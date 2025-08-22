Proyecto: Buscan incluir la inteligencia artificial en todas las escuelas del país

Por qué se impulsa

En los fundamentos, el proyecto resalta que la IA ya atraviesa la vida cotidiana —desde los algoritmos de redes sociales hasta los sistemas de salud o justicia— y que comprenderla será tan importante como saber leer o escribir. Además, se subraya la necesidad de que Argentina no quede rezagada frente a países como Estados Unidos, Reino Unido, China o Uruguay, que ya incorporaron contenidos de IA en la educación.

“La alfabetización en inteligencia artificial debe ser entendida como una nueva forma de alfabetización básica. No se trata solo de formar programadores, sino de crear ciudadanos críticos y conscientes”, sostiene el texto.

PROYECTO DE LEY IA EN CURRICULAS.docx

____________________________

Más noticias en Urgente24:

Campaña violenta: Lluvia de piedras contra Diego Valenzuela en José C. Paz

Guillermo Francos irá al Congreso bajo la presión opositora por el escándalo ANDIS

Coimas en ANDIS: 1ra desmentida oficial y el abogado de Milei se reúne con Santiago Caputo