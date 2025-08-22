Índice de Confianza del Consumidor: Agosto marcó la peor caída en casi un año

Índice de Confianza del Consumidor: ¿qué regiones y sectores sociales fueron los más afectados?

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella revela que todas las regiones del país registraron caídas, aunque el impacto fue más severo en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde el índice se desplomó 21,48% mensual y 13,7% interanual.

El Gran Buenos Aires (GBA) mostró una baja del 15,86% mensual, mientras que el Interior del país sufrió un retroceso más moderado del 7,07%.

Otro dato alarmante es la brecha social, en los hogares de menores ingresos, la confianza se hundió 18,33% en agosto, casi el doble que en los hogares de mayores ingresos (10,27%). Esto evidencia que la crisis golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables, que ya venían enfrentando un escenario complicado.

¿Qué dicen las expectativas a futuro del Índice de Confianza del Consumidor?

El reporte indica que, si bien las Condiciones Presentes —cómo se perciben hoy los consumidores— cayeron 14,89%, aún se mantienen 21,76% por encima de agosto de 2024.

Sin embargo, las Expectativas Futuras mostraron un panorama más sombrío, con una baja mensual del 13,10% y un desplome interanual del 16,36%.

Los especialistas sostienen que, aunque la inflación se desaceleró y los ingresos reales mejoraron parcialmente, el pesimismo persiste debido a la incertidumbre electoral y a la falta de señales claras de crecimiento económico sostenido.

Índice de Confianza del Consumidor: ¿Qué podría revertir la tendencia negativa?

De acuerdo con el CIF, sólo una recuperación sostenida del poder adquisitivo y del mercado laboral podría cambiar la tendencia y devolver el optimismo al consumidor argentino.

Dentro de este panorama, el desafío para el último trimestre del año va a ser reactivar el consumo sin disparar nuevamente la inflación.

