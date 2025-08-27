Papelón histórico: Manchester United eliminado de la Copa por un equipo de 4º División

El encuentro comenzó rápidamente con dos mazazos contra el Manchester, ya que a los 22 y 30 minutos el Grimsby anotó los dos goles que lo pusieron 2-0. Vernam primero y Warren después le daban la sorpresiva victoria al pequeño equipo de la cuarta división. Así finalizó el primer tiempo.

El partido avanzaba y parecía que todo terminaba en batacazo, pero en los 90 minutos, pero no fue así. A los 75 minutos Mbeumo puso el 1-2 y el United se ilusionaba. Y a los 89 minutos cuando se iba el partido Maguire igualó para Manchester United y los “Diablos Rojos” se ilusionaban.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1960815514227191826&partner=&hide_thread=false ¡MBEUMO ERRÓ, EL GRIMSBY TOWN (CUARTA CATEGORÍA) ELIMINÓ AL MANCHESTER UNITED POR PENALES EN LA COPA DE LA LIGA Y LA GENTE INVADIÓ EL CAMPO DE JUEGO PARA CELEBRAR!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Mel43TVKqW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025

El alargue se fue sin emociones fuertes para dejárselo a la serie de penales, la cual fue para el infarto. El local, Grimsby Town había pateado sus 5 penales, pero el 3º en ejecutar, Oduor, había fallado, mientras que el United había metido 4 de 4. El último penal era para Matheus Cunha, si lo hacía pasaba el United, pero el brasilero erró y el local seguía vivo.

Los penales continuaron hasta que los 11 que quedaron en cancha de cada equipo patearon, entonces comenzó la vuelta de nuevo. Kabia y Fernandes volvieron a convertir, luego Burns también anotó por segunda vez (para Grimsby) y cuando llegó el turno de Mbeumo, que había anotado el primero, el tiro dio en el travesaño y se desató la fiesta del Grimsby, en lo que fue el mejor resultado de su historia.

La gente invadió inmediatamente la cancha, algo normal en el fútbol inglés y Grimsby Town será una fiesta por varios días.

