Y un día el Legislativo vetó a la motosierra de Javier Milei y Federico Sturzenegger

CSJN rechaza una libertad condicional de posible extraditado

La Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de Teodoro Bustamante Sotelo, detenido a pedido de la justicia de Paraguay, país que reclama su extradición. Él está acusado en Paraguay de haber irrumpido en 2015 junto a otras personas a una casa para robar y allí haber violado a su propietaria, esposa de un militar.

Bustamante Sotelo fue detenido en la Argentina en 2020. Según se determinó, se había hecho una casa en el fondo de un terreno tomado en la localidad de González Catán, donde vivía junto a su familia. Prófugo de la justicia paraguaya, aquí se movía con la identidad de uno de sus hermanos.

Una vez arrestado, se opuso a su extradición. Y también inició el trámite de refugio ante la CO.NA.RE. (Comisión Nacional para los Refugiados).

Entre sus argumentos, la defensa reclamó pedir detalles de lo sucedido con Dionisio Bustamante Sotelo, su hermano que fue extraditado a Paraguay en 2020 y luego falleció. En su hipótesis, su hermano habría sido asesinado en la cárcel por torturas y por eso él correría la misma suerte.

La defensa oficial también solicitó el cese de la prisión preventiva por haberse superado el plazo de 3 años por el cual una persona puede estar detenida con prisión preventiva.

El juez federal Jorge Rodríguez rechazó el pedido de la defensa y subrayó que, teniendo en cuenta los antecedentes, se puede suponer que, de obtener la libertad, Bustamante Sotelo podía volver a intentar eludir el accionar de la justicia.

La Cámara de Casación Penal ratificó esa decisión.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo de Bustamante Sotelo por considerarlo inadmisible, a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.