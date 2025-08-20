Pampita explicó por qué se dieron otra oportunidad con Martín Pepa

Pampita diferenció su actual pareja con las anteriores

En un determinado momento de la entrevista que tuvo lugar por la pantalla de América TV, Pampita detalló por qué se diferencia de otras relaciones que tuvo.

"En esta relación, no es una relación en donde publico cosas en mis redes sociales ni cuento destalles íntimos, ni muestro los lugares donde estoy de viaje tampoco", expresó la modelo.

Y posteriormente sumó: "Por respeto a que a él no le interesa para nada que aparezca nada de eso".

Asimismo, rápidamente aclaró: "Siempre supe que iba a ser así desde el principio y bueno, nada tiene que ver eso con mi felicidad. A veces que no muestre no significa que no me están queriendo bien".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Darío Cvitanich separado de Chechu Bonelli: "Ella sigue súper enamorada"

River: En el programa de Flavio Azzaro desactivaron el rumor de un "borrado"