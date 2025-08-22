Como informáramos por separado (sección Golazo) los hinchas chilenosdetenidos en Avellaneda fueron liberados de acuerdo, indicara el juzgado que entiende en la causa. Aun así, hubo cierto clima de tensión que se tradujo en agresiones al equipo de América TV.
AL SALIR DE LA COMISARÍA
Barras chilenos agredieron a periodistas de América TV
Los barras chilenos agredieron al equipo de América TV que cubría, en vivo, la liberación de los hinchas detenidos en Avellaneda.
El conflicto se originó cuando el centenar de hinchas visitantes, que se encontraba detenido desde el miércoles en la Comisaría 1ra, comenzó a recuperar su libertad.
Un grupo de ellos, miembros de la barra "Los de Abajo", agredió al móvil de TV que se encontraba transmitiendo imágenes, en vivo, mientras los simpatizantes de la U salían de la jurisdicción policial.
Los cronistas de América TV denunciaron al aire que recibieron insultos, golpes y escupitajos de los hinchas, que no parecían dispuestos a hablar con medios argentinos sobre lo que les tocó vivir en las últimas horas. "Eran barra bravas los que amedrentaban" acotaron.
En el ciclo Lape Club Social, conducido por Sergio Lapegüe, condenaron la actitud de los hinchas chilenos contra su equipo periodístico, a la vez que mencionaron que los chilenos actuaban de esa manera en protesta porque exigían que la policía les devolviera las pertenencias que llevaban al momento en que fueron aprehendidos, especialmente teléfonos celulares y billeteras.
Advertencia de "los barra..."
Según el relato, los barra de la U. advertían a los hinchas que no hablasen con los medios de prensa, una situación que ya se había vivido el jueves en los hospitales donde se recuperaban los heridos.
Colegio de Independiente
Mientras todo esto pasaba, en las redes sociales comenzó a circular que el colegio de Independiente suspendía las sus clases porque arrojaban piedras, información que fue rápidamente desmentida por la institución.
Sin embargo, reforzaron la seguridad por precaución y muchos padres decidieron retirar a sus hijos antes del horario establecido.
Comunicado de la institución educativa
Estimadas familias:
En horas del mediodía tomamos conocimiento de los supuestos hechos acontecidos en las inmediaciones del Centro Educativo. Desmentimos categóricamente que, en estos momentos, haya incidentes en el lugar.
Por tal motivo y dado que nuestra prioridad es resguardar a nuestros alumnos, se implementó un dispositivo de prevención para el ingreso y egreso de los alumnos y estamos trabajando de manera conjunta y coordinada con las autoridades y fuerzas de seguridad locales, solicitando garanticen un operativo de prevención a la altura de las circunstancias que impone la violencia ejercida por la gente de la Universidad de Chile en los últimos días.
Las familias que decidieron retirar a sus hijos/as pudieron hacerlo sin inconvenientes y, en este momento, la escuela se encuentra funcionando con total normalidad.
Representación legal y Equipos de conducción
CENTRO EDUCATIVO CAI
