Bomba en Racing por el técnico que llamó Milito para reemplazar a Gustavo Costas

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Javier Mascherano viene de dejar su cargo como entrenador de Inter Miami, una noticia que realmente sorprendió por lo poco que resta para que se termine el semestre. Si bien el Jefecito adujo temas personales para presentar la renuncia, medios estadounidenses dan nota de una campaña floja de las Garzas en este 2026, por lo que ante los malos resultados se acordó una salida de mutuo acuerdo.

La historia de Javier Mascherano como entrenador marca un mal paso como entrenador de la Selección Argentina Sub20 y Sub23, mientras que en Inter Miami fue el encargado de llevar al equipo a conquistar la primera MLS de su historia aunque no parece ser un título demasiado importante para llegar a un grande de la Argentina como Racing.

Lo cierto es que en estos momentos se está definiendo el futuro de Gustavo Costas como entrenador de Racing y en caso de que finalmente se produzca su salida el nombre que aparece en la pole para ser su sucesor es nada menos que Javier Mascherano.

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