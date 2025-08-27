Coscu y Paredes prometieron milagros, pero entregaron migajas a niño con leucemia

El 23 de marzo, Coscu anunció en sus redes la realización del streaming benéfico junto a Paredes, con el objetivo de recaudar dinero para el costoso tratamiento de Santino. "Todos podemos ayudar a Santino. Con 1000 pesitos que te sobren o compartiendo ya hiciste todo", escribió el influencer en aquel momento, generando grandes expectativas en la familia.

La lucha continúa por Santino

Según el relato de Natalia, las conversaciones iniciales fueron claras: los fondos serían entregados en dólares y, como la familia no tenía cuenta en esa moneda, se acordó que el dinero iría directamente al hospital donde se atiende el menor. Sin embargo, cuando pasaron los días sin novedades, la respuesta que recibió fue devastadora.

Santino fue diagnosticado a los tres años con Leucemia Linfoblástica Aguda Tipo B de Alto Riesgo. Tras someterse a diversos tratamientos y un trasplante de médula ósea con recuperación parcial, los médicos recomendaron continuar el tratamiento en Singapur, donde le ofrecen un doble trasplante de médula ósea con mayores posibilidades de éxito.

La familia necesita recaudar aproximadamente 500 millones de pesos para costear el viaje y el proceso médico completo. Hasta el momento, según declaraciones previas de Natalia a Canal 12, lograron reunir 278 millones de pesos gracias a la solidaridad de la gente que dona a través del alias bancario habilitado para el caso.

Para colaborar con dinero, pueden aportar a la siguiente cuenta:

Banco: Macro

CBU: 2850001040095353510258

Alias: AMORPORSANTINO

Titular de la cuenta: Natalia Soledad Rodríguez

C.U.I.L./C.U.I.T./C.D.I.: 27-34829180-2

