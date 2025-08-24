urgente24
en vivo DROGUERÍA SUIZO ARGENTINA, MANCHA VENENOSA

Esperando a McBain: ¿Qué dirá Diego Spagnuolo a la Justicia?

Diego Spagnuolo y Javier Milei con la estatua de la Justicia.

Diego Spagnuolo y Javier Milei con la estatua de la Justicia.

FOTO: Ficción de xAI / Grok.
Diego Spagnuolo y Javier Milei con la estatua de la Justicia.

Diego Spagnuolo y Javier Milei con la estatua de la Justicia.

FOTO: Ficción de xAI / Grok.

Javier Milei conoció a Diego Spagnuolo por Mc Bein, un agitado libertario que no imaginaba llegar un día al ANDIS ni a un tsunami político-mediático-judicial.

24 de agosto de 2025 - 19:25

EN VIVO

Cuando Javier Milei conoció a Diego Spagnuolo, el abogado era conocido por su alias McBain, muy activo en las redes sociales de los libertarios. Todavía no había irrumpido José Luis Espert como una opción político electoral posible para muchos liberales extremos. Por lo tanto, todavía Milei no estaba exponiéndose como candidato. La relación bilateral creció y por eso Spagnuolo patrocinó a Milei en algunas causas judiciales de perfil alto. Las preguntas son 4:

  1. ¿Quién grabó a Spagnuolo, preocupado, aparentemente, por irregularidades en las compras de ANDIS?
  2. ¿Por qué un abogado como Spagnuolo, de la confianza total de Javier Milei, no podía interferir o detener esas contrataciones de ANDIS?
  3. ¿Quién echó a rodar ahora aquellas grabaciones, totalmente ilegales para utilizar en una causa judicial, pero con mucho impacto político?
  4. ¿Qué le dirá Spagnuolo a la Justicia cuando lo llamen a una declaración testimonial?

Bienvenidos al VIVO de la corrupción.

----------------------------

Live Blog Post

Wasserman (Karina) preparaba la ofensiva poselectoral

Mauricio Cantando en LetraP:

"(...) El escándalo llegó justo cuando los Menem y otros leales de la hermana presidencial (como el director del Banco Nación, Darío Wasserman), empezaban a lotearse el Gabinete para diciembre, con el plan de relegar a Caputo. Ya circulaban nombres para la SIDE, ARCA o el Ministerio de Salud. En Las Fuerzas del Cielo, el brazo militante de Caputo, se frotan las manos. “Spagnuolo tendrá que explicar con quién hablaba de coimas”, advierten. Parece que algo más saben.

Cerca de los Menem vinculan las filtraciones a la ruptura del bloque del miércoles, con heridos por el cierre de listas que no supieron contener. Dicen que algunos integrantes del flamante bloque Coherencia tendrían vínculos con inteligencia capaz de orquestar esta denuncia con material que estaba en resguardo hace un año.

Spagnuolo no es querido por nadie en La Libertad Avanza, donde arribó por gestión de José Luis Espert en 2021. Luego se convirtió en amigo y abogado de Milei, muy propenso a abrazar a desconocidos que lo hacen sentir bien. El miércoles lo echaron luego que se negara a renunciar. Nadie sabe cómo jugará en los próximos días: ni siquiera cumplió con la rutina habitual en estos casos, que es denunciar que los audios fueron editados.

La relación Spagnuolo-Espert será el eje de la campaña de Fuerza Patria en Buenos Aires. Un regalo inesperado para un peronismo que no termina de resolver su interna. (...)".

spagnuolo menem karina
Diego Spagnuolo, Karina Milei y los primos Menem.

Diego Spagnuolo, Karina Milei y los primos Menem.

Live Blog Post

Ahora, peritaje en los teléfonos móviles

La web Data Clave, quien anticipó todo el escándalo -la dirige Mauro Federico, quien también conduce el programa en el streaming Carnaval, donde difundió el famoso audio- ahora ubica la acción en el peritaje telefónico:

"(...) El fiscal Franco Picardi, a cargo del expediente, delegó los peritajes a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), el área especializada que trabaja con herramientas forenses para analizar material electrónico y telefónico.

Entre los aparatos bajo la lupa están los dos celulares de Diego Spagnuolo, exdirector de la agencia. Uno fue encontrado en su casa de Altos de Campo Grande, en Pilar, y el otro dentro de un automóvil.

También quedó bajo investigación el teléfono de Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, quien fue detenido cuando intentaba salir de su domicilio en Nordelta. En ese operativo le secuestraron su celular, 266 mil dólares distribuidos en siete sobres, 7 millones de pesos y anotaciones que ahora son materia de análisis.

Además, se confiscó el teléfono de Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, señalado como vínculo directo entre la distribuidora de medicamentos y la agencia estatal. En uno de los audios, Spagnuolo se habría referido a él al decir: “Me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía. Es un delincuente…” (...)".

Live Blog Post

Reorganización post Macri: Los Segura en ANDIS

Volvamos a Diego Cabot en La Nación:

"(...) Cuando se crea la ANDIS y posteriormente Incluir Salud, empezaron a acumularse las solicitudes de los afiliados al sistema. Así empezaron a vender y proveer decenas de droguerías y prestadoras de servicios. Los márgenes de la industria siempre permiten generar cadenas de felicidad compartidas entre los dos lados del mostrador.

La cantidad de proveedores empezó a crecer, y en muchas oportunidades, con droguerías o prestadores cercanos a los gobiernos provinciales. Por entonces, los nombres que pisaban fuerte en la agencia eran Emilio Nana, Alan Norton, y Pablo Atchabahian, el último director en la era Macri. Daniel Garbellini, ahora separado del cargo por Milei, y Patricio Rama eran dos personas conocidas en ese momento.

Con la llegada de Alberto Fernández todo cambió. Hubo nuevas designaciones y entonces se modificó la forma de comprar. La decisión de la Casa Rosada del último kirchnerismo fue concentrar las adjudicaciones en unos pocos prestadores. En el caso de los medicamentos todo quedó en un puñado. La más importante fue la Droguería Suizo Argentina, la Droguería Dihemo, otra llamada Del Sud y finalmente, la distribuidora de especialidades médicas Lowcedo. En la parte de prótesis, los prestadores más grandes son las ortopedias San Jorge y Alemana, ambas con compras muy por debajo de lo que se les pide a las droguerías.

En ese momento empezó a tomar fuerza un nombre que poco tenía que ver con el mundo de las prestaciones médicas. Se trata de Luis Fernando Segura -conocido como Luifer-, hijo de Luis Segura, presidente de Argentinos Juniors hasta 2014, fecha en la que dejó el club para asumir en la AFA, tras la muerte de Humberto Grondona. Los Segura tenían una relación cercana con Fernández (…)

Con el tiempo, Luifer se adentró informalmente en la Andis y se convirtió en el primer “armador” de aquel complejo sistema de compras que ya tenía menos oferentes y una centralización total. (…)

En ese momento, los márgenes del negocio daban para todo, hasta el punto de que algunas droguerías quejosas eran invitadas a no competir con algún incentivo mensual. Tal como había sucedido con Macri, la Andis y el Incluir Salud dependían de la Secretaría General, a cargo de Julio Vitobello. (…)".

Embed
Live Blog Post

Daniel Garbellini, el nexo Lule / Kovalivker (Suizo Argentina)

Diego Spagnuolo acerca de 'Lule' Menem Menem, Emmanuel y Jonathan Kovalivker y Daniel Garbellini:

"Lule lo que está haciendo… están choreando de una manera, a mí me están desfalcando la agencia. A mi me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente, ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y cuando se fue, se fue con denuncias y llevó los discos rígidos de la computadora. Garbellini, un delincuente".

"Él [Presidente] no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a los prestadores. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita."

Garbellini
Diego Garbellini.

Diego Garbellini.

"Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, 'Oíme flaco, está todo bien, ¿vos estás tratando de [arreglar esto] y venís a pedirme guita con estos delincuentes?' Entonces, Javier, ¿qué hago? Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito. Que es lo que a mí me importa también. Estos pibes pusieron a este tipo acá."

"Entonces, este tipo tiene que recaudar de medicamentos y sube la guita. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo."

"Entonces, estos tipos dicen, bueno, ésta la subimos, pero todo esto que está acá dando vueltas, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito no sé, de 20, 30.000 dólares por mes. Es un cachito así, al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo."

"¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice, Diego vos sos bueno, sos esto, sos lo otro... [menciona funcionarios con voracidad genética]. Dice porque vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido."

"La gente de la Suizo llama a los demás proveedores, le dice 'escúchame, ya no es más el 5 ahora tenés que ponernos el 8, son más chorros que los Kirchner, que los que cobran de medicamentos. Ahora tenés que ponernos el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono, así: tac, con prestador. Así están manejando."

"¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos, es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor.

"¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4%. Yo calculo que le deben llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, ese 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mi, y vos Karina te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una cogida olímpica. A mi [Javi] me dice, yo voy a hablar con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene, y me va a decir […] Javi, no solamente no hablaste con Lule sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginás, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo freezé. Me quiso meter uno en recursos humanos, lo freezé, no le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que meter, solamente me metió, el más importante de todos, por Karina, para chorear". Incluye una advertencia que está poniendo en práctica ahora: "Si me tiran ese fardo a mí, yo declaro que se lo conté al Presidente".

Embed

Live Blog Post

La Suizo Argentina en todos lados

La Politica Online:

"(...) La empresa de la familia Kovalivker está mencionada como la firma que ejecuta los contratos y pide un retorno del 8% que, en parte, va directo a Karina Milei y los riojanos Lule y Martín Menem.

Una investigación de El Destape reveló que el Hospital Posadas, que depende del ministerio de Salud que encabeza Lugones, le adjudicó esa suma millonaria ($15.000 millones) a la Suizo mediante una licitación diseñada con condiciones sospechosas.

Se exigía que una sola empresa suministrara casi mil insumos hospitalarios, lo que excluía a laboratorios y favorecía a intermediarias como Suizo Argentina, que además resultó ganadora sólo en el tercer intento, luego de que las dos primeras licitaciones fueran anuladas bajo argumentos cuestionables.

El procedimiento también incluyó un formato de "compra abierta" con un monto global, sin desglosar qué productos fueron entregados en cada uno de los 18 pedidos realizados por más de $3.700 millones. (...)".

Live Blog Post

US$43,7 millones por mes para medicamentos

Diego Cabot en La Nación:

"(…) Según datos oficiales del Ministerio de Economía, el año pasado la partida 36 llamada “Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas” ejecutó $548.628 millones. En lo que va de 2025, ese número de presupuesto devengado llega a $467.494 millones, siempre según datos públicos actualizados al viernes. Para ponerlo en dólares y tomar magnitud, con la moneda norteamericana en $1.337 en las pizarras del último día de la semana, en la Andis se confecciona un cheque de US$43,7 millones por mes para “atención médica”. Un punto a aclarar: no todo este importe es destinado a medicamentos.

Detrás de esa cifra millonaria se mueve, desde hace tiempo, un fenomenal negocio donde reinan las droguerías, los prestadores de servicios, las invitaciones a los de siempre para participar de los concursos, funcionarios de confianza del poder y una red de oficiosos repartidores de las compras.

Tan aceitado está el esquema llave en mano que, además de los directivos y gerentes del organismo, está la figura del “armador”. Se trata de un personaje central en la trama que está al tanto del quién vende, a qué precio y qué producto. Tanto los funcionarios como “el armador” cambiaron con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Se fueron los anteriores y entregaron el “fondo de comercio” a sus continuadores. El esquema, se mantuvo. (…)".

diego spagnuolo2
Diego Spagnuolo según xAI / Grok.

Diego Spagnuolo según xAI / Grok.

Live Blog Post

Julio 2024, Diego Spagnuolo enojado / impotente / desilusionado

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna da su versión de quién grabó a Diego Spagnuolo aunque no explicita el nombre y apellido (Urgente24: ¿el abogado Spagnuolo necesitaba asesoramiento legal o necesitaba descargarse su impotencia?):

"El diálogo habría ocurrido en julio de 2024 en un bar y restaurante. Fue una de las varias consultas que hizo el entonces interventor de la Asociación Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en busca de asesoramiento sobre cómo eludir responsabilidades penales por los desfalcos que se cometían en la comercialización de medicamentos, con retornos de 500 a 800.000 dólares mensuales que diversos laboratorios reunirían para sobornar a la Zarina. Especialista en limpieza de imagen, vinculado familiarmente con una figura de La Libertad Avanza, enraizado en los servicios de inteligencia y los medios de comunicación, el consultor lo grabó en secreto. "Tu hermana está choreando", dice Spagnuolo que le dijo al Presidente. Y advierte que no le tiren a él este fardo.

—Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina.

Algunos comenzaron a circular cerca de la medianoche del viernes. Los pagos que se describen eran la condición para que la ANDIS adquiriera los medicamentos de esos laboratorios. Mientras el gobierno se sumió en catatónico silencio y ni se animó a esbozar alguna defensa, la única vocera voluntaria fue la diputada Lilia Lemoine, quien acusó de ejecutar una maniobra contra el gobierno a su colega, la periodista Marcela Pagano. Llamativo.(...)".

----------------------------

Más noticias en Urgente24

Sexo doloroso: Consejos de expertas para apoyar a tu pareja

Este descubrimiento podría explicar muchas cosas del VPH y cáncer

Medicamentos que pueden afectar tu erección y no lo sabías

Dieta sexual: Nutricionistas revelan los mejores y peores alimentos para tu libido

5 asombrosos beneficios del sexo en la tercera edad, tras las revelaciones íntimas de Alberto Cormillot

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES