En la noche del martes (19/08) Pedro Rosemblat estuvo como invitado en el programa 540° que conducen Ernesto Tenembaum y María O'Donnell por el canal de streaming C+ y recordó su paso por A24 cuando fue entrevistado hace algunos días por Eduardo Feinmann.
"DE VISITANTE"
Pedro Rosemblat reflexionó sobre la nota con Eduardo Feinmann
Pedro Rosemblat recordó su paso por el programa que conduce su colega y confesó que si bien se sintió bien tratado no hubiese sido así si fuese funcionario.
"Yo fui la semana pasada a lo de Feinmann, de visitante. ¿No? Me entrevistó él. Y la verdad que trató muy bien. ¿No? Y cuando termino la nota digo: 'Che, yo soy un capo dando entrevistas. No'. Él me trató bien porque no estoy en esa otra disputa. ¿No? Si yo fuese candidato no se mi hubiese tratado de la misma forma", reflexionó el periodista.
Asimismo, aprovechó para apuntar contra la distancia que actualmente considera que hay entre la dirigencia peronista y las bases militantes: "Desde que yo milito, desde yo que participo en política nunca advertí mayor distancia entre la dirigencia del peronismo y las bases militantes, o ni si quiera te digo militantes sino el electorado".
Fue en ese entonces que la conductora le preguntó si su aspiración es convertirse en político y dubitativo el fundador de la señal digital Gelatina, contestó: "No sé. No, no sé si mi aspiracional es ser dirigente político. Yo sé que voy a hacer política toda la vida y ahora lo hago. Siento que lo que hago tiene un sentido político".
Pedro Rosemblat ninguneó a Roberto Piazza en defensa de Lali Espósito
Luego de la amenaza de bomba que hubo en San Juan previo a un recital de Lali Espósito, quien rápidamente salió a descreer el hecho fue Roberto Piazza y Pedro Rosemblat no tardó en cruzarlo duramente.
En diálogo con Puro show por El Trece, el periodista si bien prefirió no relevar lo que habló con su pareja del violento episodio señaló que es "condenable". Asimismo consideró que habría que evaluar qué motivos incentivan a "un jubilado sanjuanino" identificar en un artista a un enemigo, haciendo referencia a los constantes ataques por parte del gobierno de Javier Milei a la cantante.
Y cuando le consultaron al respecto de los dichos del reconocido artista, dijo: "No tengo ni idea. Si no le cree, no le cree. ¿Qué voy a hacer?".
Más tarde el cronista resaltó que el diseñador de moda "siempre es muy duro con ella" y el comunicador lo ninguneó: "Ah, mirá". Y manifestó que no estaba al tanto de lo que le comentaba: "Te pido mil disculpas, Roberto. No tiene la trascendencia necesaria para que me ofenda. Lali en septiembre va a hacer dos Vélez más. Hizo dos en mayo. Es decir, que son cuatro estadios de Vélez llenos, así que Roberto Piazza no le cree pero mucha gente sí".
