Esperando a McBain: ¿Qué dirá Diego Spagnuolo a la Justicia?

Live Blog Post

Daniel Garbellini, el nexo Lule / Kovalivker (Suizo Argentina)

Diego Spagnuolo acerca de 'Lule' Menem Menem, Emmanuel y Jonathan Kovalivker y Daniel Garbellini:

"Lule lo que está haciendo… están choreando de una manera, a mí me están desfalcando la agencia. A mi me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía, un delincuente, ese es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y cuando se fue, se fue con denuncias y llevó los discos rígidos de la computadora. Garbellini, un delincuente".

"Él [Presidente] no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a los prestadores. Yo fui y le dije, Javier, escúchame, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita."

Garbellini Diego Garbellini.

"Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, van a decir, 'Oíme flaco, está todo bien, ¿vos estás tratando de [arreglar esto] y venís a pedirme guita con estos delincuentes?' Entonces, Javier, ¿qué hago? Yo no lo jodí más, yo me dedico a controlar que lo mío esté ordenadito porque el quilombo lo hacen atrás, a mis espaldas, y yo ahí ya no tengo nada que ver. No puedo tener control de lo que pasa a mis espaldas, pero lo que yo firmo, eso está todo prolijito. Que es lo que a mí me importa también. Estos pibes pusieron a este tipo acá."

"Entonces, este tipo tiene que recaudar de medicamentos y sube la guita. Está bien, fantástico. Lo que pasa es que también vos después tenés transporte y tenés otro tipo de prestaciones, como son las internaciones, que es lo que estoy denunciando yo."

"Entonces, estos tipos dicen, bueno, ésta la subimos, pero todo esto que está acá dando vueltas, aprovechan y quieren armarse el kiosquito. Esto lo hacen de ratas, o sea, es un kiosquito no sé, de 20, 30.000 dólares por mes. Es un cachito así, al lado de todo el resto del quilombo que están haciendo."

"¿Vos viste la entrevista que me hizo Fantino? Me dice, Diego vos sos bueno, sos esto, sos lo otro... [menciona funcionarios con voracidad genética]. Dice porque vos tenés chorros en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y en Lule, provincia de Tucumán. O sea, lo nombró con nombre y apellido."

"La gente de la Suizo llama a los demás proveedores, le dice 'escúchame, ya no es más el 5 ahora tenés que ponernos el 8, son más chorros que los Kirchner, que los que cobran de medicamentos. Ahora tenés que ponernos el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono, así: tac, con prestador. Así están manejando."

"¿Y qué hacen estos tipos? Dentro del negocio de medicamentos, es una gama enorme de negocios que hay. Hay medicamentos que tienen descuento, entonces la droguería lo consigue más barato y le da una rentabilidad mayor. Hay medicamentos que no tienen descuento, entonces la rentabilidad es menor.

"¿Qué hace la Suizo? Todos los que tienen descuento van para ellos. Seguramente a Karina le deben llevar el 3 o el 4%. Yo calculo que le deben llegar el 3 a Karina, porque seguramente le digan, ese 5, el 1% lo tenemos que repartir entre la operatoria, se va a la operatoria, 1% para mi, y vos Karina te llevas el 3. Seguramente le deben hacer una cosa así, están pegando una cogida olímpica. A mi [Javi] me dice, yo voy a hablar con Lule. Lo voy a agarrar la semana que viene, y me va a decir […] Javi, no solamente no hablaste con Lule sino que hay un periodista que está pidiendo información de todo lo que está pasando. Te imaginás, estamos hablando de entre medio palo y 800 lucas de medicamentos por mes. Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional, lo freezé. Me quiso meter uno en recursos humanos, lo freezé, no le dejé meterme nada. Acá me lo tuvo que meter, solamente me metió, el más importante de todos, por Karina, para chorear". Incluye una advertencia que está poniendo en práctica ahora: "Si me tiran ese fardo a mí, yo declaro que se lo conté al Presidente".