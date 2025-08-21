urgente24
Repudio generalizado contra Néstor Grindetti: "Independiente no tuvo nada que ver"

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quiso desligar a su club de cualquier responsabilidad por el escándalo ante la Universidad de Chile.

21 de agosto de 2025 - 09:08
La incredulidad reflejada en el rostro de Germán Alcaín ante el testimonio de Néstor Grindetti. (Foto: Captura&nbsp;Tyc Sports).

La barbarie se desató en Avellaneda en la noche del miércoles 20 de agosto, con el resultado igualado 1-1 pero con la ventaja para los chilenos por el 1-0 conseguido en la ida.

El conflicto habría comenzado cuando la parcialidad chilena pescó y robó una bandera del Rojo. Ello derivó en varias corridas y en un caos sin fin que recorrió las noticias a lo largo y a lo ancho del continente. El fútbol se vio manchado por la violencia una vez más y demostró que todo está roto. No estamos preparados para convivir con alguien que tenga un color distinto al nuestro.

En ese marco, la voz del estadio le ordenó a los hinchas visitantes que se retiren de la tribuna invadida y amenazó con posibles sanciones. No obstante, los violentos seguidores de la U no solo no se marcharon, sino que empezaron a tirar más objetos (proyectiles, palos, pis, excremento, un inodoro entero y hasta una bomba de estruendo), que llegaron a herir a hinchas de Independiente, que intentaron huir del sector.

El duelo se detuvo a los dos minutos de comenzado el segundo de tiempo y no se reanudará. No están dadas las condiciones para que Independiente y la U. de Chile sigan jugando, ni siquiera otro día y sin público presente en las tribunas.

image
Avellaneda fue un verdadero infierno.

Cancelaron a Néstor Grindetti por sus declaraciones

El presidente de los Diablos Rojos sostuvo que la facción local se comportó como corresponde. Si bien los que comenzaron la trifulca fueron los chilenos, los locales no se quedaron atrás y compensaron, con una violencia desmedida, los ataques de la gente de la U.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LVDT_14/status/1958382395956351023&partner=&hide_thread=false

"Es lamentable, algo que debía hacer sido una fiesta no lo fue. Es repudiable lo de los simpatizantes de la U. Nos destrozaron los baños y tomaron artefactos de los baños. Los tiraban por la tribuna. Fue una violencia inusitada que nunca vi en mi vida", comenzó diciendo el mandatario del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, en TyC Sports.

Y sumó: "El público de Independiente no se merecía algo así. La tribuna no estaba completa. El comportamiento de la gente de Independiente en Chile fue bueno. Las prevenciones que tomamos fueron las lógicas. No se puede prever estos comportamientos". "Me comentaron que hay algunos heridos leves y otros sin riesgo que estaban internados", aportó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/1958377382236098659&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, lo que causó un enorme repudio entre propios y extraños, es lo que viene a continuación:

Ya hablamos con Conmebol y vamos a estar defendiendo a Independiente. No tenemos nada que ver. El problema fue de un solo público. Hay 90 detenidos de la U. Corresponde una sanción al club chileno Ya hablamos con Conmebol y vamos a estar defendiendo a Independiente. No tenemos nada que ver. El problema fue de un solo público. Hay 90 detenidos de la U. Corresponde una sanción al club chileno

Embed

Resumen de lo que arrojó la jornada

  • Diez personas detenidas
  • 90 heridos
  • Se habla de 5 muertos
  • Partido cancelado, no suspendido
  • Ambos equipos quedarían eliminados de la Copa Sudamericana 2025 y no tendrían permitido disputar torneos internacionales en 2026
image
Independiente y Universidad de Chile escribieron una de las p&aacute;ginas m&aacute;s horribles en la historia de los torneos Conmebol.

