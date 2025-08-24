Patricia Bullrich en la mira: Seguridad compró $8.300 millones en fármacos ¿por coimas?

Más allá del curso judicial, la documentación oficial ya evidencia un flujo constante de recursos estatales hacia una única droguería, en un corto lapso de tiempo.

Casa Rosada

La crisis golpea de lleno al oficialismo, que enfrenta semanas turbulentas en el Congreso y se acerca a las elecciones de octubre con su principal carta —el programa económico— afectada por denuncias de corrupción. “No nos estamos ocupando de otra cosa que no sea contener este quilombo”, reconoció un operador libertario, reflejando la magnitud del cimbronazo.

El caso expuso tensiones internas en La Libertad Avanza, puso bajo la lupa la gestión de Patricia Bullrich y, sobre todo, deterioró la bandera de transparencia que Javier Milei buscaba sostener como sello de su administración.

Más allá del temblor político, la trama expone cómo millonarios recursos públicos terminaron en manos de una sola droguería bajo sospecha judicial. La Justicia deberá determinar si existió un circuito ilegal de sobornos que comprometa a funcionarios en ejercicio.

Más contenido de Urgente24

Las Bebotas de Milei: LLA con candidatas esculturales

Los Menem no le dan paz a Javier Milei: $1.450 millones por seguridad al ANDIS

Duda: Guillermo Francos ¿el encubridor de Droguería Suizo Argentina?

Nerviosismo en el Gobierno por más audios (y hay hipótesis de quién grabó)