Donald Trump enfrenta creciente desaprobación en USA a siete meses de su segundo mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta un escenario de creciente rechazo popular a tan solo siete meses de haber iniciado su segundo mandato en la Casa Blanca. Una encuesta de The Economist/YouGov, realizada entre el 15 y el 18 de agosto a 1.568 adultos, indica que solo el 40% aprueba su gestión, mientras que el 56% la desaprueba. El margen de error fue de 3,5 puntos porcentuales, publicó The Hill.
Los resultados muestran una fuerte polarización: la mayoría de los votantes demócratas expresan un rechazo rotundo, mientras que los republicanos mantienen su apoyo. En cuanto a segmentos etarios, Trump obtiene su mayor nivel de aprobación entre los mayores de 65 años, con un 48% de respaldo, frente a un magro 29% entre los jóvenes de 18 a 29 años.
El estudio revela además que un 23% de los estadounidenses aprueba firmemente la labor del presidente, mientras que un 47% manifiesta desaprobarla de manera contundente. Las posturas ideológicas extremas marcan las diferencias: un 95% de quienes se identifican como “muy liberales” rechaza con firmeza a Trump, mientras que el 72% de los “muy conservadores” lo apoya sin reservas.
Comparado con sondeos anteriores, los números reflejan un deterioro de la imagen presidencial. Una encuesta de Reuters/Ipsos de principios de mes también arrojó un 40% de aprobación, siete puntos menos que al inicio del mandato. En el promedio de encuestas de Decision Desk HQ, Trump registra actualmente un 45,6% de apoyo frente a un 51,1% de rechazo, mientras que el Pew Research Center situó su aprobación en apenas un 38% a mediados de agosto.
El contraste con los datos de la presidencia de Joe Biden también resulta significativo: en la última medición de The Economist/YouGov durante su gestión, el 56% de los encuestados expresó posiciones firmes —ya sea de aprobación o desaprobación— frente a un 39% que optó por posturas más moderadas.
Con una opinión pública cada vez más fragmentada y encuestas que marcan un retroceso constante, Trump encara la segunda parte de su mandato bajo el desafío de recomponer su base electoral más allá del núcleo duro republicano.
Evolución de los índices de aprobación
Las encuestas recientes coinciden en señalar un desgaste sostenido de la imagen presidencial de Donald Trump. Según The Economist/YouGov, apenas el 40% de los estadounidenses aprueba su gestión, mientras que un 56% la desaprueba. Este dato se complementa con la encuesta de Reuters/Ipsos, que también ubicó el respaldo en el 40%, aunque marcó una caída de siete puntos respecto al inicio del segundo mandato.
El promedio de sondeos de Decision Desk HQ ofrece un panorama similar, con un 45,6% de aprobación frente a un 51,1% de desaprobación, ratificando la tendencia a la mayoría opositora. Más crítica aún resulta la medición del Pew Research Center, que a mediados de agosto situó el índice de apoyo en apenas un 38%, el registro más bajo entre las principales consultoras.
En perspectiva, todas las encuestadoras coinciden en un mismo patrón: Trump mantiene un núcleo de apoyo sólido, cercano al 40%, pero enfrenta una desaprobación que supera con amplitud el 50% y que se intensifica entre los jóvenes y los votantes de perfil liberal.
