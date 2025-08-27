El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no logra salir de un escándalo que ya está metido en otro. José Bonacci, que iba en el auto oficial junto a su hija, la diputada libertaria Rocío Bonacci, que se accidentó esta mañana en la ruta 9, apuntó duramente contra el funcionario: "Menem lo hizo".
AUTO OFICIAL
Martín Menem replicó a José Bonacci, que lo responsabilizó por el accidente
"Menem lo hizo", lanzó José Bonacci tras el accidente en el auto oficial en el que viajaba con su hija, la diputada Rocío Bonacci. Martín Menem se defendió.
"Era un auto oficial, con un chofer empleado de la Cámara desde 2019, cuya circunferencia bueno no voy a hablar de circunferencia porque yo también soy gordito.. el tema es que a este muchacho no lo hubiera contratado, es muy gordito y puede sufrir apnea, y evidentemente sufrió apnea, se durmió en la zona de Paraíso, que según me dicen en el hospital de Ramallo es el triángulo del sueño porque ahí la gente suele dormirse, unos kilómetros más de donde se accidentó el hijo de Menem", dijo José Bonacci en diálogo con Jorge Rial y Mauro Federico en Radio10.
Ambos periodistas mostraron sorpresa cuando Bonacci lanzó la frase contra Martín Menem...
Accidente de los Bonaccci: Martín Menem se defendió
Cuando comenzó la sesión en Diputados, Martín Menem se refirió al accidente y respondió las acusaciones de José Bonacci. Afirmó que el vehículo "estaba en excelente estado" y reconoció que el chofer "se quedó dormido", pero dijo que era "su primer viaje del día".
"Es un tema puntual que me compete como presidente de la Cámara. El chofer estaba realizando su primer viaje del día, que había terminado su actividad en el día de ayer a las 16 horas", aclaró Menem, quien salió al cruce de las acusaciones de la familia Bonacci.
Según indicó Menem durante la sesión en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defiende la gestión del gobierno libertario, el chofer "tuvo tiempo suficiente para descansar". Además, el titular de la Cámara baja resaltó: "Tiene carnet de conducir profesional, el auto es 2019 y estaba en excelente estado para poder trasladarse, con la VTV al día como corresponde, estaba viajando a la velocidad permitida".
"La Cámara cuenta con un sistema de alerta cuando hay un exceso de velocidad y no se ha pasado de la velocidad. Se quedó dormido y se fue a la banquina, pero todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado", subrayó Menem.
"El chofer ingresó a la Cámara en el año 2014. En el 2019 pasó a Automotores y es un chofer con larga experiencia en viajes de larga distancia", detalló.
Por su parte, el diputado socialista santafesino, Esteban Paulón, habló de "precarización a la que están sometiendo a los trabajadores de la Cámara pone en riesgo vidas".
