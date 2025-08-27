El intendente de Lomas de Zamora, el peronista Federico Otermín, rechazó este miércoles la presencia de Javier Milei en el distrito de la 3ra sección como parte de la campaña electoral rumbo a los comicios bonaerenses.
LOMAS DE ZAMORA
Intendente K repudió visita de Milei a su distrito: "Viene para una foto y a obstaculizar el tránsito"
Federico Otermín, un aliado de Máximo Kirchner, se quejó de que el Presidente vaya a Lomas para "aparecer" en "una foto" en la previa a las elecciones. "Nada más casta", acusó.
Lomas de Zamora es el 2do distrito más populoso del conurbano detrás de La Matanza, y un histórico bastión del justicialismo.
Milei realizará una caravana por la avenida Hipólito Yrigoyen, la más importante del partido en términos comerciales.
Otermín, un aliado de Máximo Kirchner, se quejó de que el Presidente vaya a Lomas para "aparecer" en "una foto" en la previa a las elecciones. "Nada más casta", acusó.
"Nos encantaría que venga a laburar, a inaugurar una obra, a traer patrulleros, a ayudar a alguien", declaró el jefe comunal en un tuit.
Por otro lado, también apuntó al Presidente por "obstaculizar la avenida Yrigoyen (una de las más transitadas del Conurbano!)" en "un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado".
En otra línea, Otermín llamó a que cualquier acto de repudio contra el Presidente se realice "con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia". Es que en la avenida mencionada, a la altura de la municipalidad, había manifestaciones en contra de la visita presidencia.
Otermín que "como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", agregó.
En ese sentudo, pidió que los que quieran "expresar su rechazo a Milei" y que "quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país" voten a los candidatos de Fuerza Patria, tanto el 07/09 en las elecciones bonaerenses y municipales, como en las nacionales, del 26/10.
El mandatario estará acompañado por los principales candidatos de La Libertad Avanza para los comicios nacionales: José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.
La caravana se realizará en autos, desde Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que mandó a su militancia. Se solicitó además llevar una bandera argentina.