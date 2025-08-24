Un ex asistente de la humorista dijo en TV que ella mantuvo una relación con Demichelis

"Tu asistente dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos con él”.

“No conozco a Demichelis”, negó Fátima. “Que muestre las pruebas todo. Lo voy a llevar a tribunales".

Desde el estudio, Sesarín insistió:

"Tengo, cuando pedimos el auto", en referencia a una supuesta evidencia.

"No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias" dijo la popular imitadora.

Marcela Tauro, la conductora del programa,. le preguntó directamente:

"¿No conocés a Demichelis?", a lo que Fátima respondió sin dudar: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".

La relación de Fátima Flórez con Milei

La entrevistadora también le mencionó otra acusación de Sesarín:

"También dijo que tu relación con el presidente no era real, sino que se usaban".

Flórez se enojó aún más:

"Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza".

En ese momento, Sesarín intervino nuevamente:

"Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses".

Fátima replicó: "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".

El cruce continuó con el exasistente reclamando:

Fátima Florez y Javier Milei

"Vos me tenés que pagar", mientras Florez aclaraba: "

No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando.