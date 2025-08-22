Empresas familiares: El modelo que va a transformar la continuidad generacional del negocio

Mayor claridad sobre su rol en relación con la empresa.

Mejores habilidades de comunicación con la familia.

Validación emocional sobre sus propias decisiones.

Comprensión del propósito del negocio y cómo contribuir a él.

Este proceso individual, sin embargo, tiene un impacto colectivo. “Cuando un joven encuentra su voz, cambia la dinámica familiar. Las conversaciones se vuelven más honestas, los acuerdos más sólidos y las tensiones disminuyen”, destaca Jael Itzcovitch, directora y mentora de Estim Groups.

Empresas familiares: Beneficios estratégicos del enfoque de Estim

Los resultados trascienden lo personal y se convierten en ventajas estratégicas para las empresas familiares. Al reducir la probabilidad de decisiones tomadas por mandato o culpa, se fortalece la sostenibilidad del negocio en el tiempo. Además, un mejor diálogo intergeneracional previene conflictos y favorece una transición más ordenada.

Casos reales lo confirman, jóvenes que descubren que no desean liderar la compañía, pero logran decirlo sin romper con la familia; hermanas que, tras sentirse ignoradas, consiguen proponer proyectos propios con respaldo; hermanos en conflicto que retoman el diálogo gracias a estos espacios.

¿Qué papel juega la comunidad en la transformación de las empresas familiares?

Un componente clave del modelo es la comunidad. Compartir con pares permite que los jóvenes dejen de sentirse solos en su proceso. Estudios como The Power of Peers (Shapiro y Bottary) y trabajos académicos sobre aprendizaje colaborativo demuestran que el aprendizaje entre iguales incrementa el compromiso y mejora los resultados.

En Estim Groups, esta comunidad no solo brinda apoyo emocional, sino que fomenta un aprendizaje práctico y profundo. Los participantes no reciben recetas cerradas, construyen, junto a otros, un camino propio.

El futuro de las empresas familiares: ¿Puede un cambio silencioso garantizar la continuidad?

Itzcovitch menciona que en que el futuro de las empresas familiares va a depender cada vez más de su capacidad para integrar a las nuevas generaciones desde el respeto, la claridad y el acompañamiento.

