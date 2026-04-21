Paredes a Rosario Central con Di María, el anuncio que sacude a Boca: "Está hablado"

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Di María ya había dado señales

Tiempo atrás había sido el propio Di María quien reveló la intención de formar una dupla técnica junto a Leandro Paredes. “Ya está hablado, no hay ningún lío. Una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, si nos contratan… Pero la idea es una vez en Central, una vez en Boca, seguro, eso seguro…”, expresó con ESPN.

“Es verdad. Vamos a intentarlo en su momento. Soy más grande que él, todavía tiene tiempo. En ese transcurso que él quiera retirarse ya puedo ir mirando cosas. Estoy haciendo el curso, este año termina. A él le queda, intentaremos, la idea está”, sentenció Fideo, que considera a Paredes su “hermano menor”.

Leandro Paredes llegó para ratificar la idea que ya había expresado Di María tiempo atrás y ahora se verá si dentro de algunos años concretan el plan que ya tienen diseñado desde hace tiempo. Por lo pronto el mundo Boca puede estar tranquilo de que el capitán se quedará en el Xeneize por mucho tiempo más.

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