Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"

Cancelaron a Néstor Grindetti por sus declaraciones

El presidente de los Diablos Rojos sostuvo que la facción local se comportó como corresponde. Si bien los que comenzaron la trifulca fueron los chilenos, los locales no se quedaron atrás y compensaron, con una violencia desmedida, los ataques de la gente de la U.

Al guapo este que le pega al nene tiene que ser reconocido inmediatamente e ir preso por tentativa de homicidio con alevosía.

Perpetua.





"Es lamentable, algo que debía hacer sido una fiesta no lo fue. Es repudiable lo de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tomaron artefactos de los baños. Los tiraban por la tribuna. Fue una violencia inusitada que nunca vi en mi vida", comenzó diciendo el mandatario del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, en TyC Sports.

Y sumó: "El público de Independiente no se merecía algo así. La tribuna no estaba completa. El comportamiento de la gente de Independiente en Chile fue bueno. Las prevenciones que tomamos fueron las lógicas. No se puede prever estos comportamientos". "Me comentaron que hay algunos heridos leves y otros sin riesgo que estaban internados", aportó.

[OFICIAL] CONMEBOL anunció que Independiente - U de Chile NO SE VOLVERÁ A JUGAR y se tomarán decisiones en breve.

Sin embargo, lo que causó un enorme repudio entre propios y extraños, es lo que viene a continuación:

Ya hablamos con Conmebol y vamos a estar defendiendo a Independiente. No tenemos nada que ver. El problema fue de un solo público. Hay 90 detenidos de la U. Corresponde una sanción al club chileno Ya hablamos con Conmebol y vamos a estar defendiendo a Independiente. No tenemos nada que ver. El problema fue de un solo público. Hay 90 detenidos de la U. Corresponde una sanción al club chileno

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, EN VIVO: "Le corresponde una sanción a la U por lo sucedido. Nosotros vamos a defender los intereses de Independiente ante CONMEBOL".

Resumen de lo que arrojó la jornada

Diez personas detenidas

90 heridos

Se habla de 5 muertos

Partido cancelado, no suspendido

Ambos equipos quedarían eliminados de la Copa Sudamericana 2025 y no tendrían permitido disputar torneos internacionales en 2026

image Independiente y Universidad de Chile escribieron una de las páginas más horribles en la historia de los torneos Conmebol.

