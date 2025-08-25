Mariana Brey y Diego Brancatelli ya incomodan a C5N pero se dispara el rating

Embed Mariana Brey salió a defender a Karina, los Menem y "duda" de las coimas y los audios.

En el canal saben que estas peleas generan repercusión: los sábados a la noche, Indomables suele colarse en las tendencias de Twitter cada vez que los conductores se cruzan fuerte. El problema es que ese atractivo también incomoda a los directivos, que según trascendió, ya les advirtieron que "están perdiendo los límites". No quieren que el programa se convierta en un ring en lugar de un espacio de análisis político.

image En debates políticos, Brey y Brancatelli mantienen cruces fuertes que generan rating. C5N valora la repercusión pero teme que el programa pierda límites y credibilidad.

Lo cierto es que hoy Brey y Brancatelli funcionan como un imán para el público. Sus discusiones generan incomodidad en el estudio pero también la gente ya prende la tele esperando el cruce. Para algunos, será el sello que distingue al ciclo; y para otros, puede terminar minando la credibilidad del canal.

En ese tironeo entre lo que conviene para el rating y lo que conviene para la señal, C5N enfrenta el dilema clásico de la tele argentina: hasta qué punto se banca el show de la pelea antes de que explote por el aire.

