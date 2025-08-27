Aún hay brillo en los ojos de Bruce Willis, pero su cerebro le está "fallando", y su lenguaje está "cambiando", son algunas de las cosas que ha revelado Emma Heming Willis, esposa del actor estadounidense diagnosticado, en 2023, con demencia frontotemporal.
"ES DURO"
Esposa de Bruce Willis habla sobre cómo le está "fallando" el cerebro al actor
La esposa de Bruce Willis ha hablado sobre la situación actual del actor que padece demencia frontotemporal: "Es duro".
¿Cuál es la situación actual de Bruce Willis?
Bruce Willis es uno de los actores más queridos de Hollywood, eso ha hecho que muchas personas se pregunten ¿Cuál es su situación actual? Y aunque se han dicho muchas cosas sobre su enfermedad, ahora es su esposa quien ha decidido compartir públicamente lo que ocurre con la salud del actor.
En una entrevista con ABC News, Emma Heming Willis aseguró que, en general, la estrella de Sexto Sentido y Duro de matar, tiene buena salud.
"Bruce tiene muy buena salud en general, ¿sabes? Es solo que su cerebro le está fallando", dijo Heming Willis a Diane Sawyer de ABC News en el especial de ABC "Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey".
Heming Willis también reveló que su esposo ha perdido gran parte de su capacidad para comunicarse, detalla ABC News.
"El idioma está cambiando y, ya sabes, hemos aprendido a adaptarnos", dijo la esposa de Bruce Willis. "Y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente".
¿Bruce Willis reconoce a su familia?
Durante la entrevista, también le preguntaron a Heming Willis, si su esposo todavía la reconocía. Ella contestó que aún existe una "conexión".
"Siento que sí, ¿verdad? Él, sé que sí. Sabes, cuando estamos con él... se ilumina, ¿verdad?", contó Heming Willis.
De acuerdo con la modelo, también hay esa conexión con las hijas del actor. "Nos toma de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos. Él nos corresponde. Sabes, le encanta", reveló.
Y continuó: "Eso es todo lo que necesito, ¿sabes? No necesito que sepa que soy su esposa, que nos casamos ese día, y esto es lo que... No necesito nada de eso. Solo quiero sentir que tengo una conexión con él. Y la tengo".
Pese a la batalla que les ha tocado librar, la esposa de Bruce Willis afirmó que el actor aún mantiene el "brillo en sus ojos".
"Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa muy fuerte. Y, ya sabes, a veces ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa, y, ya sabes, simplemente me transporto", dijo.
Aún así, no dejó de confesar que es "duro" ver a su esposo en esa situación.
"Es difícil verlo, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van. Es duro. Pero estoy agradecida. Estoy agradecida de que mi esposo todavía esté aquí", dijo.
Emma Heming Willis ha escrito un nuevo libro sobre la experiencia como cuidadora "The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope, and Yourself on the Caregiving Path".
----------
