Beto Casella estalló de furia con la vuelta de Tamara Pettinato a la tevé

Beto Casella, incómodo en El Nueve

No es la primera vez que Beto Casella se muestra disconforme con las decisiones tomadas por las autoridades de El Nueve.

Es preciso recordar que hacia fines de julio el conductor inesperadamente se ausentó en su programa y su colega Ángel de Brito explicó en LAM que fue porque “ya venía con conflictos desde el año pasado".

Sin embargo, eso no fue todo. Porque al día siguiente el conflicto escaló y Bendita salió al aire sin ninguno de los comunicadores. "¡Hoy se enfermaron todos!" y "Todos con parte de enfermo" fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer durante la apertura. Asimismo, rápidamente pasaron al aire un compilado de informes para rellenar la programación del canal.

Si bien en los programas posteriores el equipo completo volvió a estar frente a cámara, lo cierto es que la incomodidad del conductor sigue estando y con la nueva contratación de Tamara Pettinato la situación lejos está de ser resuelta.

