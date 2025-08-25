Alerta Javier Milei: Se desploma la confianza en el Gobierno

El informe detalla que la caída de la confianza se reflejó en todos los componentes del índice:

“Honestidad de los funcionarios” descendió a 2,54 puntos (-9,9%)

“Capacidad para resolver los problemas del país” cayó a 2,46 puntos (-14,6%)

“Eficiencia en la administración del gasto público” descendió a 2,10 puntos (-13,2%)

“Evaluación general del gobierno” se redujo a 1,78 puntos (-12,8%)

“Preocupación por el interés general” cayó a 1,73 puntos (-18,2%).

La Universidad Torcuato Di Tella subraya que tanto el nivel del ICG como la magnitud de la caída mensual “tienen precedentes durante el actual gobierno: en septiembre del año pasado los respectivos valores fueron de 2,16 (levemente por encima del actual 2,12) y -14,8% (una caída algo mayor que la de 13,6% del último mes)”.

ICG_DiTella_Agosto2025

También cayó la confianza del consumidor

La semana pasada, tal como informó Urgente24, también se conoció un desplome del Índice de Confianza del Consumidor (ICC). Según el relevamiento del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, dicho indicador retrocedió un 13,9% en agosto respecto de julio, y acumuló una baja interanual del 3,7%. Se trata del peor registro desde septiembre de 2024.

El Índice de Confianza del Consumidor se elabora con base en encuestas realizadas en cuarenta grandes aglomerados urbanos del país y refleja la percepción de los argentinos sobre su situación económica actual y futura.

El desplome de agosto estuvo impulsado por tres factores claves:

Expectativas de compra de bienes durables , que cayeron 15,2% ;

, que cayeron ; Percepción sobre la situación macroeconómica , con un retroceso del 13,7% ;

, con un retroceso del ; Evaluación de la situación personal, que se redujo 12,9%.

