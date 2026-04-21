Siguen las malas noticias para River luego de la derrota ante Boca en el Superclásico y ahora el protagonista es nada menos que Sebastián Driussi, una de las figuras principales del equipo de Eduardo Coudet. Gustavo Yarroch fue quien se encargó de brindar detalles de la situación que atraviesa el 9 Millonario.
¿Y AHORA?
Revuelo en River por la dura revelación de Gustavo Yarroch sobre Sebastián Driussi
Sebastián Driussi se retiró del Superclásico con molestias y ahora se sabe a qué lesión tiene y cuándo podrá utilizarlo River.
Desde el vamos se sabía que iba a ser un encuentro difícil para River por las bajas que comenzó a tener previo al choque con Boca. No bien inició el duelo, el Millonario recibió un golpe durísimo ya que Sebastián Driussi, una de las figuras fundamentales del equipo, pidió el cambio al sentir una molestia muscular. El equipo de Coudet sintió rápidamente su salida y ahora se sabe que no lo tendrá por un buen tiempo.
La nueva lesión de Sebastián Driussi en River
Gustavo Yarroch informó a través de su cuenta de X que “la lesión de Driussi es un desgarro grado dos en el bíceps femoral derecho”, algo que quedó en evidencia luego de los estudios que se realizó en el día de ayer. Esto quiere decir que el Gordo podrá retornar a las canchas con suerte dentro de un mes, por lo que llegaría a los últimos partidos del semestre.
Si bien un primer momento se había indicado que Driussi padecía una lesión grado tres, es decir un desgarro sumamente grande, ahora parece que la situación está un poco mejor de lo esperado pero de todas maneras es un hecho que el delantero no podrá estar hasta los últimos días de mayo, justo en el momento donde se define el Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
No es la primera vez que Sebastián Driussi sufre una lesión muscular desde su regreso a River a principios del 2025 y de hecho el delantero ya es mirado de reojo por los hinchas Millonarios por su endeblez física. De hecho es el quinto desgarro que sufrió en 15 meses vistiendo la camiseta de La Banda, a lo que se suma el infortunio de su esguince de tobillo en el Mundial de Clubes 2025.
Desde su retorno tuvo dos desgarros en el isquiotibial de la pierna izquierda y dos desgarros en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La novedad ahora es que la lesión se produjo en la pierna derecha y acreciente las inseguridades que despierta Driussi en cuento al aspecto físico. En River ya están analizando la chance de una interconsulta médica con un especialista en el exterior para frenar las lesiones musculares del delantero.
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