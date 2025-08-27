"No es honesta": Luis Majul quiso defender a Karina Milei y le salió todo al revés

Recordemos que no es el primer fallido que se produce esta semana: el anterior vino del propio Milei hace un par de días, cuando en Junín, donde se presentaron los 20 candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, le pegó al kirchnerismo pero metió la pata. "Los kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos", dijo entre risas, sin darse cuenta de que estaba "admitiendo" que su administración roba igual que la K.

Redes, datos y la batalla por la versión oficial

Pero volviendo a Majul, lo de él no fue el primer intento de defensa al gobierno que le sale mal. Este fin de semana, en Twitter, aseguró que Javier Milei habría recibido un supuesto "dato tranquilizador" sobre de quién dependía Andis, y que esto reduciría el impacto de las denuncias.

"Si realmente hubiese querido afanar, ¿por qué no quedarse con la caja, en vez de entregarla?", se preguntó, pero el periodista Manu Jove le respondió rápidamente (y con datos) de por qué su defensa estaba errada.

"La Andis nunca dependió de la Secretaria General de la Presidencia en esta gestión. Cuando se creó, en 2017, estaba en esa órbita. En 2019 pasó a Salud y permaneció ahí hasta 2023. Cuando llegó Milei, la sacaron de Salud y la pasaron a Jefatura de Gabinete (Decreto 45/23). En julio de 2024, cuando ya se había ido Posse, volvió a Salud (Decreto 585/24)". Y además sentenció: "Tardaron literalmente cinco días en inventar una explicación para tratar de despegar a Karina y la explicación es sencillamente mentira. Están perdidos con este quilombo".

Embed El dato que le pasaron a Milei, según Majul, es incorrecto. Si se “tranquilizó” con eso, como dice, se tendrá que intranquilizar de nuevo. La Andis nunca dependió de la Secretaria General de la Presidencia en esta gestión.



Cuando se creó, en 2017, estaba en esa órbita. En 2019… https://t.co/Ruc1ew60U2 — Manu Jove (@manujove) August 24, 2025

Mientras tanto, Martín Menem, que ya estaba listo para entrar al aire este martes 26/08 en LN+, se retiró de manera abrupta, aduciendo que Milei seguía hablando en Junín, donde los libertarios tuvieron una recepción tibia. En medio de esto, Majul lanzó otra frase que quedó marcada: "Yo no formo parte de la estrategia de ningún Gobierno", algo que también generó risas y comentarios críticos.

Embed Majul RE CALIENTE con Martín Menem porque le suspendió la entrevista sobre la hora y se fue. El papelón que hizo a la mañana con Laje ya fue suficiente. pic.twitter.com/8eGxwlje6O — Marian Herrera (@marianherrrera) August 26, 2025

Por ahora, el gobierno de Milei sigue acorralado por denuncias de corrupción, y Majul es uno de los pocos periodistas que todavía trata justificar lo injustificable mientras mantiene cierto respaldo público.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 5 capítulos que todos maratonean sin parar

ANDISgate: Fingir demencia no concede impunidad

Ex LLA, duros contra Javier Milei: "Le entró la bala"

China cambia el rumbo comercial e incentiva el consumo en sectores clave