Luis Majul quiso defender al gobierno libertario frente a los audios de Diego Spagnuolo y terminó diciendo justo lo contrario de lo que quería. Mientras contaba una supuesta charla con alguien cercano a Javier Milei sobre el escándalo que involucra a su hermana Karina Milei, cometió un desliz que se hizo viral al instante y puso en duda su relato.
DERRAPE EN VIVO
"No es honesta": Luis Majul quiso defender a Karina Milei y le salió todo al revés
Luis Majul intentó respaldar a Karina Milei en el escándalo de los audios pero provocó un caos en las redes, desatando memes y comentarios por todos lados.
Cuando la defensa se volvió contra Luis Majul
En su comentario editorial por El Observador, Majul relató una supuesta conversación con el presidente: "Por supuesto que el presidente estaba muy al tanto del caso. Y repetía lo que hoy repitió Martín Menem y nosotros ayer adelantamos en el comentario editorial. 'Mentira que Spagnuolo me dijo algo, porque si me hubiera dicho algo sobre mi hermana yo le hubiera pegado una trompada'."
Hasta acá todo bien, pero lo que dijo después fue lo más comentado en redes. Según su relato, la persona con la que habló le preguntó a Milei por qué reaccionaría así (pegándole una trompada): "'Porque yo estoy completamente seguro de que mi hermana no es honesta. Porque sé cómo vive y cómo vivimos nosotros'".
El objetivo de Majul era bajar el impacto de los audios que complican al gobierno de Javier Milei. Pero su frase final, "Estoy completamente seguro de que mi hermana no es honesta", terminó siendo todo lo contrario a lo que quería transmitir. De inmediato, la frase circuló en redes, generando memes y cuestionamientos sobre la credibilidad del conductor y su intento de defensa al gobierno.
Recordemos que no es el primer fallido que se produce esta semana: el anterior vino del propio Milei hace un par de días, cuando en Junín, donde se presentaron los 20 candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires, le pegó al kirchnerismo pero metió la pata. "Los kirchneristas están molestos porque le estamos afanando los choreos", dijo entre risas, sin darse cuenta de que estaba "admitiendo" que su administración roba igual que la K.
Redes, datos y la batalla por la versión oficial
Pero volviendo a Majul, lo de él no fue el primer intento de defensa al gobierno que le sale mal. Este fin de semana, en Twitter, aseguró que Javier Milei habría recibido un supuesto "dato tranquilizador" sobre de quién dependía Andis, y que esto reduciría el impacto de las denuncias.
"Si realmente hubiese querido afanar, ¿por qué no quedarse con la caja, en vez de entregarla?", se preguntó, pero el periodista Manu Jove le respondió rápidamente (y con datos) de por qué su defensa estaba errada.
"La Andis nunca dependió de la Secretaria General de la Presidencia en esta gestión. Cuando se creó, en 2017, estaba en esa órbita. En 2019 pasó a Salud y permaneció ahí hasta 2023. Cuando llegó Milei, la sacaron de Salud y la pasaron a Jefatura de Gabinete (Decreto 45/23). En julio de 2024, cuando ya se había ido Posse, volvió a Salud (Decreto 585/24)". Y además sentenció: "Tardaron literalmente cinco días en inventar una explicación para tratar de despegar a Karina y la explicación es sencillamente mentira. Están perdidos con este quilombo".
Mientras tanto, Martín Menem, que ya estaba listo para entrar al aire este martes 26/08 en LN+, se retiró de manera abrupta, aduciendo que Milei seguía hablando en Junín, donde los libertarios tuvieron una recepción tibia. En medio de esto, Majul lanzó otra frase que quedó marcada: "Yo no formo parte de la estrategia de ningún Gobierno", algo que también generó risas y comentarios críticos.
Por ahora, el gobierno de Milei sigue acorralado por denuncias de corrupción, y Majul es uno de los pocos periodistas que todavía trata justificar lo injustificable mientras mantiene cierto respaldo público.
