Fuerte lo que dicen sobre Ángel Di María y Rosario Central

La próxima jornada, será el clásico de Rosario ante Newell´s Old Boys y será el sábado 23 de agosto.

Según Gravellone: "cuentan que Angelito pidió jugar los sábados. Viste que la AFA está bastante benevolente."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TenorioLepra/status/1957227613358805486&partner=&hide_thread=false En todo el país se están dando cuenta... pic.twitter.com/7ZhKcWtWmS — Diego Tenorio (@TenorioLepra) August 17, 2025

A esto, se le suma que hasta el momento Central es el único equipo que pudo jugar con visitantes en los partidos que jugó en esa condición.

Habrá que ver cómo continúa el fixture, pero es cuanto menos llamativa la sugerencia de los periodistas.

Continuidad de Rosario Central

El próximo sábado 23 de agosto desde las 17:30 horas, Rosario Central recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario por la fecha número 6 del fútbol argentino.

Será un partido crucial para los dirigidos por Ariel Holan, que comenzaron de una manera un tanto irregular la segunda parte del año.

Si bien todavía no perdieron, ganaron un encuentro de los 5 que se disputaron y los 4 restantes fueron igualdades, sin poder mostrar un nivel similar al de la primera parte del año.

Por supuesto el objetivo del Canalla con Ángel Di María en el plantel es salir campeón, pero si no se puede lograr eso, todos los cañones apuntan a la tabla anual y poder clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Hasta el momento, la Academia tiene 42 puntos y está por debajo de River Plate, que lo supera únicamente por diferencia de gol.

En cuanto al historial ante la Lepra, hay 20 partidos de ventaja y buscará seguir aumentando la diferencia en esa paternidad (la máxima en la historia).

No hay que dejar pasar que el Canalla lleva 4 victorias consecutivas ante su eterno rival. 1-0 en Copa de la Liga 2023 y Copa de la Liga 2024, en ambos con goles de Ignacio Malcorra, 1-0 en la Liga Profesional 2024 con festejo de Facundo Mallo y el 2-1 del pasado Torneo Apertura.

