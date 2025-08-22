Copa Libertadores: en dónde se define cada serie de cuartos de final

image São Paulo definirá ante LDU frente a su gente.

Palmeiras-River

El plato fuerte de cuartos de final será, sin lugar a dudas, la serie entre Palmeiras y River Plate.

El Millonario eliminó con angustia a Libertad de Paraguay. Tras haber igualado 1-1 en la serie, el equipo que conduce Marcelo Gallardo salió vencedor en los penales por 3 a 1. Deberá mejorar en todas sus líneas para enfrentar al Verdão porque sino...

En tanto, el cuadro que encabeza Abel Ferreira, viene de dejar en el camino a Universitario de Perú por un global de 4-0. Los brazucas definieron la llave en la ida en Perú y se tomó muy relajado el encuentro revancha con su gente.

El primer 'chico' se disputará en el Mâs Monumental y la vuelta será en el Allianz Parque.

image Palmeiras y River se enfrentaron en semifinales de la Libertadores 2020. Hay una relación de afecto y admiración entre sus entrenadores: Abel Ferreira y Marcelo Gallardo.

Racing-Vélez

La serie del morbo. Racing y Vélez Sarsfield animarán también los cuartos de final con un cruce que promete mucho.

El Fortín superó a Fortaleza de Brasil, equipo que lucha por el descenso en su país (al igual que el de Guillermo Barros Schelotto). Fue 2-0 en Liniers luego de un 0-0 aburrido en Brasil.

La Academia, de Gustavo Costas, expulsó de la competencia a Peñarol con polémica por el penal sobre Maravilla Martínez sancionado por el árbitro colombiano Wilmar Roldán. El agregado fue de 3-2 y rememoró viejas batallas de la historia de la Copa Libertadores de América.

También sin fecha confirmada, Vélez Sarsfield y Racing abrirán la llave en el José Amalfitani y todo se decidirá en el CIlindro de Avellaneda.

Si bien ambos lideraron sus grupos en la primera ronda, los de Avellaneda tuvieron mejor cantidad de puntos.

image Pobre del cuarto árbitro en la serie entre Racing y Vélez. Lo que serán estos dos...

Estudiantes-Flamengo

Dos equipos con muchísima historia que se enfrentarán en cuartos de final: Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El Pincha, sin sobrarle nada, viene de sacar a Cerro Porteño. Resultado escueto. De esos que le gustan a sus hinchas. 1-0 y a otra cosa. Eduardo Domínguez quiere seguir escribiendo páginas gloriosas como DT del León.

Pero enfrente tendrá a uno de los equipos más temidos, no solo de Brasil, sino del continente. Si bien el Flamengo de Filipe Luís tuvo una irregular fase de grupos, se reforzó con muchos millones de dólares para ganar la actual edición de la Copa. Nombres como los de Emerson Royal, Samuel Lino, Jorginho y Saúl Ñíguez asustan...

El primer partido de la serie será en el Maracaná. La vuelta, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

image Enormes diferencias millonarias en la previa, pero en la cancha, esas distancias se suelen acortar...

A continuación, el cuadro de cuartos de final:

image Foto: @libertadores.

