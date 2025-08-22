El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, deberá rendir cuentas en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 27 de agosto, en una sesión que promete estar atravesada por el escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La citación se concretó este viernes a través de una nota oficial enviada por el presidente de Diputados, Martín Menem, y se enmarca en la obligación constitucional establecida en el artículo 101, que fija la presentación periódica del informe de gestión.
Guillermo Francos irá al Congreso bajo la presión opositora por el escándalo ANDIS
Guillermo Francos visitará el Congreso la semana que viene y la oposición aprovechará el momento para acorralarlo tras los escándalos del Gobierno.
Será la tercera aparición de Francos en el recinto en lo que va del año. E n abril ya había sido interpelado por el caso $LIBRA, y luego participó de un informe meramente administrativo. La expectativa ahora es mayor: llega a Diputados tras la salida forzada de Diego Spagnuolo de la ANDIS, quien quedó involucrado en audios con supuestos pedidos de coimas que rozan a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.
Guillermo Francos se despega y pide que actúe la Justicia
Consultado en los últimos días, el jefe de Gabinete evitó cerrar filas en defensa de los funcionarios cuestionados: “No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario. Por supuesto creo en la inocencia de Karina Milei y Lule Menem, pero es un tema que tiene que investigar la Justicia”, declaró en CNN Radio.
También confirmó que la salida de Spagnuolo fue una decisión directa del presidente Javier Milei: “Lo del pedido de coimas es algo que tiene que resolver la Justicia. Hay un juez que llevará adelante la investigación, lo citará para ver si ratifica los dichos de los audios. No le puedo dar veracidad o no, eso no me corresponde”.
El propio Gobierno habló de una “separación preventiva” a través de la Vocería Presidencial, aunque luego se formalizó el desplazamiento en el Boletín Oficial. Francos aclaró que, en la práctica, “cesar funciones significa dejar de estar en el cargo”.
Expectativa en el Congreso por una sesión caliente
En su próxima visita al Congreso, el ministro coordinador enfrentará un clima político complejo. No solo deberá responder por la crisis en la ANDIS, sino también por el rumbo económico y las últimas votaciones legislativas que incluyeron decretos que involucran al INTA e INTI, cambios en discapacidad, el veto al sistema jubilatorio, entre otros temas complejos.
Consciente de la tensión que atraviesa al Gobierno, Francos deslizó que la oposición buscará desgastarlo en el camino a las elecciones: “El camino hasta las elecciones va a estar sembrado de problemas para llevar al Gobierno a situaciones más difíciles. Pero estamos preparados para resistir, porque las medidas tomadas fortalecen a la economía”.
De esta manera, el oficialismo llega a una semana decisiva con un frente judicial abierto, cuestionamientos políticos crecientes y la presión de una oposición que promete acorralar al jefe de Gabinete en su paso por Diputados.
