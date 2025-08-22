Javier Milei elogió el cine argentino con Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella, como ejemplo de independencia y producción privada. Pero la realidad juega otra carta: al final, la película sí recibió dinero del Estado porteño, un dato que sorprende y que cambia por completo la narrativa que hasta ahora se venía vendiendo sobre su financiamiento.
CINE INDEPENDIENTE Y COSO
Chau relato: Homo Argentum, la "peli privada" de Javier Milei, sí cobró del Estado
Javier Milei se cansó de usar 'Homo Argentum' con Guillermo Francella como ejemplo de "cine sin Estado". Nadie le diga que la financiaron los porteños.
El subsidio secreto detrás del "cine independiente" de Milei
Se repite la historia con El Eternauta de Netflix: "¿Vieron que se puede hacer cine argentino sin tocarle el bolsillo a los contribuyentes?". Después nos enteramos que la serie de Ricardo Darín tuvo una manito del gobierno porteño (a través de BA Producción Internacional), Canadá y Uruguay. Bueno, por razones parecidas, el elogio de Javier Milei a Homo Argentum como "cine privado" se cae de maduro cuando se revisa la historia del financiamiento.
La película, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, participó en 2024 de BA Producción Internacional, el mismo programa que financió a El Eternauta, organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y gestionado por Roberto García Moritán, exministro de Desarrollo Económico y exmarido de Pampita. El subsidio rondaría los 150 millones de pesos, destinados a devolver parte de la inversión a productoras con proyección internacional.
Oficialmente, el programa busca impulsar la actividad audiovisual en la ciudad, generar empleo y atraer inversión privada, pero deja al descubierto un detalle: mientras se festeja la autonomía del cine privado, se usan fondos públicos para financiarlo, justo cuando el gobierno nacional limita los subsidios del INCAA, afectando producciones medianas y chicas.
Pero Milei, como era de esperar, celebró la película en sus redes y se quemó solo: “Casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado…”. La realidad es que Homo Argentum necesitó del impulso estatal, aunque eso desmonte la idea de independencia total.
La película ganó también relevancia mediática porque incluyó actores muy reconocidos y talentosos, con cortos que apuntan al público en general, lo cual le garantizó a la inversión oficial un retorno mucho más seguro que en proyectos más pequeños.
El doble estándar del Estado en la pantalla grande
Mientras el oficialismo pondera Homo Argentum como "obra de arte", la industria argentina sigue siendo complicada. Según INCAA, de las 235 películas estrenadas en 2024, solo una superó los 100.000 espectadores. En esa misma línea, Carlos Pirovano, presidente del organismo, criticó la gestión anterior: "Se han hecho películas para que la gente se sienta realizada o explote su hobby, y eso lo han pagado todos los argentinos".
El caso Homo Argentum muestra la doble vara: se desfinancia al cine independiente y al mismo tiempo se celebran producciones alineadas con el relato oficial. El mismo Pirovano defendió la película, aunque admitió no haberla visto completa: "No pude ir al cine, pero vi TikToks; cuando ves TikToks ves casi toda la película".
Lo irónico es que una obra que se presenta como independiente y crítica recibe millones del Estado, mientras otras películas luchan por sobrevivir con subsidios mucho más modestos.
En términos de política cultural, Homo Argentum parece mostrar que el Estado no es que desaparece del cine argentino, sino que decide dónde poner la plata, priorizando las producciones que ya tienen visibilidad y potencial de taquilla. Aunque se hable de autonomía financiera, la película terminó dejando claro cómo funciona se usan los subsidios de manera selectiva, y no con verdadera independencia.
--------------------------------------------------------------------
