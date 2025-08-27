Manchester United suma un capítulo más a su historia negra y reciente, es que el club que atraviesa el peor momento de su historia, acaba de ser eliminado en la segunda ronda (donde ingresó sin jugar la primera) de la Copa de la Liga (también conocida como Carabao Cup) por el Grimsby Town de la 4º división inglesa. Fue 2-2 y 12-11 en los penales.
"TITANIC UNITED"
Papelón histórico: Manchester United eliminado de la Copa por un equipo de 4º División
El modesto Grimsby Town de la cuarta división del fútbol inglés, eliminó al Manchester United de la Copa de la Liga.
Manchester United y una vergüenza mundial
El Manchester United hace rato que está pasando por una crisis económica, la cual lo obligó a tomar decisiones insólitas como despido de empleados de bajo rango, sacar el almuerzo para los empleados que cumplen doble turno y ese tipo de cosas. Esto se incrementa con lo deportivo, ya que está en uno de sus peores momentos de su historia, y a eso hay que agregarle que varias figuras pidieron irse, entre ellas Garnacho.
Ahora las cosas empeoraron con la eliminación en la Copa de la Liga en su presentación ante un equipo de cuarta división, el Grimsby Town, que escribió una de las páginas doradas de su historia al eliminar al poderoso Manchester United. El encuentro finalizó 2 a 2 (con empate agónico de United sobre el final) pero fue victoria para el pequeño equipo en los penales por 12-11.
El encuentro comenzó rápidamente con dos mazazos contra el Manchester, ya que a los 22 y 30 minutos el Grimsby anotó los dos goles que lo pusieron 2-0. Vernam primero y Warren después le daban la sorpresiva victoria al pequeño equipo de la cuarta división. Así finalizó el primer tiempo.
El partido avanzaba y parecía que todo terminaba en batacazo, pero en los 90 minutos, pero no fue así. A los 75 minutos Mbeumo puso el 1-2 y el United se ilusionaba. Y a los 89 minutos cuando se iba el partido Maguire igualó para Manchester United y los “Diablos Rojos” se ilusionaban.
El alargue se fue sin emociones fuertes para dejárselo a la serie de penales, la cual fue para el infarto. El local, Grimsby Town había pateado sus 5 penales, pero el 3º en ejecutar, Oduor, había fallado, mientras que el United había metido 4 de 4. El último penal era para Matheus Cunha, si lo hacía pasaba el United, pero el brasilero erró y el local seguía vivo.
Los penales continuaron hasta que los 11 que quedaron en cancha de cada equipo patearon, entonces comenzó la vuelta de nuevo. Kabia y Fernandes volvieron a convertir, luego Burns también anotó por segunda vez (para Grimsby) y cuando llegó el turno de Mbeumo, que había anotado el primero, el tiro dio en el travesaño y se desató la fiesta del Grimsby, en lo que fue el mejor resultado de su historia.
La gente invadió inmediatamente la cancha, algo normal en el fútbol inglés y Grimsby Town será una fiesta por varios días.
