Barras chilenos agredieron a periodistas de América TV

Advertencia de "los barra..."

Según el relato, los barra de la U. advertían a los hinchas que no hablasen con los medios de prensa, una situación que ya se había vivido el jueves en los hospitales donde se recuperaban los heridos.

Colegio de Independiente

Mientras todo esto pasaba, en las redes sociales comenzó a circular que el colegio de Independiente suspendía las sus clases porque arrojaban piedras, información que fue rápidamente desmentida por la institución.

Sin embargo, reforzaron la seguridad por precaución y muchos padres decidieron retirar a sus hijos antes del horario establecido.

Comunicado de la institución educativa

Estimadas familias:

En horas del mediodía tomamos conocimiento de los supuestos hechos acontecidos en las inmediaciones del Centro Educativo. Desmentimos categóricamente que, en estos momentos, haya incidentes en el lugar.

Por tal motivo y dado que nuestra prioridad es resguardar a nuestros alumnos, se implementó un dispositivo de prevención para el ingreso y egreso de los alumnos y estamos trabajando de manera conjunta y coordinada con las autoridades y fuerzas de seguridad locales, solicitando garanticen un operativo de prevención a la altura de las circunstancias que impone la violencia ejercida por la gente de la Universidad de Chile en los últimos días.

Las familias que decidieron retirar a sus hijos/as pudieron hacerlo sin inconvenientes y, en este momento, la escuela se encuentra funcionando con total normalidad.

Representación legal y Equipos de conducción

CENTRO EDUCATIVO CAI

