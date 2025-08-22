Susto en Rosario Central: Kevin Gutiérrez chocó camino al entrenamiento

image Así quedó el auto de Kevin Gutiérrez tras el accidente. (Foto: Rosario3)

El comunicado de Rosario Central por el accidente de Kevin Gutiérrez

A través de sus redes sociales, Rosario Central comunicó la noticia:

"El Club Atlético Rosario Central informa que el jugador juvenil Kevin Gutiérrez sufrió en la mañana de hoy un accidente automovilístico mientras se dirigía al entrenamiento matutino, hecho que no tuvo consecuencias de gravedad. El futbolista se encuentra en buen estado y fue trasladado al Sanatorio Mapaci para ser evaluado. En el momento, compañeros que también se dirigían a la práctica reconocieron el vehículo y lo asistieron de inmediato", se lee en la notificación.

Cuándo juegan Rosario Central vs. Newell's Old Boys

Rosario Central y Newell’s se verán las caras este sábadp 23 de agosto en una nueva edición del clásico rosarino. El partido podrá seguirse en vivo por ESPN Premium. El horario de inicio está pautado para las 17:30 horas.

El anterior cruce entre canallas y leprosos se disputó el pasado 16 de febrero de 2025: Rosario Central ganó 2-1 de visitante, con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz. El descuento llegó de la mano de Éver Banega.

A continuación, el historial entre Rosario Central y Newell's:

279 partidos disputados

97 triunfos de Rosario Central

77 victorias de Newell’s

Igualaron en 103 ocasiones

image Central-Newell's, frente a frente este sábado.

