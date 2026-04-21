Revuelo en River por la dura revelación de Gustavo Yarroch sobre Sebastián Driussi

No es la primera vez que Sebastián Driussi sufre una lesión muscular desde su regreso a River a principios del 2025 y de hecho el delantero ya es mirado de reojo por los hinchas Millonarios por su endeblez física. De hecho es el quinto desgarro que sufrió en 15 meses vistiendo la camiseta de La Banda, a lo que se suma el infortunio de su esguince de tobillo en el Mundial de Clubes 2025.