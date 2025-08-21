Algunos Senadores ganaron con el cierre de paritarias en el Congreso

Tras una catarata de críticas desde distintos sectores políticos, los senadores acordaron congelar sus haberes hasta el 31 de diciembre de 2024. De no haber tomado esta decisión, las dietas en ese momento hubieran escalado a los $8,9 millones en bruto.

Una vez que venció la medida, los legisladores dejaron en manos de la titular del cuerpo, Victoria Villarruel, la decisión de prorrogarla.

Si bien en el primer momento expresó su disconformidad con esta forma de operar, estiró el congelamiento hasta el 31 de marzo y dejó futuras extensiones a cargo de los senadores.

Finalmente, la medida dejó de correr y pasaron de ubicarse cerca de los $7 millones (siempre en bruto) a los $9 millones.

Luego, los trabajadores del Congreso -al igual que sucedió nuevamente ahora- cerraron sus paritarias que implicó un aumento del 1,3% y un bono remunerativo para junio, julio y agosto.

Tras la nueva negociación salarial, el incremento será del 1,2% mensual para septiembre, octubre y noviembre, con un bono remunerativo de $20.000. El acumulado total es de 7,52%.

A partir de ahora, cada módulo pasará a 2.554 y teniendo en cuenta que las dietas de casi todos los senadores tienen 4.000 módulos, el salario podría escalar a $10,2 millones en bruto a partir de noviembre.

