Beto Casella estalló de furia con la vuelta de Tamara Pettinato a la tevé

Tamara Pettinato conducirá un programa en El Nueve y si bien todavía no comenzó no tardó en generar repercusión y quien no tardó en opinar al respecto fue Beto Casella. Es preciso recordar que la relación entre ambos quedó afectada luego de la filtración de los videos que protagonizó la comunicadora con el expresidente Alberto Fernández desde la Casa Rosada.
"Padecí mucho personalmente todo lo del episodio de Tamara", recordó el conductor de Bendita, ciclo que en aquel entonces contaba con su presencia como panelista. "La verdad no puedo oponerme, no puedo opinar en contra. Si el canal lo decide, le desaremos la mejor suerte", sumó molesto con la contratación en diálogo con Puro show por El Trece.
Por otro lado, el cronista le preguntó sobre la posibilidad de que se pudiera hacer presente en el estudio para promcionar Decime algo lindo, nombre que le pusieron en alusión a la frase que dijo en uno de los materiales audiovisuales que circularon en 2024, y señaló tajante: "Que venga al piso no lo veo, porque va a ser un aire pesadísimo".
Sobre el vínculo que le quedó con su excompañera dijo que hay "cero onda, ni buena ni mala". "Nunca la tuve, ni antes tampoco. Se ve que somos caractéres diferentes. Orígenes diferentes. Pero me parece buena profesional y hasta te diría que me parece buena mina. Pero yo nunca tuve una relación con ella. De pedo tengo el WhatsApp de ella", explicó.
Beto Casella, incómodo en El Nueve
No es la primera vez que Beto Casella se muestra disconforme con las decisiones tomadas por las autoridades de El Nueve.
Es preciso recordar que hacia fines de julio el conductor inesperadamente se ausentó en su programa y su colega Ángel de Brito explicó en LAM que fue porque “ya venía con conflictos desde el año pasado".
Sin embargo, eso no fue todo. Porque al día siguiente el conflicto escaló y Bendita salió al aire sin ninguno de los comunicadores. "¡Hoy se enfermaron todos!" y "Todos con parte de enfermo" fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer durante la apertura. Asimismo, rápidamente pasaron al aire un compilado de informes para rellenar la programación del canal.
Si bien en los programas posteriores el equipo completo volvió a estar frente a cámara, lo cierto es que la incomodidad del conductor sigue estando y con la nueva contratación de Tamara Pettinato la situación lejos está de ser resuelta.
