El colmo: El presidente del INCAA salió a bancar 'Homo Argentum' sin haberla visto

El arranque de taquilla fue potente, con más de 400 mil espectadores en el primer fin de semana, algo poco habitual para el cine nacional en los últimos años. Sin embargo, este dato convive con una realidad preocupante: hasta ahora se estrenaron 102 películas argentinas en 2025, menos de la mitad de las 241 que debutaron en 2024, según estadísticas del INCAA.

image La película dividió al público y tuvo buen arranque de taquilla, pero refleja una industria en descenso. La gestión política del INCAA preocupa a profesionales del cine y la cultura nacional.

Muchos profesionales de la cultura ven con preocupación este descenso y critican la gestión libertaria del organismo, que prioriza discursos políticos y proyecciones selectivas sobre el impulso sostenido de la industria.

En este contexto, que la máxima autoridad del cine nacional defienda un film que no vio pone en evidencia cómo la política y el marketing pueden permear incluso la mirada artística, y cómo el debate sobre la representación, la ideología y la narrativa argentina sigue más vigente que nunca.

