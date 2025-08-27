Esposa de Bruce Willis habla sobre cómo le está "fallando" el cerebro al actor

"El idioma está cambiando y, ya sabes, hemos aprendido a adaptarnos", dijo la esposa de Bruce Willis. "Y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente".

¿Bruce Willis reconoce a su familia?

Durante la entrevista, también le preguntaron a Heming Willis, si su esposo todavía la reconocía. Ella contestó que aún existe una "conexión".

"Siento que sí, ¿verdad? Él, sé que sí. Sabes, cuando estamos con él... se ilumina, ¿verdad?", contó Heming Willis.

De acuerdo con la modelo, también hay esa conexión con las hijas del actor. "Nos toma de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Sabes, le encanta", reveló.

Y continuó: "Eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día, y esto es lo que... No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo".

Pese a la batalla que les ha tocado librar, la esposa de Bruce Willis afirmó que el actor aún mantiene el "brillo en sus ojos".

"Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa muy fuerte. Y, ya sabes, a veces ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa, y, ya sabes, simplemente me transporto", dijo.

Aún así, no dejó de confesar que es "duro" ver a su esposo en esa situación.

"Es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van. Es duro. Pero estoy agradecida. Estoy agradecida de que mi esposo todavía esté aquí", dijo.

Emma Heming Willis ha escrito un nuevo libro sobre la experiencia como cuidadora "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path".

