Chau relato: Homo Argentum, la "peli privada" de Javier Milei, sí cobró del Estado

La película ganó también relevancia mediática porque incluyó actores muy reconocidos y talentosos, con cortos que apuntan al público en general, lo cual le garantizó a la inversión oficial un retorno mucho más seguro que en proyectos más pequeños.

El doble estándar del Estado en la pantalla grande

Mientras el oficialismo pondera Homo Argentum como "obra de arte", la industria argentina sigue siendo complicada. Según INCAA, de las 235 películas estrenadas en 2024, solo una superó los 100.000 espectadores. En esa misma línea, Carlos Pirovano, presidente del organismo, criticó la gestión anterior: "Se han hecho películas para que la gente se sienta realizada o explote su hobby, y eso lo han pagado todos los argentinos".

El caso Homo Argentum muestra la doble vara: se desfinancia al cine independiente y al mismo tiempo se celebran producciones alineadas con el relato oficial. El mismo Pirovano defendió la película, aunque admitió no haberla visto completa: "No pude ir al cine, pero vi TikToks; cuando ves TikToks ves casi toda la película".

image Mientras se recortan subsidios para producciones independientes, la película alineada con el relato oficial recibió respaldo estatal. Muestra cómo el sistema selecciona dónde invertir, privilegiando la visibilidad y el retorno asegurado.

Lo irónico es que una obra que se presenta como independiente y crítica recibe millones del Estado, mientras otras películas luchan por sobrevivir con subsidios mucho más modestos.

En términos de política cultural, Homo Argentum parece mostrar que el Estado no es que desaparece del cine argentino, sino que decide dónde poner la plata, priorizando las producciones que ya tienen visibilidad y potencial de taquilla. Aunque se hable de autonomía financiera, la película terminó dejando claro cómo funciona se usan los subsidios de manera selectiva, y no con verdadera independencia.

