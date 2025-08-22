Y un día el Legislativo vetó a la motosierra de Javier Milei y Federico Sturzenegger

Javier Milei llegó a la Presidencia de la Nación (10/12/2023) desafiando al Poder Legislativo: aquel discurso de espaldas al Palacio expresó su proyecto de súperpresidencialismo, un Poder Ejecutivo todopoderoso. De inmediato, firmó aquel Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) atribuido a Federico Sturzenegger y al estudio Brochou & Funes de Rioja, entre otros. Milei no cesó en agresiones a los representantes de los electores cuando, a la vez, enviaba proyectos de ley controversiales, ejecutaba vetos a las iniciativas de los legisladores y ratificaba su idea de gobernar por DNU. ¿Cómo podía evolucionar semejante relación? Pésimo, obvio. Subestimando al Parlamento, cuando algo se complicaba, Milei enviaba al 'muñeco de torta' (así le llaman en el Senado) al circunspecto Guillermo Francos, mejor locutor que político, a diferentes versiones de la Operación Sarasa. Además, Milei denostó a la presidente del Senado, su compañera de binomio, Victoria Villarruel; y no frenó las intrigas en su propio bloque en Diputados, y así ha perdido 8 integrantes pero en breve serán 11 las mermas. Así se llegó a la 3ra. semana de agosto 2025, cuando el Legislativo demolió vetos y DNU de Javier Milei. Élk intenta explicar que no le importa que perdió en ámbas Cámaras por 2/3. Es probable que, en parte, el Presidente resulte veraz: su atención se enfoca en la denuncia de corrupción que roza a su hermana, Karina Milei, y a su asesor político, 'Lule' Menem -2 candidatos a gastar fortunas en abogados durante los próximos tiempos-. En tanto Federico Sturzenegger, el hombre de la motosierra con forma de DNU (y Ley Bases) descubre que su herencia fue devaluada. Ya nada será igual. Las normas y procedimientos de la República no pueden ignorarse.
