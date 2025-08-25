Diego Brancatelli y Mariana Brey vuelven a ser noticia. Sus cruces en Indomables generan comentarios entre los televidentes, y también ponen en tensión a C5N, que no siempre sabe cómo manejar la situación. A pesar de todo, a la gente parece gustarle la pelea, como muestra el rating del canal.
COMO PERROS Y GATOS
Mariana Brey y Diego Brancatelli ya incomodan a C5N pero se dispara el rating
Diego Brancatelli y Mariana Brey protagonizan choques que incendian al canal. Sin embargo, sus discusiones llaman más la atención que el programa que conducen.
Cómo se llevan Mariana Brey y Diego Brancatelli detrás de cámaras
Antes de las vacaciones, ya se hablaba de la mala sintonía entre los dos conductores. El tema explotó cuando Marcela Tauro, en Infama (América TV), contó que el ex de Brey le habría escrito a Brancatelli por Instagram para cuestionar el modo en que discutía con la periodista. "Nada de eso pasó. No existe ese hecho, no necesito que nadie me defienda", respondió Brey tajante.
Brancatelli habría mostrado el mensaje a Brey, ella le habría dicho que se encargaba y, poco después, el remitente pidió disculpas. En ese sentido, Brey volvió a desmentir: "Si hicieron eso a mis espaldas, sería muy grave y muy feo enterarme de eso ahora y de esta forma. Así que no creo que haya pasado eso". El cruce de versiones deja claro que hay una grieta que excede lo estrictamente laboral.
Aun así, Brey insiste en que lograron recomponer el vínculo con una charla privada: "Fue súper respetuosa, en muy buenos términos. Una conversación adulta. Yo me quedé conforme". Pero el tema es que lo que se transmite en cámara no parece tan pacífico.
'Indomables' cada vez más caliente: Dilema para C5N
El regreso al aire trajo más combustible al fuego. En pleno debate sobre el escándalo que involucra a Diego Spagnuolo y Karina Milei, Brancatelli disparó sin dudar: "Si corre a Diego Spagnuolo, que es el de los audios, tendría que correr a su hermana Karina Milei y a Lule Menem". Brey lo frenó en seco: "No, yo ahí no coincido". Brancatelli continuó: "¿Pero por qué si son los que reciben las coimas? Según Spagnuolo". Brey respondió con contundencia: "Solamente tenés un audio de alguien que dice 'Supongo que le llega tal porcentaje'. Yo quiero que la Justicia me diga la verdad".
En el canal saben que estas peleas generan repercusión: los sábados a la noche, Indomables suele colarse en las tendencias de Twitter cada vez que los conductores se cruzan fuerte. El problema es que ese atractivo también incomoda a los directivos, que según trascendió, ya les advirtieron que "están perdiendo los límites". No quieren que el programa se convierta en un ring en lugar de un espacio de análisis político.
Lo cierto es que hoy Brey y Brancatelli funcionan como un imán para el público. Sus discusiones generan incomodidad en el estudio pero también la gente ya prende la tele esperando el cruce. Para algunos, será el sello que distingue al ciclo; y para otros, puede terminar minando la credibilidad del canal.
En ese tironeo entre lo que conviene para el rating y lo que conviene para la señal, C5N enfrenta el dilema clásico de la tele argentina: hasta qué punto se banca el show de la pelea antes de que explote por el aire.
