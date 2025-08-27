Una grave denuncia sacudió las redes cuando Natalia Rodríguez, madre del pequeño Santino Rzesniowiecki, reveló que nunca recibió los fondos prometidos por Coscu y Leandro Paredes durante un streaming solidario realizado en marzo pasado. El nene misionero lucha contra la leucemia y necesita viajar a Singapur para continuar su tratamiento.
"APENAS 2 PESOS"
Coscu y Paredes prometieron milagros, pero entregaron migajas a niño con leucemia
Se reveló que Coscu y Paredes recaudaron fondos en dólares para el tratamiento de su hijo en Singapur, pero jamás cumplieron con las promesas.
Promesas rotas y expectativas frustradas por Coscu/Paredes
La situación salió a la luz cuando un seguidor le preguntó directamente en su cuenta de Instagram "amorporsantino" qué pasó con la campaña que organizaron el popular streamer y el futbolista de la Selección Argentina. La respuesta de Natalia fue contundente y dolorosa: reveló que tras múltiples promesas incumplidas, le informaron que Coscu había recibido únicamente "2 pesos" por esa transmisión solidaria.
El 23 de marzo, Coscu anunció en sus redes la realización del streaming benéfico junto a Paredes, con el objetivo de recaudar dinero para el costoso tratamiento de Santino. "Todos podemos ayudar a Santino. Con 1000 pesitos que te sobren o compartiendo ya hiciste todo", escribió el influencer en aquel momento, generando grandes expectativas en la familia.
La lucha continúa por Santino
Según el relato de Natalia, las conversaciones iniciales fueron claras: los fondos serían entregados en dólares y, como la familia no tenía cuenta en esa moneda, se acordó que el dinero iría directamente al hospital donde se atiende el menor. Sin embargo, cuando pasaron los días sin novedades, la respuesta que recibió fue devastadora.
Santino fue diagnosticado a los tres años con Leucemia Linfoblástica Aguda Tipo B de Alto Riesgo. Tras someterse a diversos tratamientos y un trasplante de médula ósea con recuperación parcial, los médicos recomendaron continuar el tratamiento en Singapur, donde le ofrecen un doble trasplante de médula ósea con mayores posibilidades de éxito.
La familia necesita recaudar aproximadamente 500 millones de pesos para costear el viaje y el proceso médico completo. Hasta el momento, según declaraciones previas de Natalia a Canal 12, lograron reunir 278 millones de pesos gracias a la solidaridad de la gente que dona a través del alias bancario habilitado para el caso.
Para colaborar con dinero, pueden aportar a la siguiente cuenta:
Banco: Macro
CBU: 2850001040095353510258
Alias: AMORPORSANTINO
Titular de la cuenta: Natalia Soledad Rodríguez
C.U.I.L./C.U.I.T./C.D.I.: 27-34829180-2
