Pedro Rosemblat reflexionó sobre la nota con Eduardo Feinmann

Pedro Rosemblat ninguneó a Roberto Piazza en defensa de Lali Espósito

Luego de la amenaza de bomba que hubo en San Juan previo a un recital de Lali Espósito, quien rápidamente salió a descreer el hecho fue Roberto Piazza y Pedro Rosemblat no tardó en cruzarlo duramente.

En diálogo con Puro show por El Trece, el periodista si bien prefirió no relevar lo que habló con su pareja del violento episodio señaló que es "condenable". Asimismo consideró que habría que evaluar qué motivos incentivan a "un jubilado sanjuanino" identificar en un artista a un enemigo, haciendo referencia a los constantes ataques por parte del gobierno de Javier Milei a la cantante.

Y cuando le consultaron al respecto de los dichos del reconocido artista, dijo: "No tengo ni idea. Si no le cree, no le cree. ¿Qué voy a hacer?".

Más tarde el cronista resaltó que el diseñador de moda "siempre es muy duro con ella" y el comunicador lo ninguneó: "Ah, mirá". Y manifestó que no estaba al tanto de lo que le comentaba: "Te pido mil disculpas, Roberto. No tiene la trascendencia necesaria para que me ofenda. Lali en septiembre va a hacer dos Vélez más. Hizo dos en mayo. Es decir, que son cuatro estadios de Vélez llenos, así que Roberto Piazza no le cree pero mucha gente sí".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

El paraíso de las compras: Celulares y notebooks a precio ganga

Nueva estación de trenes en CABA: dónde se construirá y todos los detalles

El outlet de Buenos Aires que remata zapatillas a $40.000 y todos visitan

Darío Cvitanich separado de Chechu Bonelli: "Ella sigue súper enamorada"

River: En el programa de Flavio Azzaro desactivaron el rumor de un "borrado"