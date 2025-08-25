Claudio Rígoli pegó el portazo: Dejó El Nueve por Canal 26

La mojada de oreja de Claudio Rígoli a El Nueve

Es de público conocimiento que Claudio Rígoli supo ganarse un lugar en El Nueve y se convirtió en uno de los conductores más destacados del canal.

No solo por su labor como conductor es que logró ubicarse entre los periodistas más releventes sino que también supo instalar su sello sobre el final de cada emisión de Telenueve Central.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1959774900966592876&partner=&hide_thread=false El "sello" que impuso Claudio Rigoli en el cierre diario de #Telenueve lo usó (y usará) también en el cierre de "8AM" el noticiero matutino que conducirá, desde el próximo Lunes 1 de Septiembre, por @canal26noticias.



¿Cómo caerá esto en @canal9oficial? pic.twitter.com/fXBeUAgiYq — foromedios (@forofms) August 25, 2025



"Para que tengas el mejor de los días", es su frase de cabecera que a través de un avance para Canal 26 mostró que lo seguirá usando.

De todos modos, cabe aclarar que desde que conducía en C5N lo decía a diferencia que en ese caso era: "Para que tengas la mejor de las noches". Sin embargo, dejó en claro que lejos de haberle puesto fin, continuará utilizando su característico latiguillo.

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

La miniserie de 7 capítulos que dejó al público pidiendo más

"Viví un recontra infierno": Flor Vigna habló sin filtros de Luciano Castro

Dieta sexual: Nutricionistas revelan los mejores y peores alimentos para tu libido

La estafa que invade Gmail y de la que ningún usuario logra escapar

Banco causa furor con su lluvia de cuotas y los clientes corren a aprovecharla