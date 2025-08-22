urgente24
Copa Libertadores: en dónde se define cada serie de cuartos de final

La Copa Libertadores tiene definidos a sus ocho mejores equipos. En septiembre se disputarán los 4tos. de final del certamen más importante del continente.

22 de agosto de 2025 - 11:19
Foto: Matthew Ashton - AMA/Getty Images.

Este jueves 21 de agosto quedó confirmado el cuadro de cuartos de final de la Copa Libertadores de América. São Paulo enfrentará a Liga de Quito, Palmeiras y River protagonizarán la llave más atrapante de todas, Vélez y Racing se verán las caras y Flamengo-Estudiantes de La Plata será otra cruce emocionante.

São Paulo-Liga de Quito

El equipo dirigido por Hernán Crespo necesitó de los penales para pasar a cuartos de final. El Tricolor eliminó a Atlético Nacional luego de haber igualado 1-1 en la serie. En los penales, el conjunto brasileño se impuso por 4 a 3 ante el Verdolaga.

La Liga Deportiva Universitaria de Quito, por su parte, protagonizó el gran batacazo de octavos de final luego de dejar afuera a Botafogo, el último campeón de la Libertadores. El elenco de Tiago Nunes venció al de Davide Ancelotti -hijo de Carletto-, por 2 a 1 en el global tras la derrota 0-1 en Brasil y el triunfo por 2 a 0 en Ecuador.

En suma, São Paulo y LDU se verán las caras por los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. La ida será en el Rodrigo Paz Delgado de Ecuador. La revancha será en el mítico Morumbi.

No hay fecha confirmada aún para esta llave. Lo que se sabe es que será entre el 16 y el 25 de septiembre.

image
São Paulo definirá ante LDU frente a su gente.

Palmeiras-River

El plato fuerte de cuartos de final será, sin lugar a dudas, la serie entre Palmeiras y River Plate.

El Millonario eliminó con angustia a Libertad de Paraguay. Tras haber igualado 1-1 en la serie, el equipo que conduce Marcelo Gallardo salió vencedor en los penales por 3 a 1. Deberá mejorar en todas sus líneas para enfrentar al Verdão porque sino...

En tanto, el cuadro que encabeza Abel Ferreira, viene de dejar en el camino a Universitario de Perú por un global de 4-0. Los brazucas definieron la llave en la ida en Perú y se tomó muy relajado el encuentro revancha con su gente.

El primer 'chico' se disputará en el Mâs Monumental y la vuelta será en el Allianz Parque.

image
Palmeiras y River se enfrentaron en semifinales de la Libertadores 2020. Hay una relación de afecto y admiración entre sus entrenadores: Abel Ferreira y Marcelo Gallardo.

Racing-Vélez

La serie del morbo. Racing y Vélez Sarsfield animarán también los cuartos de final con un cruce que promete mucho.

El Fortín superó a Fortaleza de Brasil, equipo que lucha por el descenso en su país (al igual que el de Guillermo Barros Schelotto). Fue 2-0 en Liniers luego de un 0-0 aburrido en Brasil.

La Academia, de Gustavo Costas, expulsó de la competencia a Peñarol con polémica por el penal sobre Maravilla Martínez sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El agregado fue de 3-2 y rememoró viejas batallas de la historia de la Copa Libertadores de América.

También sin fecha confirmada, Vélez Sarsfield y Racing abrirán la llave en el José Amalfitani y todo se decidirá en el CIlindro de Avellaneda.

Si bien ambos lideraron sus grupos en la primera ronda, los de Avellaneda tuvieron mejor cantidad de puntos.

image
Pobre del cuarto árbitro en la serie entre Racing y Vélez. Lo que serán estos dos...

Estudiantes-Flamengo

Dos equipos con muchísima historia que se enfrentarán en cuartos de final: Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El Pincha, sin sobrarle nada, viene de sacar a Cerro Porteño. Resultado escueto. De esos que le gustan a sus hinchas. 1-0 y a otra cosa. Eduardo Domínguez quiere seguir escribiendo páginas gloriosas como DT del León.

Pero enfrente tendrá a uno de los equipos más temidos, no solo de Brasil, sino del continente. Si bien el Flamengo de Filipe Luís tuvo una irregular fase de grupos, se reforzó con muchos millones de dólares para ganar la actual edición de la Copa. Nombres como los de Emerson Royal, Samuel Lino, Jorginho y Saúl Ñíguez asustan...

El primer partido de la serie será en el Maracaná. La vuelta, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

image
Enormes diferencias millonarias en la previa, pero en la cancha, esas distancias se suelen acortar...

A continuación, el cuadro de cuartos de final:

image
Foto: @libertadores.

