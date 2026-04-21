Leandro Paredes viene de ser una de las figuras de Boca en la victoria frente a River por 1-0 en el Superclásico y ahora el capitán Xeneize se convirtió en noticia por un anuncio más que llamativo. El volante anunció lo que será su paso a Rosario Central para estar junto con Ángel Di María, uno de sus grandes amigos.
LO REVELÓ
Paredes a Rosario Central con Di María, el anuncio que sacude a Boca: "Está hablado"
Lugo de la victoria ante River, Leandro Paredes sorprendió al mundo Boca al realizar una revelación sobre su futuro.
La llegada de Leandro Paredes a Boca le dio un enorme salto de calidad en todo sentido. Adentro de la cancha está claro que es quien mueve los hilos del equipo de Claudio Úbeda pero además se transformó en un líder total para todo el plantel, por lo que la levantada de nivel del Xeneize se explica en gran parte por su presencia.
Con 31 años está claro que aún le quedan varios más de carrera y su ilusión está puesta en ganar muchos títulos con Boca antes de colgar los botines de manera definitiva. Sin embargo, Leandro Paredes ya tiene definido qué hará una vez que se retire: será entrenador de fútbol y e incluso ya definió que hará sociedad con Ángel Di María, uno de sus grandes amigos.
Leandro Paredes y su plan con Di María
Fue dialogando con Gastón Edul y Davoo Xeneize que Leandro Paredes sorprendió al afirmar formará un cuerpo técnico junto a Ángel Di María. “Vamos a arrancar en Rosario Central, ya está todo hablado. Después vamos a Boca”, afirmó el capitán Xeneize, quien incluso dio aún más detalles de lo que viene hablando con Fideo.
“La formación será ofensiva, 4-3-3 o 4-2-3-1”, afirmó Leandro Paredes, dejando en claro cuál es la idea que tiene junto a Di María, con quien formó una gran relación por el tiempo que compartieron en la Selección Argentina, también en Juventus y en el París Saint-Germain donde llegaron a ser finalistas de Champions League.
Di María ya había dado señales
Tiempo atrás había sido el propio Di María quien reveló la intención de formar una dupla técnica junto a Leandro Paredes. “Ya está hablado, no hay ningún lío. Una vez en cada lado vamos a estar. Si se nos da, si nos contratan… Pero la idea es una vez en Central, una vez en Boca, seguro, eso seguro…”, expresó con ESPN.
“Es verdad. Vamos a intentarlo en su momento. Soy más grande que él, todavía tiene tiempo. En ese transcurso que él quiera retirarse ya puedo ir mirando cosas. Estoy haciendo el curso, este año termina. A él le queda, intentaremos, la idea está”, sentenció Fideo, que considera a Paredes su “hermano menor”.
Leandro Paredes llegó para ratificar la idea que ya había expresado Di María tiempo atrás y ahora se verá si dentro de algunos años concretan el plan que ya tienen diseñado desde hace tiempo. Por lo pronto el mundo Boca puede estar tranquilo de que el capitán se quedará en el Xeneize por mucho tiempo más.
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