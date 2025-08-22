El diputado José Luis Espert, dicen, estaría en crisis por el escándalo de las coimas en ANDIS, ya que lo salpica de cerca: él fue quien presentó a Javier Milei con su amigo Diego Spagnuolo. Corren muchas versiones por estas horas: que analizaría bajar su candidatura o que " entró en pánico".
COIMAS EN ANDIS
Versiones de José Luis Espert en crisis
José Luis Espert fue quien presentó a su amigo Diego Spagnuolo con Javier Milei. Versiones de crisis y dudas por su candidatura, mientras él mantiene silencio.
Este viernes (22/08), Alejandro 'Topo' Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, aseguró en su cuenta de X que Espert "no está dispuesto a defender a Milei, en plena campaña, por el caso de las coimas".
"¿Ya está legalmente firme la candidatura de Espert o puede bajarse?", preguntó Rodríguez.
La Política Online aporta otra versión: asegura que José Luis Espert "entró en pánico" tras el escándalo de coimas, dado al vínculo que lo une con Diego Spagnuolo ("segunda familia", había tuiteado en 2021 Spagnuolo sobre Espert y su esposa María Mercedes González).
"'Me cagaron la campaña', dice por estas horas el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia. Los productores de TV no pueden convencer al economista de dar entrevistas luego de que estallara el escándalo de los audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad", asegura la nota del citado medio.
La candidata a diputada nacional por Potencia, María Eugenia Talerico, se metió en el escándalo por los supuestos pagos de coimas para la compra de medicamentos, y apuntó directamente a Espert.
"Espero que mi contrincante, el candidato a diputado nacional José Luis Espert, salga a dar explicaciones sobre este nuevo escándalo de corrupción que está involucrando a las máximas autoridades de la nación", sostuvo.
Mientras tanto, José Luis Espert se mantiene en silencio, como todo el Gobierno (excepto Guillermo Francos que ensaya justificaciones y desmentidas, siempre intentando apagar los incendios libertarios). Pero esta mañana el diputado y candidato publicó una imagen en su cuenta de X, que generó todo tipo de comentarios:
