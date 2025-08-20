Si bien hace algunas semanas Pampita se animó a confirmar su separación del empresario Martín Pepa, lo cierto es que ambos decidieron volver a apostar al amor y finalmente se dieron otra oportunidad. La modelo estuvo junto a su pareja en la cena de la Fundación Margarita Barrientos y rompió el silencio en LAM.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Pampita explicó por qué se dieron otra oportunidad con Martín Pepa
Finalmente Pampita volvió a apostar al amor y habló con LAM desde la cena de la Fundación Margarita Barrientos a la que fue con el empresario.
"El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos un montón también como pareja con esta distancia de este mes y medio y empezando de cero con mucha ilusión", dijo con su característica sonrisa en el rostro.
Al respecto sobre los rumores de que su novio, que reside en Estados Unidos, había tomado la decisión de poner un freno, contestó: "Se dicen muchas cosas siempre pero la realidad una pareja solo la conocen los protagonistas y obviamente nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos con los viajes, con las carreras de los dos, que cada uno disfruta hacer mucho lo que hace".
De todos modos, la conductora dejó en claro que el tiempo que se tomaron les sirvió para darse cuenta de que ambos tenían ganas de volver a probar con la relación amorosa. "Él tenía muchas cosas que hacer en Estados Unidos y decidió venir a acompañarme esta semana en Argentina porque bueno tengo muchos compromisos personales. Yo no me podía quedar allá", comentó orgullosa.
Pampita diferenció su actual pareja con las anteriores
En un determinado momento de la entrevista que tuvo lugar por la pantalla de América TV, Pampita detalló por qué se diferencia de otras relaciones que tuvo.
"En esta relación, no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales ni cuento destalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco", expresó la modelo.
Y posteriormente sumó: "Por respeto a que a él no le interesa para nada que aparezca nada de eso".
Asimismo, rápidamente aclaró: "Siempre supe que iba a ser así desde el principio y bueno, nada tiene que ver eso con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien".
