¿Riesgo Kuka? Parece que los mercados reaccionan con mayor vehemencia al riesgo que representa el escándalo de las presuntas coimas que involucra a lo más alto de la cúpula libertaria, y no a la posibilidad de que el kirchnerismo gane las próximas elecciones.
"RIESGO KARINA"
Caen bonos y acciones, el dólar se dispara y en la City avisan: "¡Vendé!"
En el arranque de la semana, la reacción del mercado es muy negativa: el dólar acelera su suba y caen los bonos, con su consecuente impacto en el Riesgo País.
"Riesgo Karina" es una definición que se esparce en la City, en alusión Karina Milei, la hermana del presidente Javier Milei, quien fue señalada como beneficiaria de la recolección de sobornos, según los audios del exANDIS Diego Spagnuolo.
Al cierre de esta nota, el dólar mayorista -la referencia que toma el Gobierno- subía un 2,4% en relación al cierre previo, hasta los $1.353, por lo que se profundizaba la tendencia alcista de las últimas ruedas.
Por su parte, los bonos soberanos caían hasta un 3,2%, mientras que la bolsa porteña (Merval) se contraía un 2,4%.
En la plaza exterior también se registraba la volatilidad: los ADRs de las empresas que cotizan en Wall Street se desplomaban hasta un 5%.
"Era esperado", señaló en X sobre el escenario el analista financiero Cristian Buteler.
Es que el caso de las presuntas coimas llevaría a los inversores a ceder sus posiciones en activos argentinos.
Lo explicó el asesor financiero Matías Battista, quien advirtió que la recomendación de las consultoras a sus clientes es la de desinverir "hasta que que esto se resuelva".
Dijo en el streaming de Ahora Play:
- "El caso nos rompe todas las herramientas a los analistas económicos".
- "Se puede desatar una crisis política. Todas las crisis económicas nacen de una crisis política".
- "Lo que acaba de pasar está por fuera de todo análisis económico y depende del rumbo de la justica y del nivel de implicancias, que incluso puede llegar al Presidente".
- "No depende de una proyección que podamos hacer. Entonces, ¿qué le decís a un inversor extranjero?: quedate afuera hasta que esto se resuelva, vendé".
