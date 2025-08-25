Caen bonos y acciones, el dólar se dispara y en la City avisan: "¡Vendé!"

En la plaza exterior también se registraba la volatilidad: los ADRs de las empresas que cotizan en Wall Street se desplomaban hasta un 5%.

"Era esperado", señaló en X sobre el escenario el analista financiero Cristian Buteler.

Es que el caso de las presuntas coimas llevaría a los inversores a ceder sus posiciones en activos argentinos.

Lo explicó el asesor financiero Matías Battista, quien advirtió que la recomendación de las consultoras a sus clientes es la de desinverir "hasta que que esto se resuelva".

Dijo en el streaming de Ahora Play:

"El caso nos rompe todas las herramientas a los analistas económicos".

"Se puede desatar una crisis política. Todas las crisis económicas nacen de una crisis política".

"Lo que acaba de pasar está por fuera de todo análisis económico y depende del rumbo de la justica y del nivel de implicancias, que incluso puede llegar al Presidente".

"No depende de una proyección que podamos hacer. Entonces, ¿qué le decís a un inversor extranjero?: quedate afuera hasta que esto se resuelva, vendé".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/1959974584473510158&partner=&hide_thread=false POSIBLE IMPACTO DEL CASO DE LAS COIMAS EN LOS MERCADOS: "¿QUÉ LE DECÍS A UN INVERSOR EXTRANJERO? VENDÉ"



El análisis del asesor financiero @matiasbattista sobre cuál puede ser el efecto del caso de las coimas entre los inversores.



Dijo en el streaming de Ahora Play:



"El… pic.twitter.com/nqPQs5vwXf — Urgente24.com (@U24noticias) August 25, 2025

Más contenido de Urgente24