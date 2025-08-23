Donald Trump enfrenta creciente desaprobación en USA a siete meses de su segundo mandato

Con una opinión pública cada vez más fragmentada y encuestas que marcan un retroceso constante, Trump encara la segunda parte de su mandato bajo el desafío de recomponer su base electoral más allá del núcleo duro republicano.

Evolución de los índices de aprobación

Las encuestas recientes coinciden en señalar un desgaste sostenido de la imagen presidencial de Donald Trump. Según The Economist/YouGov, apenas el 40% de los estadounidenses aprueba su gestión, mientras que un 56% la desaprueba. Este dato se complementa con la encuesta de Reuters/Ipsos, que también ubicó el respaldo en el 40%, aunque marcó una caída de siete puntos respecto al inicio del segundo mandato.

El promedio de sondeos de Decision Desk HQ ofrece un panorama similar, con un 45,6% de aprobación frente a un 51,1% de desaprobación, ratificando la tendencia a la mayoría opositora. Más crítica aún resulta la medición del Pew Research Center, que a mediados de agosto situó el índice de apoyo en apenas un 38%, el registro más bajo entre las principales consultoras.

En perspectiva, todas las encuestadoras coinciden en un mismo patrón: Trump mantiene un núcleo de apoyo sólido, cercano al 40%, pero enfrenta una desaprobación que supera con amplitud el 50% y que se intensifica entre los jóvenes y los votantes de perfil liberal.

Otras noticias en Urgente24:

¿Jonatan Viale le suelta la mano a Milei? Duro editorial por los "curros"

El nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy baratos

Silencio total: Manuel Adorni suspendió su programa y arde X

Descorcha Chiqui Tapia pero temen Marcelo Gallardo y Juan Sebastián Verón

Emilia Attias habló tras los rumores de noviazgo con Nicolás Vázquez