La humorista Fátima Flórez se comunicó al aire en vivo con América TV para desmentir rotundamente haber tenido un encuentro sentimental con el DT Martín Demichelis mientras él aún estaba en pareja con Evangelina Anderson.
EXPLOTÓ FÁTIMA FLÓREZ
Un ex asistente de la humorista dijo en TV que ella mantuvo una relación con Demichelis
“Es un sinvergüenza. Lo voy a llevar a Tribunales" dijo Fátima Florez en “Infama” tras las acusaciones en TV de su ex asistente Ángel Sesarín.
"No me sorprende para nada la separación de Anderson y Demichelis, porque en su momento, hace diez u once meses atrás, ya se habían separado y Fátima tuvo un encuentro con Demichelis", afirmó Sesarín, quien trabajó varios meses codo a codo con la artista.
Al ampliar sobre ese episodio, relató:
Desde el piso del programa le dijeron a la capocómica:
"Tu asistente dice que fuiste a ver a Demichelis, que estuviste de forma privada 40 minutos con él”.
“No conozco a Demichelis”, negó Fátima. “Que muestre las pruebas todo. Lo voy a llevar a tribunales".
Desde el estudio, Sesarín insistió:
"Tengo, cuando pedimos el auto", en referencia a una supuesta evidencia.
"No puedo creer la cantidad de locuras, demencias y mentiras. Obviamente, esto está en manos de mi abogado y se le hará el correspondiente reclamo por calumnias e injurias" dijo la popular imitadora.
Marcela Tauro, la conductora del programa,. le preguntó directamente:
"¿No conocés a Demichelis?", a lo que Fátima respondió sin dudar: "Pero por supuesto que no, no lo conozco".
La relación de Fátima Flórez con Milei
La entrevistadora también le mencionó otra acusación de Sesarín:
"También dijo que tu relación con el presidente no era real, sino que se usaban".
Flórez se enojó aún más:
"Va a tener que demostrar todo eso ante la Justicia, es un delirante, un sinvergüenza".
En ese momento, Sesarín intervino nuevamente:
"Vos sos la sinvergüenza que me debés como seis meses".
Fátima replicó: "El señor Guillermo Marín le pagó todo, en tiempo y forma".
El cruce continuó con el exasistente reclamando:
"Vos me tenés que pagar", mientras Florez aclaraba: "