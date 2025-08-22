Wanda Nara generó polémica al compararse con Julieta Prandi

La abogada de Mauro Icardi cruzó a Wanda Nara

Luego de sus dichos quien decidió romper el silencio para opinar al respecto fue Lara Piro, una de las abogadas de Mauro Icardi.

En comunicación con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, dijo: "Como mujer me parece que esto es muy grave porque nosotras somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha genuina de mujeres que realmente persiguen una lucha legítima".

"No podemos permitir que se vandalice", agragó posteriormente y la conductora aprovechó para señalar: "Lo que hizo Wanda hoy a la tarde, porque le pegó todo el mundo, es medio frivolizar o vanalizar lo que le acaba de pasar a Julieta Prandi".

Asimismo, la letrada expresó: "¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que yo he conocido". A su vez desmintió que su cliente haya sido denunciado por "ni por violación, ni por violencia".

