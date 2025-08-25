Luego de varios años al frente de la pantalla de El Nueve, finalmente, Claudio Rígoli tomó la decisión de continuar su carrera a través de Canal 26. El reconocido conductor se sumará al la señal de noticias a partir del lunes 1 de septiembre a las 8:00 horas tras dejar Telenueve Central.
CAMBIÓ AIRE POR CABLE
Claudio Rígoli pegó el portazo: Dejó El Nueve por Canal 26
El conductor Claudio Rígoli continuará su carrera profesional en la señal de noticias que ofrece cobertura nacional e internacional en tiempo real.
"Muy pronto nos veremos también por las mañanas. Desde temprano te voy a acompañar con las noticias destacadas y en un contexto necesario para entenderlas. Información confiable y un equipo de especialistas para cada tema. Muy pronto te espero acá en Canal 26", se lo escucha decir al locturo en un avance que rápidamente comenzó a circular por las redes sociales.
Asimismo, es preciso destacar que el domingo (24/08) desde el programa El Run Run del Espectáculo aseguraron que su salida del canal de aire, que pertenece mayoritariamente al Grupo Octubre, para pasar al cable fue porque se sintió "destratado". Lío Pecoraro fue quien adelantó que se tratará de un ciclo televisivo informativo que contará con dos o tres columnistas aunque "la cara central va a ser Claudio Rígoli".
"Lo que llama la atención que Claudio perteneciendo a un grupo que tiene su canal de aire que es Canal 9, y su canal de cable que es IP, sale de esa línea, de esa ruta, y se va a Canal 26", observó, por su parte, su compañero Fernando Piaggio.
La mojada de oreja de Claudio Rígoli a El Nueve
Es de público conocimiento que Claudio Rígoli supo ganarse un lugar en El Nueve y se convirtió en uno de los conductores más destacados del canal.
No solo por su labor como conductor es que logró ubicarse entre los periodistas más releventes sino que también supo instalar su sello sobre el final de cada emisión de Telenueve Central.
"Para que tengas el mejor de los días", es su frase de cabecera que a través de un avance para Canal 26 mostró que lo seguirá usando.
De todos modos, cabe aclarar que desde que conducía en C5N lo decía a diferencia que en ese caso era: "Para que tengas la mejor de las noches". Sin embargo, dejó en claro que lejos de haberle puesto fin, continuará utilizando su característico latiguillo.
