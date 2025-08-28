Los controladores aéreos levantaron el paro del 30/8 ¿qué pasará con los vuelos en septiembre?

El Ministerio de Capital Humano anunció el acuerdo en un comunicado: “se alcanzó un acuerdo entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)”

“Las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”, agrega el comunicado con lo que se da a entender que no se concretarán las medidas de fuerza que se habían anticipado para septiembre.

“El Ministerio de Capital Humano destaca la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”, concluyó el escrito.

La versión de los controladores aéreos

"De acuerdo con lo definido en el Plenario Nacional de Delegados, desde la entidad sindical se convocó a una Asamblea General de Trabajadores de EANA, donde los trabajadores y trabajadoras votaron a favor de aceptar el acuerdo y suspender la medida legítima de acción sindical para el sábado 30 de agosto", anunció Atepsa en un comunicado acerca del acuerdo.

COMUNICADO-27-AGOSTO

"Queremos agradecer el apoyo de los delegados y de los trabajadores que, a pesar de las presiones, amenazas y reiterados intentos por parte de las autoridades de aviación de deslegitimar las medidas y los reclamos, han logrado un hito histórico para los 54 aeropuertos bajo la órbita de EANA", agregaron.

"Durante los tres días de medidas, se destacó el acatamiento total por parte de los trabajadores, lo que reafirma que el camino de la lucha colectiva organizada es el único que nos llevará a las soluciones que merecemos", indicaron.

Atepsa concluye: "hemos arribado a un acuerdo e iniciado una vía de diálogo que nos permitirá seguir trabajando para lograr condiciones profesionales y salariales acordes a la función esencial y estratégica que realizamos día a día".

Las consecuencias de los paros

Las medidas de fuerza se habían iniciado el pasado viernes 22, continuó el domingo 24 y ayer martes, día en que, particularmente, hubo 15.000 pasajeros afectados solo de Aerolíneas Argentinas con un costo para la compañía de entre 1.5 y 2 millones de dólares.

El domingo la cifra ascendió a 19.000 viajeros impactados entre las principales empresas del país, perjudicando sobre todo a aquellos que volaban a destinos de cabotaje.

