El jugador de Rosario Central, Kevin Gutiérrez, protagonizó este viernes (22/8) un accidente de tránsito mientras se dirigía al entrenamiento del Canalla. Fue hospitalizado de manera preventiva en el Sanatorio Mapaci de la ciudad, donde se encuentra en buen estado de salud.
QUEDÓ HOSPITALIZADO
Susto en Rosario Central: Kevin Gutiérrez chocó camino al entrenamiento
El juvenil de Rosario Central, Kevin Gutiérrez, está internado en el Sanatorio Mapaci luego de haber sufrido un accidente. Su evolución es buena.
A un día del clásico que paraliza a todo el pueblo rosarino entre Central y Newell's Old Boys, el equipo de Ariel Holan recibió la mala noticia del incidente ocurrido con el volante.
El pibe de 19 años se dirigía al entrenamiento matutino en Arroyo Seco cuando, a la altura del kilómetro 284 de la Autopista Rosario-Buenos Aires (a 10 kilómetros del ingreso de la ciudad), sufrió un siniestro vial al impactar contra un camión, provocando fuertes destrozos en su auto.
Algunos de sus compañeros como Carlos Quintana e Ignacio Malcorra y Ángel Di María, entre otros, identificaron el percance que sufrió el mediocampista y se bajaron de sus coches para asistirlo.
Afortunadamente, el futbolista solo sufrió un traumatismo de cráneo y un corte en el rostro, por lo que fue trasladado al Sanatorio Mapaci para quedar en observación.
El comunicado de Rosario Central por el accidente de Kevin Gutiérrez
A través de sus redes sociales, Rosario Central comunicó la noticia:
"El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato", se lee en la notificación.
Cuándo juegan Rosario Central vs. Newell's Old Boys
Rosario Central y Newell’s se verán las caras este sábadp 23 de agosto en una nueva edición del clásico rosarino. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN Premium. El horario de inicio está pautado para las 17:30 horas.
El anterior cruce entre canallas y leprosos se disputó el pasado 16 de febrero de 2025: Rosario Central ganó 2-1 de visitante, con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz. El descuento llegó de la mano de Éver Banega.
A continuación, el historial entre Rosario Central y Newell's:
- 279 partidos disputados
- 97 triunfos de Rosario Central
- 77 victorias de Newell’s
- Igualaron en 103 ocasiones
Más de Golazo24
Tiembla River Plate: Dicen que FC Barcelona viene por su joya más preciada
Copa Libertadores: en dónde se define cada serie de cuartos de final