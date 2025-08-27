Intendente K repudió visita de Milei a su distrito: "Viene para una foto y a obstaculizar el tránsito"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fotermin/status/1960729575815586277&partner=&hide_thread=false Mensaje a la Comunidad de Lomas



Por otro lado, también apuntó al Presidente por "obstaculizar la avenida Yrigoyen (una de las más transitadas del Conurbano!)" en "un día y horario laborable, molestando a la gente, a comerciantes, a padres que buscan a sus hijos en el jardín, etc, generando un caos de tránsito, para una actividad política que se debería organizar en un lugar adecuado".

En otra línea, Otermín llamó a que cualquier acto de repudio contra el Presidente se realice "con tranquilidad y sin ningún tipo de violencia". Es que en la avenida mencionada, a la altura de la municipalidad, había manifestaciones en contra de la visita presidencia.

Otermín que "como intendente de Lomas de Zamora me parece fundamental dar un mensaje de paz y respeto por la democracia". "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz", agregó.

En ese sentudo, pidió que los que quieran "expresar su rechazo a Milei" y que "quieran la verdadera libertad para nuestro hermoso país" voten a los candidatos de Fuerza Patria, tanto el 07/09 en las elecciones bonaerenses y municipales, como en las nacionales, del 26/10.

El mandatario estará acompañado por los principales candidatos de La Libertad Avanza para los comicios nacionales: José Luis Espert, Karen Reichardt y Diego Santilli.

La caravana se realizará en autos, desde Hipólito Yrigoyen 10699, en la localidad de Temperley, y se extenderá hasta la calle Portela, según indicó LLA en las invitaciones que mandó a su militancia. Se solicitó además llevar una bandera argentina.