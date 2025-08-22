urgente24
"ESTUVE ENCERRADA, SECUESTRADA"

Wanda Nara generó polémica al compararse con Julieta Prandi

Luego de regresar a la Argentina, Wanda Nara instaló el debate luego de comparar su relación con la que de la modelo y su exmarido Claudio Contardi.

22 de agosto de 2025 - 12:15
Wanda Nara generó polémica tras compararse con Julieta Prandi.

Foto: Instagram @wanda_nara 22/08/2025

"Si me preguntás a mí me da pena la China porque yo hoy, con el diario del lunes, te puedo decir un montón de cosas que ella va a vivir", añadió en diálogo con Puro show y aprovechó para señalar que si el exmarido de su colega, Claudio Contardi, actualmente estuviera libre mostrándose con otra persona aseguró: "Nos daría pena esa mujer, si el estuviera libre".

En ese entonces el conductor Pampito le aclaró: "Vos estás por primera vez en televisión comparando a Mauro Icardi con un violador y un violento". Asimismo, la modelo no se quedó callada y dijo: "Yo no soy juez y no soy abogada y no sé cuánto le pueden llegar a dar. Que va a haber acá un juicio oral, seguramente".

"¿Por qué se piensan que me separé?", preguntó luego al recordar que realizó denuncias por violencia de género. "Tres veces estuve encerrada, secuestrada, con testigos", añadió tajante y les solicitó a los periodistas que "vayan a los expedientes".

La abogada de Mauro Icardi cruzó a Wanda Nara

Luego de sus dichos quien decidió romper el silencio para opinar al respecto fue Lara Piro, una de las abogadas de Mauro Icardi.

En comunicación con Yanina Latorre en Sálvese quien pueda, dijo: "Como mujer me parece que esto es muy grave porque nosotras somos las primeras que tenemos que cuidar esta lucha genuina de mujeres que realmente persiguen una lucha legítima".

"No podemos permitir que se vandalice", agragó posteriormente y la conductora aprovechó para señalar: "Lo que hizo Wanda hoy a la tarde, porque le pegó todo el mundo, es medio frivolizar o vanalizar lo que le acaba de pasar a Julieta Prandi".

Asimismo, la letrada expresó: "¿A ustedes les parece que Wanda Nara es víctima? Wanda Nara es la mujer más viva que yo he conocido". A su vez desmintió que su cliente haya sido denunciado por "ni por violación, ni por violencia".

