Fuerte lo que dicen sobre Ángel Di María y Rosario Central

Si bien aún no ha demostrado un nivel superlativo, la llegada de Ángel Di María a Rosario Central indudablemente jerarquiza al fútbol argentino. El periodista Pablo Gravellone generó un gran revuelo diciendo que supuestamente, Fideo elige cuándo debe jugar los partidos el Canalla.
Ángel Di María en el centro de la polémica por lo que dio a entender Pablo Gravellone sobre él y Rosario Central.
En cuanto a lo futbolístico, el comienzo de los de Ariel Holan en el Torneo Clausura no es el mejor, aunque por el momento están entre los mejores 8 de la zona A y por ende clasificando a la siguiente instancia.
Ángel Di María, ¿elige cuándo jugar?
Pablo Gravellone en el medio beO Sports, habló sobre Ángel Di María y Rosario Central y dio a entender que Fideo eligiría cuándo juega el Canalla.
El periodista reveló algo absolutamente comprobable que es que hasta el momento, los de Holan disputaron todos sus partidos los sábados.
- Fecha 1 vs Godoy Cruz: sábado 12 de julio
- Fecha 2 vs Lanús: sábado 19 de julio
- Fecha 3 vs San Martín de San Juan: sábado 26 de julio
- Fecha 4 vs Atlético Tucumán: sábado 9 de agosto
- Fecha 5 vs Deportivo Riestra: sábado 16 de agosto
La próxima jornada, será el clásico de Rosario ante Newell´s Old Boys y será el sábado 23 de agosto.
Según Gravellone: "cuentan que Angelito pidió jugar los sábados. Viste que la AFA está bastante benevolente."
A esto, se le suma que hasta el momento Central es el único equipo que pudo jugar con visitantes en los partidos que jugó en esa condición.
Habrá que ver cómo continúa el fixture, pero es cuanto menos llamativa la sugerencia de los periodistas.
Continuidad de Rosario Central
El próximo sábado 23 de agosto desde las 17:30 horas, Rosario Central recibirá a Newell´s Old Boys de Rosario por la fecha número 6 del fútbol argentino.
Será un partido crucial para los dirigidos por Ariel Holan, que comenzaron de una manera un tanto irregular la segunda parte del año.
Si bien todavía no perdieron, ganaron un encuentro de los 5 que se disputaron y los 4 restantes fueron igualdades, sin poder mostrar un nivel similar al de la primera parte del año.
Por supuesto el objetivo del Canalla con Ángel Di María en el plantel es salir campeón, pero si no se puede lograr eso, todos los cañones apuntan a la tabla anual y poder clasificar a la Copa Libertadores 2026.
Hasta el momento, la Academia tiene 42 puntos y está por debajo de River Plate, que lo supera únicamente por diferencia de gol.
En cuanto al historial ante la Lepra, hay 20 partidos de ventaja y buscará seguir aumentando la diferencia en esa paternidad (la máxima en la historia).
No hay que dejar pasar que el Canalla lleva 4 victorias consecutivas ante su eterno rival. 1-0 en Copa de la Liga 2023 y Copa de la Liga 2024, en ambos con goles de Ignacio Malcorra, 1-0 en la Liga Profesional 2024 con festejo de Facundo Mallo y el 2-1 del pasado Torneo Apertura.
