urgente24
MEDIOS TV > Fátima Florez > Martín Demichelis

EXPLOTÓ FÁTIMA FLÓREZ

Un ex asistente de la humorista dijo en TV que ella mantuvo una relación con Demichelis

“Es un sinvergüenza. Lo voy a llevar a Tribunales" dijo Fátima Florez en “Infama” tras las acusaciones en TV de su ex asistente Ángel Sesarín.

24 de agosto de 2025 - 23:34
Fátima Florez en llamas en TV

Fátima Florez en llamas en TV

Foto: Captura de video YouTube 01/08/2025

La humorista Fátima Flórez se comunicó al aire en vivo con América TV para desmentir rotundamente haber tenido un encuentro sentimental con el DT Martín Demichelis mientras él aún estaba en pareja con Evangelina Anderson.

"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", afirmó Sesarín, quien trabajó varios meses codo a codo con la artista.

Al ampliar sobre ese episodio, relató:

Seguir leyendo

La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero. La acompañé. Eran como las 3 de la mañana, y me llama para decirme que la tenía que ir a asistir. Me levanto, voy, y cuando fuimos al departamento, él la recibió, Demichelis. Fue en Puerto Madero.

Desde el piso del programa le dijeron a la capocómica:

"Tu asistente dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos con él”.

“No conozco a Demichelis”, negó Fátima. “Que muestre las pruebas todo. Lo voy a llevar a tribunales".

Desde el estudio, Sesarín insistió:

"Tengo, cuando pedimos el auto", en referencia a una supuesta evidencia.

"No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias" dijo la popular imitadora.

Marcela Tauro, la conductora del programa,. le preguntó directamente:

"¿No conocés a Demichelis?", a lo que Fátima respondió sin dudar: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".

Embed - Escándalo para Fatima Florez, su ex asesor asegura que estuvo con Demichelis

La relación de Fátima Flórez con Milei

La entrevistadora también le mencionó otra acusación de Sesarín:

"También dijo que tu relación con el presidente no era real, sino que se usaban".

Flórez se enojó aún más:

"Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza".

En ese momento, Sesarín intervino nuevamente:

"Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses".

Fátima replicó: "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".

El cruce continuó con el exasistente reclamando:

Fátima Florez y Javier Milei
&nbsp;Javier Milei l F&aacute;tima Florez

Javier Milei l Fátima Florez

"Vos me tenés que pagar", mientras Florez aclaraba: "

No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando. No existe ninguna deuda, el señor Guillermo Marín le pagó, lo contrató a este señor y le pagó por sus servicios. Son todas mentiras las que está hablando.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES