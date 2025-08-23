La hiper concentración del poder que impuso Karina Milei desde la secretaría general de la presidencia se volvió un arma de doble filo: si la “pastelera” es la que decide todo… ¿Cómo no supo que desde sus oficinas se pedían coimas a los laboratorios y droguerías más grandes de la Argentina?
CORRUPCIÓN MATA INFLACIÓN
Los sucesivos escándalos de los Milei ya afectan la perfomance electoral de LLA
En apenas 6 meses, $LIBRA, las valijas sin control, los negociados de los Menem y las coimas con laboratorios resultaron letales para los hermanos Milei.
La corrupción emerge como un gigantesco fantasma electoral en medio de una confianza que se muestra en fuga.
Hasta principios de 2025, en cada uno de los muestreos de las principales encuestadoras los consultados ubicaban a la inflación y la inseguridad como los 2 temas más determinantes.
Luego, llegarían 4 mazazos demoledores a partir de:
1-La estafa de la “meme coin” $LIBRA (14/2/25), comenzó a cambiar el ánimo del electorado.
2-Sobre fines de febrero, se sumaría el bochorno de Leonardo Scatturice y Laura Belén Arrieta.
El “empresario” y la ex azafata fueron asistidos en Aeroparque para ingresar sin control (por una canal exclusivo creado por la subjefa de Aduanas de la estación aérea).
3-Pocas semanas más tarde, se conoció que el titular de la cámara de diputados, Martín Menem, fue dueño de empresas que tenían contratos de varios millones de dólares para prestar seguridad a distintas agencias del Banco Nación.
“Sobre llovido, mojado”: el desastre con los laboratorios
Compañías reconocidas se sondeos como Management and Fit y Jorge Giaccobe y Asociados avisaron a principios de agosto que los ilícitos cometidos desde el Estado ya eran la principal fuente de preocupación de los argentinos.
Entonces, apareció un nuevo... ¿cisne negro?
El gobierno quedó en términos pugilísticos como un boxeador "groggy", en medio de un "no contest"
-Un titular de la Agencia Nacional de Discapacitados que acusa de corrupción a Karina Milei y su mano derecha Eduardo Lule Menem.
-Un dueño de laboratorios acusado que es detenido cuando estaba a punto de fugarse con un cuarto de millón de dólares.
-Un presidente (y un vocero) incapaces de dar una mínima explicación de un tema que ocupaba al unísono la pantalla de 6 canales de noticias y 4 de aire (Canal 9, ElTrece, Telefe, América TV, TN, LN+, A24, Crónica TV, Canal 26 y C5N).
A esta altura, las medidoras ya no dudan que en la semana previa a la estratégica votación en provincia de Buenos Aires (7/9) la agenda periodística no se moverá de las acusaciones contra los funcionarios libertarios.
Cada encuestadora trabaja a destajo para llevarle a la Casa Rosada, el Círculo Rojo y la oposición el nuevo mapa que se va conformando tras las explosivas novedades.
Por su parte, Analogías también advirtió que los temas de corrupción ya impactaban negativamente en la imagen de Milei, reduciendo su apoyo.
Otras consultoras, Opina Argentina, mostró que el 60% creía que estos casos afectaban su confianza en el gobierno.
Las trompadas llegan desde las esquinas más inesperadas
Por ejemplo, la ex canciller Diana Mondino no dudó en calificar al mandatario argentino como "no muy inteligente o una especie de corrupto".
Desde los medios de comunicación tienen una sensación agridulce: cada desastre de la Casa Rosada los ayuda con el rating pero, al mismo tiempo, compañías manejadas por los Milei están presentes en cada tanda publicitaria (YPF, Aerolíneas o el PAMI/ANSES).
Los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), detonaron una bomba cuya devastación es imposible de disimular.
Hasta hace poco, los leales veían en Javier Milei como un "outsider" que era víctima de conspiraciones.
Por su parte, los moderados, que ya están hartos de las promesas incumplidas, podrían migrar a la oposición o directamente abstenerse.
Finalmente, las llamadas “mabeles” que privilegian la institucionalidad por sobre la economía (ya que su situación personal no es comprometida) fueron las primeras en abandonar la defensa de los libertarios.
Todo ocurre en el peor de los momentos: en la previa a una votación donde participa el 40 % del padrón nacional: ¿Habrá un operativo Dumbo para tapar con un elefante la existencia de otros incómodos paquidermos?