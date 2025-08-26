urgente24
Del "Riesgo Kuka" al "Riesgo Karina": A Milei se le complica (más) el TMAP

Foto archivo: NA.
Foto archivo: NA.

El relato libertario tambalea, sobre todo cuando Javier Milei no puede culpar a los 'K' de escándalos y errores propios, que repercuten en la economía.

26 de agosto de 2025 - 17:41

La mayoría de las encuestas comienza a dar señales de alerta para la Casa Rosada, incluso antes de que estalle el escándalo (cayó la Confianza en el Gobierno, cayó la Confianza del Consumidor, cayó la imagen del Presidente...) y Milei 'fingiendo demencia' no contribuye a la percepción de la población/electores, que reclama algún tipo de explicación.

Reciente encuesta de Management & Fit lo demuestra:

image

El oficialismo se muestra confiado de que este caso no tenga mayor repercusión en las próximas elecciones. Habrá que esperar para ver. Pero la economía no ayuda (un dólar contenido a fuerza de maniobras, que parece siempre a punto de explotar, y la inflación que frenó su desaceleración, además del estancamiento de la actividad económica). Los dos ejes de la campaña proselitista oficialista (economía estabilizada y lucha contra los "curros del Estado") lucen hoy día muy debilitados.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Raro: La mayoría responsabiliza al Gobierno por las coimas, pero el 82,6% no modificaría su voto

Encuesta reciente de Management & Fit, realizada en 1.000 casos, entre el 25 y 26 de agosto, indaga sobre el escándalo por presuntas coimas en el Gobierno. Algunos datos que arroja el sondeo:

  1. El 94,5% está enterado del escándalo de coimas
  2. Un 73,2% considera que lo sucedido es entre muy y algo grave, con mayor percepción de gravedad entre mujeres y personas con nivel educativo alto.
  3. Para el 59,2%, los audios y los hechos de corrupción denunciados en ellos, son verdaderos.
  4. El 26,8% considera que la principal responsabilidad recae sobre todo el Gobierno, mientras que el 24,5% la atribuye a Karina Milei.
  5. Para el 56,1%, este hecho modifica su nivel de confianza en la gestión nacional.
  6. El 81% sostiene que Milei debería dar una respuesta pública explicando lo sucedido.
  7. El 82,6% afirma que lo sucedido no modifica su voto de cara a las elecciones legislativas.
  8. Entre varones, menores de 40 años y personas con nivel educativo medio y bajo, disminuye la percepción de gravedad del hecho y el impacto en la confianza en Milei.

La encuesta completa:

Jorge Rial contra Máximo K / La Cámpora: "Cierren el culo"

El periodista Jorge Rial salió a cuestionar duramente a Máximo Kirchner / La Cámpora por las recientes críticas a Axel Kicillof. "Cierren el culo muchachos, no hablen, córranse que estamos trabajando".

"Se autoperciben revolucionarios pero no lo son", lanzó.

Revés para Pablo Otero: Fracasó la última jugada del 'Señor del Tabaco' en la Corte

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el nuevo intento del empresario Pablo Otero, conocido mediáticamente como “El Señor del Tabaco", para intentar mantener vivo su reclamo contra la aplicación de impuestos internos a los cigarrillos, que el último 14 de agosto fue declarado constitucional por el máximo tribunal.

Los abogados de Otero habían reclamado la nulidad del fallo dictado por la Corte, al sostener que no se había atendido a un planteo de “desistimiento del derecho” que había presentado en el expediente apenas horas antes de que se firmara el fallo clave.

Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens (CABA), Patricia Moltini (Tucumán) y Mario Boldú (Posadas) respondieron este martes a ese planteo: le advirtieron al representante de Tabacalera Sarandí que estaba pidiendo la “nulidad por la nulidad misma”.

“El planteo de nulidad efectuado se basa en el desistimiento de la acción y el derecho en los términos del artículo 305 del Código Procesal Civil y Comercial, con costas a cargo de quien desiste y, por lo tanto, se pretende una nulidad por la nulidad misma”, se le advirtió. “Por tal razón, corresponde estar a lo resuelto en la sentencia dictada por esta Corte el día 14 del corriente” y se resolvió desestimar “sin más” la última presentación reclamando la nulidad del fallo de fondo.

pablo-otero.jpg
Pablo Otero, conocido como 'el se&ntilde;or del Tabaco'.

Pablo Otero, conocido como 'el señor del Tabaco'.

En el fallo del 14 de agosto, la Corte Suprema ya había respondido a otro planteo, un desistimiento de la acción que buscaba evitar que el máximo tribunal resolviera sobre el fondo de la cuestión. En ese escrito, la defensa decía que hacía el pedido porque se había acogido al régimen de regulación de la ley 27743, la última moratoria de deudas aduaneras, impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 que incluían también un blanqueo. Sin embargo, Tabacalera Sarandí no presentó (ni antes, ni ahora) ninguna constancia que acreditara esa situación.

“No escapa al Tribunal que el día 7 de agosto del corriente año, la parte actora manifestó que ‘[su] mandante se ha acogido al régimen de regularización de la Ley N° 27.743…’ desistiendo del proceso. Solicitó que la causa sea devuelta a la instancia de origen citando dos resoluciones interlocutorias de esta Corte referidas a la adhesión a dicha moratoria que impondrían al Tribunal un curso de acción procesal. Se trata de una presentación en sí misma insuficiente y por ende inadmisible, que no impide al Máximo Tribunal de la Nación dar respuesta jurisdiccional final a una causa trascendente tramitando ante sus estrados”, le respondió la Corte Suprema hace dos semanas.

“En definitiva el escrito de la actora alega un acogimiento a un plan de regularización impositivo y pretende quitar actualidad al objeto del proceso sin cumplir la máxima procesal elemental que postula que quien sostiene un hecho es quien tiene la carga de acreditarlo”, se señaló.

Esas conclusiones fueron a las que se remitió hoy la Corte Suprema para rechazar el reclamo de los abogados de Pablo Otero para intentar revertir su suerte y que se anulara el fallo que dispuso la constitucionalidad de los impuestos a cigarrillos y tabaco. Así, la Corte dio por cerrado el tema.

LLA suma escándalos: Allanamiento en PAMI Chaco por presuntas afiliaciones truchas

El fiscal federal de Resistencia (Chaco), Patricio Sabadini, ordenó un allanamiento este mediodía en las oficinas del PAMI en la ciudad, en el marco de una causa que investiga por presuntas afiliaciones truchas al jefe de La Libertad Avanza en la provincia, Jorge “Capi” Rodríguez, que declarará en indagatoria el próximo jueves.

En el operativo, la Policía Federal y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) secuestraron documentos, expedientes y dispositivos electrónicos, que serán analizados por la Justicia, dijeron fuentes al tanto del procedimiento.

Según la hipótesis de la fiscalía, Rodríguez, presidente de la LLA en la provincia y jefe regional de la Anses, habría utilizado su posición dentro del organismo para acceder a bases de datos con información personal y así sumar de forma fraudulenta al partido libertario a ciudadanos que no dieron su consentimiento para eso.

Capi-Rodriguez-1
Jorge &ldquo;Capi&rdquo; Rodr&iacute;guez.

Jorge “Capi” Rodríguez.

El jueves próximo Rodríguez declarará en indagatoria en el Juzgado Federal Nº1 de Resistencia para responder acerca de los más de 40 casos detectados por la Justicia de afiliaciones partidarias apócrifas. Rodríguez está imputado por falsedad ideológica y violación en los deberes de funcionario publico.

