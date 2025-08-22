Coimas en ANDIS: 1ra desmentida oficial y el abogado de Milei se reúne con Santiago Caputo

Dijo Spagnuolo: "Yo fui y le dije: “Javier, escuchame, yo estoy denunciando todo el choreo, todo esto… y abajo tengo gente que va a pedir guita. Entonces, cuando yo vaya y toqué a uno, van a decir ‘che flaco, ¿está todo bien… y venís a pedirme guita con estos delincuentes?’”. Entonces, “Javi, ¿qué hago?”. Yo no lo jodí más. Yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito, porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito. Que es lo que a mí me importa también".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TraductorTeAma/status/1958940879890067780&partner=&hide_thread=false Guillermo Francos con Majul: “Milei me aseguró que Spagnuolo jamás le hizo ningún comentario sobre estos temas”pic.twitter.com/Wn8KOyDK88 — Traductor (@TraductorTeAma) August 22, 2025

Un poco titubeante, Francos dijo que desconocía qué tipo de relación tenía Spagnuolo con el Presidente, además de que lo representó como abogado "en alguna causa".

Consultado por Luis Majul si lo declarado por Spagnuolo carecía de "valor", Francos no fue tajante en su respuesta y remarcó que tampoco sabía "con quién era la charla" que registra la grabación.

Para el jefe de Gabinete, "da la sensación de que (la conversación) es un lugar abierto, en un restaurant". "Tal vez es alguien vinculado al sistema y habló de esa manera", dijo.

"Son temas que tiene que dilucidar el fiscal. Ojalá encuentren la información que pueda acreditar o desacreditar los comentarios de Spagnuolo", dijo en línea con las primeras declaraciones que hizo el jueves, cuando abordado por la prensa, sostuvo que no ponía "las manos en el fuego" por ninguno de los implicados en el caso aunque creía en la inocencia de la secretaria general de la Presidente y persona vital para Javier Milei.

Por otro lado, Francos dijo que le llamaba "la atención" la oportunidad de la aparición de los audios "siendo que todos mencionan que es una grabación del año pasado".

Aseguró que al tomar conocimiento ordenó "chequear" la información y le informó "inmediatamente" al Presidente que había que "cesar a Spagnuolo en el cargho y decretar una intervención y que se haga una investigación" en la ANDIS.

En efecto, Spagnuolo fue desplazado de la conducción de la agencia de Discapacidad y se designó a Alejandro Vilches como interventor, aunque esto último se explicó por un motivo diferente.

El abogado de Milei, reunido con Santiago Caputo

Francisco Oneto, abogado de Javier Milei, se reunía este mismo viernes con el asesor especial Santiago Caputo en la Casa Rosada, luego de los allanamientos en el marco de la causa por las presuntas coimas en la ANDIS.

Oneto representa al Presidente, por ejemplo, en la causa que inició el niño Ian Moche para que el mandatario un tuit ofensivo en su contra. Esta semana consiguió que el juez federal de La Plata Alberto Recondo atendiera sus argumentos y dictara que Milei no está obligado a borrar el mensaje en la red social X.

Por otro lado, en Casa Rosada intentaron mostrar normalidad al asegurar que el Presidente mantenía su agenda, que incluye un viaje a Rosario para cerrar un acto de la Bolsa de Comercio de esa ciudad santafesina. Hay expectativa de que allí rompa el silencio sobre este caso que conmocionó al Gobierno.

