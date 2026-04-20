Racing está atravesado por una crisis deportiva enorme. El empate contra Aldosivi, uno de los peores equipos del Torneo Apertura, fue la gota que rebalsó el vaso y ahora todo quedó tambaleando. En medio de esto se confirmó que Diego Milito ya se contactó con un entrenador inesperado para reemplazar a Gustavo Costas.
DE NO CREER
Bomba en Racing por el técnico que llamó Milito para reemplazar a Gustavo Costas
El ciclo de Gustavo Costas en Racing está tambaleando y Diego Milito se mueve por un entrenador que nadie imaginó.
Luego de lo que fueron las caídas ante Independiente, River y Botafogo en Racing creían que el choque contra Aldosivi en Mar del Plata era un duelo propicio para cortar la sangría. Pero la herida se acrecentó aún más por lo que fue un empate donde fue sumamente llamativo el bajo rendimiento que mostró el equipo de Avellaneda.
Gustavo Costas no ocultó su desazón una vez que terminó el encuentro e incluso dejó en el aire su continuidad al frente de Racing. “Fue uno de los peores partidos desde que estoy acá. Por todo. No se puede jugar un partido así. Vamos a ver cómo seguimos y voy a hablar con ellos. Esto no es problema táctico, es un problema de actitud, y eso me molesta. Estoy muy mal después del partido desastroso que hicimos”, expresó el DT.
Lo cierto es que ya se empieza a hablar de la chance concreta de que Gustavo Costas no siga al frente de Racing una vez que se termine este semestre y Diego Milito empieza a tomar decisiones fuertes. Durante la semana pasada surgió la información de que el presidente de La Academia ya estaba buscando un nuevo entrenador y hoy surgió un nombre inesperado.
Racing piensa en Javier Mascherano como sucesor de Gustavo Costas
“El técnico elegido sería Javier Mascherano”, afirmó Emiliano Pinsón en DSports. Ariel Ludueña, quien cubre el día a día de Racing ratificó esta información agregando un dato: “Sebastián Saja, secretario técnico de Racing, mantuvo una charla con Mascherano. Son amigos y estuvieron juntos en Inter Miami”.
Javier Mascherano viene de dejar su cargo como entrenador de Inter Miami, una noticia que realmente sorprendió por lo poco que resta para que se termine el semestre. Si bien el Jefecito adujo temas personales para presentar la renuncia, medios estadounidenses dan nota de una campaña floja de las Garzas en este 2026, por lo que ante los malos resultados se acordó una salida de mutuo acuerdo.
La historia de Javier Mascherano como entrenador marca un mal paso como entrenador de la Selección Argentina Sub20 y Sub23, mientras que en Inter Miami fue el encargado de llevar al equipo a conquistar la primera MLS de su historia aunque no parece ser un título demasiado importante para llegar a un grande de la Argentina como Racing.
Lo cierto es que en estos momentos se está definiendo el futuro de Gustavo Costas como entrenador de Racing y en caso de que finalmente se produzca su salida el nombre que aparece en la pole para ser su sucesor es nada menos que Javier Mascherano.
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