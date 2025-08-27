Tuberculosis en Argentina: Qué se sabe del aumento de casos de esta enfermedad infecciosa letal

"Ello representa un aumento considerable frente a los 7,5 millones notificados en 2022, lo que sitúa a la tuberculosis nuevamente como la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa en 2023, por encima de la COVID-19".

Fallecimiento de docente por tuberculosis en Bariloche

Ahora bien, la tuberculosis ha tomado relevancia estos últimos días luego de que medios informaran el fallecimiento de una docente, en Bariloche, por tuberculosis.

El diario Río Negro indicó que la docente murió el martes 26/08 en el Hospital Privado Regional (HPR) de Bariloche tras haber contraído tuberculosis. La información fue confirmada por un funcionario del área de Educación de la provincia, reseñaron.

El medio mencionó que el delegado de Educación de la Zona Andina, Santiago Velázquez, solo manifestó que “Salud Pública se encarga del caso”. Ante la consulta: “¿Se puso en marcha algún protocolo?”, respondió: “Seguramente así lo están haciendo”.

Todo esto ocurre luego de que se avisara una suba de casos de tuberculosis en el país.

Aumento de casos de tuberculosis

En Argentina se informó de un aumento de casos en julio pasado a través del Boletín Epidemiológico Nacional.

"Entre 2020 y 2025, las notificaciones de tuberculosis mostraron un aumento constante. El número de casos aumentó en todo el período un 65,9% (3.169 casos) y un 11,0% entre 2024 y 2025 (790 casos)", se lee en el Boletín.

Y agregan: "Al comparar las notificaciones de casos totales en 2025 con el mismo período de 2024, se observó un aumento del 11,0% en todo el país. Este incremento se debe principalmente a la región centro que registró un incremento del 16,5% (851 casos). Las jurisdicciones de Buenos Aires, CABA, y Santa Fe notificaron aumentos cercanos al 20% en 2025".

Síntomas de tuberculosis

A propósito del resurgimiento de la tuberculosis, los síntomas habituales de esta enfermedad son:

Tos prolongada (a veces con sangre)

Dolor en el pecho

Astenia

Cansancio

Pérdida de peso

Fiebre

Sudores nocturnos

