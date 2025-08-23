Los sucesivos escándalos de los Milei ya afectan la perfomance electoral de LLA

Las explicaciones fueron insuficientes: Hayden Davis, Mauro Novelli y Julian Peh eran una troupe de chicos impresentables destrozando la credibilidad de un Jefe de Estado que era muy conocido en todo el planeta. Las explicaciones fueron insuficientes: Hayden Davis, Mauro Novelli y Julian Peh eran una troupe de chicos impresentables destrozando la credibilidad de un Jefe de Estado que era muy conocido en todo el planeta.

2-Sobre fines de febrero, se sumaría el bochorno de Leonardo Scatturice y Laura Belén Arrieta.

El “empresario” y la ex azafata fueron asistidos en Aeroparque para ingresar sin control (por una canal exclusivo creado por la subjefa de Aduanas de la estación aérea).

3-Pocas semanas más tarde, se conoció que el titular de la cámara de diputados, Martín Menem, fue dueño de empresas que tenían contratos de varios millones de dólares para prestar seguridad a distintas agencias del Banco Nación.

4-Recientemente, las 100 muertes por fentanilo adulterado cayeron como un piano sobre la estructura del ANMAT ya que la partida cuestionada se elaboró en diciembre de 2024, un año después de la llegada de los Milei a Balcarce 50.

image Javier Milei, en estado de conmoción, espera nuevos sondeos pre electorales

“Sobre llovido, mojado”: el desastre con los laboratorios

Compañías reconocidas se sondeos como Management and Fit y Jorge Giaccobe y Asociados avisaron a principios de agosto que los ilícitos cometidos desde el Estado ya eran la principal fuente de preocupación de los argentinos.

Entonces, apareció un nuevo... ¿cisne negro?

El gobierno quedó en términos pugilísticos como un boxeador "groggy", en medio de un "no contest"

-Un titular de la Agencia Nacional de Discapacitados que acusa de corrupción a Karina Milei y su mano derecha Eduardo Lule Menem.

-Un dueño de laboratorios acusado que es detenido cuando estaba a punto de fugarse con un cuarto de millón de dólares.

-Un presidente (y un vocero) incapaces de dar una mínima explicación de un tema que ocupaba al unísono la pantalla de 6 canales de noticias y 4 de aire (Canal 9, ElTrece, Telefe, América TV, TN, LN+, A24, Crónica TV, Canal 26 y C5N).

A esta altura, las medidoras ya no dudan que en la semana previa a la estratégica votación en provincia de Buenos Aires (7/9) la agenda periodística no se moverá de las acusaciones contra los funcionarios libertarios.

Cada encuestadora trabaja a destajo para llevarle a la Casa Rosada, el Círculo Rojo y la oposición el nuevo mapa que se va conformando tras las explosivas novedades.

Según Management & Fit, en un trabajo realizado entre finales de julio y principios de agosto de 2025, el 21,7% de los consultados la señalaba como el mayor problema, superando incluso a la inflación (17,1%). Sin embargo, los nuevos guarismos podrían llevar este "problema" por encima del 25%, cuatro puntos más arriba.

image

Por su parte, Analogías también advirtió que los temas de corrupción ya impactaban negativamente en la imagen de Milei, reduciendo su apoyo.

Otras consultoras, Opina Argentina, mostró que el 60% creía que estos casos afectaban su confianza en el gobierno.

Las trompadas llegan desde las esquinas más inesperadas

Por ejemplo, la ex canciller Diana Mondino no dudó en calificar al mandatario argentino como "no muy inteligente o una especie de corrupto".

Desde los medios de comunicación tienen una sensación agridulce: cada desastre de la Casa Rosada los ayuda con el rating pero, al mismo tiempo, compañías manejadas por los Milei están presentes en cada tanda publicitaria (YPF, Aerolíneas o el PAMI/ANSES).

Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), detonaron una bomba cuya devastación es imposible de disimular.

spagnuolo Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

El ex abogado de Javier Milei (quien lo visitaba semanalmente, según registros oficiales, en Olivos y la casa de gobierno) habló de "mordidas" de cientos de miles de dólares cobradas a laboratorios por contratos con su agencia. Hasta mencionó sobornos en el Senado para bloquear leyes de emergencia en discapacidad y aludió directamente a Karina Milei como parte de la operatoria mafiosa.

Hasta hace poco, los leales veían en Javier Milei como un "outsider" que era víctima de conspiraciones.

Por su parte, los moderados, que ya están hartos de las promesas incumplidas, podrían migrar a la oposición o directamente abstenerse.

Finalmente, las llamadas “mabeles” que privilegian la institucionalidad por sobre la economía (ya que su situación personal no es comprometida) fueron las primeras en abandonar la defensa de los libertarios.

Todo ocurre en el peor de los momentos: en la previa a una votación donde participa el 40 % del padrón nacional: ¿Habrá un operativo Dumbo para tapar con un elefante la existencia de otros incómodos paquidermos?