Martín Menem replicó a José Bonacci, que lo responsabilizó por el accidente

"Es un tema puntual que me compete como presidente de la Cámara. El chofer estaba realizando su primer viaje del día, que había terminado su actividad en el día de ayer a las 16 horas", aclaró Menem, quien salió al cruce de las acusaciones de la familia Bonacci.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/C5N/status/1960742467650621516&partner=&hide_thread=false Martín Menem habló sobre el accidente de Rocío Bonacci: "El chofer se quedó dormido y cayó a la banquina"



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/7jql0yOxg6 — C5N (@C5N) August 27, 2025

Según indicó Menem durante la sesión en la que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, defiende la gestión del gobierno libertario, el chofer "tuvo tiempo suficiente para descansar". Además, el titular de la Cámara baja resaltó: "Tiene carnet de conducir profesional, el auto es 2019 y estaba en excelente estado para poder trasladarse, con la VTV al día como corresponde, estaba viajando a la velocidad permitida".

"La Cámara cuenta con un sistema de alerta cuando hay un exceso de velocidad y no se ha pasado de la velocidad. Se quedó dormido y se fue a la banquina, pero todo lo que nos compete en términos de responsabilidad ha sido chequeado y realizado", subrayó Menem.

"El chofer ingresó a la Cámara en el año 2014. En el 2019 pasó a Automotores y es un chofer con larga experiencia en viajes de larga distancia", detalló.

Por su parte, el diputado socialista santafesino, Esteban Paulón, habló de "precarización a la que están sometiendo a los trabajadores de la Cámara pone en riesgo vidas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EstebanPaulon/status/1960686071940825219&partner=&hide_thread=false La precarización a la que están sometiendo a las y los trabajadores de la Cámara (salarios bajos, pluriempleo) pone en riesgo vidas (no solo de Diputados)

Mi deseo de pronta recuperación para Rocio, José y el chofer https://t.co/xG0uyASGdk — Esteban Paulón (@EstebanPaulon) August 27, 2025

