Las Bebotas de Milei: LLA con candidatas esculturales

En 2015. comenzó a ser una panelista del programa Intratables donde defendía al gobierno macrista y en 2018 se unió al espacio de Javier Milei.

Fue electa en una lista sábana bonaerense que logró el 25 % de los votos en 2023.

Santillán es uno de los alfiles de Milei en el Congreso y también del magnate Foster Gillett quien busca que algunos clubes de fútbol de Argentina se conviertan en Sociedades Anónimas Deportivas.

image Juliana Santillán, diputada nacional provincia de Buenos Aires

2-Lilia Lemoine, provincia de Buenos Aires

Lilia Adela Bolukalo Lemoine es una cosplayer (imita personajes famosos), influencer y maquilladora que llegó al Congreso Nacional en 2023 de la mano de su ex pareja, Javier Milei.

Hija de un comisario de la policía bonaerense y una madre de ascendencia judía y ucraniana, cursó la carrera de ingeniería en la Universidad de Morón entre el año 2000 y el 2005 pero abandonó luego sus estudios.

Fue electa en la misma lista que Santillán en el estado subnacional más poblado de la Argentina.

En mayo de 2024 fue designada como primera secretaria de la comisión de ciencia y tecnología lo que fue recibido con resistencia en las redes sociales debido a sus opiniones públicas favorables al terraplanismo y por su postura en contra de las vacunas contra el Covid 19. En mayo de 2024 fue designada como primera secretaria de la comisión de ciencia y tecnología lo que fue recibido con resistencia en las redes sociales debido a sus opiniones públicas favorables al terraplanismo y por su postura en contra de las vacunas contra el Covid 19.

image Lilia Lemoine, fue cosplayer y actuó en algunos cortometrajes

3-Laura Soldano, candidata a diputada en Córdoba

Se trata de una influencer espiritual que Milei colocó segunda en la lista para ingresar al parlamento nacional.

Responde al jefe del bloque libertario en la Cámara baja, Gabriel Bornoroni.

Soldano también tiene un vínculo a través de su esposo, el piloto de Dakar, Gastón González, con un apellido clave dentro del Gobierno para conseguir un lugar en las listas: los Menem. Llegó a decir que "Milei no es humano, en su interior hay un ser superior con otra energía".

Y agregó que en el mundo son 3 los líderes que " están conectados con el más allá como Milei: Donald Trump y la italiana Giorgia Meloni".

La influencer de 44 años también tiene un pasado como campeona en 2015 del concurso Bikini Fitness.

image Laura Soldano, campeona en certámenes fit

4-Karen Reichardt, provincia de Buenos Aires

Javier Milei colocó en el segundo lugar de la lista de aspirantes a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires a la ex Brigada Cola, un ícono de las vedettes de los 90 al punto que fue tapa de la revista Playboy junto a Fernanda Callejón.

Reichardt es una ferviente seguidora del primer mandatario quien la ha recibido en la Quinta de Olivos.

Gracias al actual primer mandatario, Karen logró volver a la televisión y comenzó a conducir en la TV Pública el programa "Amores Perros", que promueve el rescate y la adopción de mascotas. Gracias al actual primer mandatario, Karen logró volver a la televisión y comenzó a conducir en la TV Pública el programa "Amores Perros", que promueve el rescate y la adopción de mascotas.

Sus papeles en obras de teatro y cine no son muy recordables: "Tachero nocturno", "Despertar de pasiones" y "Chupame los huesitos".

image Escultural ex vedette Karen Reichhardt

5-Virginia Gallardo, Corrientes

Se hizo conocida en los medios porteños como la "novia de Ricardo Fort".

Dentro de la ola de destapes de las candidatas libertarias se destaca esta actriz y panelista.

Buscará ser electa diputada nacional por la provincia de Corrientes en las elecciones de octubre.

Virginia Gallardo encabezará la lista de legisladores nacionales de La Libertad Avanza.

image Virginia Gallardo ex vedette y aspirante al parlamento nacional

6-María Celeste Ponce, Córdoba

Es diputada de la Nación por la provincia mediterránea desde 2023.

Ponce fue acusada en 2024 por presuntamente cometer actos de corrupción, situación expuesta por varios medios nacionales.

La supuesta víctima, María Guillermina Ruiz Nieto, ex asesora suya, la acusó de obligarla a transferirle la mayor parte de su salario bajo amenaza de expulsión.

Para sostener esto, fueron anexados comprobantes de transferencias de $400.000 a $500.000, aproximadamente un 70% del sueldo.

La presunta damnificada indicó mediante audios y publicaciones en X que otros asesores de Ponce se encontraban bajo esta misma situación de extorsión por parte de la diputada.

El periodista conocido como "El Presto" denunció a la diputada Ponce por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa recayó en el juzgado nacional en lo criminal Nº10, a cargo del juez Julián Ercolini.

image María Celeste Ponce, diputada nacional

7-Romina Diez, Santa Fe

Es una de las personas de confianza del presidente y su hermana Karina. Ganó un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación en 2023.

Gracias a la victoria nacional de los libertarios, legitimó el acceso directo al parlamento.

Quienes la conocen coinciden en describir a Romina como “el brazo político y ejecutor” del Jefe de Estado en la provincia litoraleña.

Diez proviene de una familia que tenía un emprendimiento algo particular en el sector privado: su padre era dueño del histórico bowling ubicado en la Peatonal Córdoba del centro rosarino. Se recibió de economista (con especializaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Universidad de León) y trabajó como docente universitaria. Diez proviene de una familia que tenía un emprendimiento algo particular en el sector privado: su padre era dueño del histórico bowling ubicado en la Peatonal Córdoba del centro rosarino. Se recibió de economista (con especializaciones en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la Universidad de León) y trabajó como docente universitaria.

La foto del cierre de campaña de 2023 mostró a Romina como la única representante santafesina en el escenario.

image Romina Diez, diputada nacional por Santa Fe

8-Lourdes Palavecino, diputada suplente, Buenos Aires

La youtuber quedó cerca de acceder al poder legislativo tras quedar como suplente en 2023.

Palavecino se recibió de en la USAL como APM.

En su perfil de la red social, la joven muestra su ideología como defensora de las dos vidas y portando el pañuelo celeste.

Trabajó como asesora de la diputada Lilia Lemoine, con quien mantiene una cercana amistad.

Se dedicó durante un tiempo a ser actriz de contenidos eróticos lo que generó controversias dentro del sector libertario. Se dedicó durante un tiempo a ser actriz de contenidos eróticos lo que generó controversias dentro del sector libertario.

image Lu Palavecino, podría ser diputada si renuncian quienes la precedieron en la lista

9-Eugenia Rolón, convencional constituyente en Santa Fe

Fue candidata para reformar la Carta Magna de la provincia "invencible" representando al departamento San Lorenzo.

La joven que es novia del influencer Iñaki Gutiérrez, se autodefine como “cristiana, de derecha y anticomunista”.

image Eugenia Rolón

10-Leila Gianni, La Matanza

La designación de la ex kirchnerista como candidata a primera concejala por la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en la Tercera Sección el 7 de septiembre generó fuertes polémicas.

La abogada, que hasta fines de 2023 militaba activamente por Sergio Massa en plena campaña presidencial, quedó en el centro de la escena luego de que se viralizaran imágenes suyas en actos peronistas, posando ante murales de Cristina Kirchner o con la clásica “V” de la victoria. La abogada, que hasta fines de 2023 militaba activamente por Sergio Massa en plena campaña presidencial, quedó en el centro de la escena luego de que se viralizaran imágenes suyas en actos peronistas, posando ante murales de Cristina Kirchner o con la clásica “V” de la victoria.