Se termina Radio Metro: Cambia toda su grilla y deja atrás sus clásicos programas

image Cayetano confirmó que Metro levanta toda su programación y será solo musical desde septiembre. La emisora cierra una etapa marcada por figuras históricas y programas que definieron la FM argentina.

Para quienes disfrutaron de programas como Basta de Todo, Perros de la Calle o Metro y Medio, la noticia tiene peso enorme. La Metro fue cantera y espejo de la FM argentina de los 2000, con figuras como Fernando Peña, Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O’Donnell y Juan Pablo Varsky. Cayetano destacó el valor de estos referentes: “Son gente que quiero, admiro, me enseñaron casi todo lo que sé. Son ellos los que construyeron esta radio desde su talento”.