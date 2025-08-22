Guillermo Francos irá al Congreso bajo la presión opositora por el escándalo ANDIS

Expectativa en el Congreso por una sesión caliente

En su próxima visita al Congreso, el ministro coordinador enfrentará un clima político complejo. No solo deberá responder por la crisis en la ANDIS, sino también por el rumbo económico y las últimas votaciones legislativas que incluyeron decretos que involucran al INTA e INTI, cambios en discapacidad, el veto al sistema jubilatorio, entre otros temas complejos.

Consciente de la tensión que atraviesa al Gobierno, Francos deslizó que la oposición buscará desgastarlo en el camino a las elecciones: “El camino hasta las elecciones va a estar sembrado de problemas para llevar al Gobierno a situaciones más difíciles. Pero estamos preparados para resistir, porque las medidas tomadas fortalecen a la economía”.

De esta manera, el oficialismo llega a una semana decisiva con un frente judicial abierto, cuestionamientos políticos crecientes y la presión de una oposición que promete acorralar al jefe de Gabinete en su paso por Diputados.

