Desde los principales distritos electorales de la Argentina (Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y Córdoba), LLA y los hermanos Milei han colocado en los recientes 2 años a aspirantes que parecen surgidas de un casting para integrar un elenco del Teatro Maipo (o el Nacional o el Tabaris).
CURIOSIDADES DEL EX LIBERTARIO
Las Bebotas de Milei: LLA con candidatas esculturales
El destape de referentes de LLA con exuberantes formas de hacer política para Javier Milei, se muestran con poco ropa en redes sociales y medios.
1-Juliana Santillán, Buenos Aires
Juliana Santillán Juárez Brahim fue electa diputada nacional y tiene mandato hasta 2027.
Hija de un suboficial mayor de la Armada acusado de represor durante la década de los años 70 (Carlos Santillán).
Fue acusada de afirmar falsamente ser abogada y tener dos doctorados en derecho; en particular por el legislador Yamil Santoro.
En 2015. comenzó a ser una panelista del programa Intratables donde defendía al gobierno macrista y en 2018 se unió al espacio de Javier Milei.
Fue electa en una lista sábana bonaerense que logró el 25 % de los votos en 2023.
Santillán es uno de los alfiles de Milei en el Congreso y también del magnate Foster Gillett quien busca que algunos clubes de fútbol de Argentina se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas.
2-Lilia Lemoine, provincia de Buenos Aires
Lilia Adela Bolukalo Lemoine es una cosplayer (imita personajes famosos), influencer y maquilladora que llegó al Congreso Nacional en 2023 de la mano de su ex pareja, Javier Milei.
Hija de un comisario de la policía bonaerense y una madre de ascendencia judía y ucraniana, cursó la carrera de ingeniería en la Universidad de Morón entre el año 2000 y el 2005 pero abandonó luego sus estudios.
Fue electa en la misma lista que Santillán en el estado subnacional más poblado de la Argentina.
3-Laura Soldano, candidata a diputada en Córdoba
Se trata de una influencer espiritual que Milei colocó segunda en la lista para ingresar al parlamento nacional.
Responde al jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.
Y agregó que en el mundo son 3 los líderes que " están conectados con el más allá como Milei: Donald Trump y la italiana Giorgia Meloni".
La influencer de 44 años también tiene un pasado como campeona en 2015 del concurso Bikini Fitness.
4-Karen Reichardt, provincia de Buenos Aires
Javier Milei colocó en el segundo lugar de la lista de aspirantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires a la ex Brigada Cola, un ícono de las vedettes de los 90 al punto que fue tapa de la revista Playboy junto a Fernanda Callejón.
Reichardt es una ferviente seguidora del primer mandatario quien la ha recibido en la Quinta de Olivos.
Sus papeles en obras de teatro y cine no son muy recordables: "Tachero nocturno", "Despertar de pasiones" y "Chupame los huesitos".
5-Virginia Gallardo, Corrientes
Se hizo conocida en los medios porteños como la "novia de Ricardo Fort".
Dentro de la ola de destapes de las candidatas libertarias se destaca esta actriz y panelista.
Buscará ser electa diputada nacional por la provincia de Corrientes en las elecciones de octubre.
Virginia Gallardo encabezará la lista de legisladores nacionales de La Libertad Avanza.
6-María Celeste Ponce, Córdoba
Es diputada de la Nación por la provincia mediterránea desde 2023.
Ponce fue acusada en 2024 por presuntamente cometer actos de corrupción, situación expuesta por varios medios nacionales.
La supuesta víctima, María Guillermina Ruiz Nieto, ex asesora suya, la acusó de obligarla a transferirle la mayor parte de su salario bajo amenaza de expulsión.
Para sostener esto, fueron anexados comprobantes de transferencias de $400.000 a $500.000, aproximadamente un 70% del sueldo.
La presunta damnificada indicó mediante audios y publicaciones en X que otros asesores de Ponce se encontraban bajo esta misma situación de extorsión por parte de la diputada.
7-Romina Diez, Santa Fe
Es una de las personas de confianza del presidente y su hermana Karina. Ganó un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación en 2023.
Gracias a la victoria nacional de los libertarios, legitimó el acceso directo al parlamento.
Quienes la conocen coinciden en describir a Romina como “el brazo político y ejecutor” del Jefe de Estado en la provincia litoraleña.
La foto del cierre de campaña de 2023 mostró a Romina como la única representante santafesina en el escenario.
8-Lourdes Palavecino, diputada suplente, Buenos Aires
La youtuber quedó cerca de acceder al poder legislativo tras quedar como suplente en 2023.
Palavecino se recibió de en la USAL como APM.
En su perfil de la red social, la joven muestra su ideología como defensora de las dos vidas y portando el pañuelo celeste.
Trabajó como asesora de la diputada Lilia Lemoine, con quien mantiene una cercana amistad.
9-Eugenia Rolón, convencional constituyente en Santa Fe
Fue candidata para reformar la Carta Magna de la provincia "invencible" representando al departamento San Lorenzo.
La joven que es novia del influencer Iñaki Gutiérrez, se autodefine como “cristiana, de derecha y anticomunista”.
10-Leila Gianni, La Matanza
La designación de la ex kirchnerista como candidata a primera concejala por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Tercera Sección el 7 de septiembre generó fuertes polémicas.