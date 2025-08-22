Versiones de José Luis Espert en crisis

La candidata a diputada nacional por Potencia, María Eugenia Talerico, se metió en el escándalo por los supuestos pagos de coimas para la compra de medicamentos, y apuntó directamente a Espert.

"Espero que mi contrincante, el candidato a diputado nacional José Luis Espert, salga a dar explicaciones sobre este nuevo escándalo de corrupción que está involucrando a las máximas autoridades de la nación", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/eugetale/status/1958922414030520520&partner=&hide_thread=false NUEVO ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN



Para asegurar el rumbo resulta INDISPENSABLE fortalecer la ÉTICA INSTITUCIONAL.



Como parte del gobierno y candidato de La Libertad Avanza @jlespert ¿algo que decir? pic.twitter.com/4bOQz2occL — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) August 22, 2025

Mientras tanto, José Luis Espert se mantiene en silencio, como todo el Gobierno (excepto Guillermo Francos que ensaya justificaciones y desmentidas, siempre intentando apagar los incendios libertarios). Pero esta mañana el diputado y candidato publicó una imagen en su cuenta de X, que generó todo tipo de comentarios:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1958858883633430532&partner=&hide_thread=false VIVA LA LIBERTAD CARAJO @JMilei pic.twitter.com/lR0YMKBWKi — José Luis Espert (@jlespert) August 22, 2025

-------------

