"1-2" del Congreso a Milei: caen vetos y triunfó el Garrahan, cuando crece escándalo por corrupción

Comienza el tratamiento del financiamiento universitario
Eduardo 'Wado' de Pedro, senador de UxP, comienza su exposición para defender el proyecto de ley sobre presupuesto de universidades públicas.
"Por más que vuelva a vetar, vamos a volver a insistir para darle una futuro mejor a los jóvenes argentinos", dijo De Pedro, tras cuestionar al Gobierno.
"¿Cuál es la épica del Presidente de la Nación de atacar permanentemente, de ajustar y de desprestigiar a las universidades argentinas?". "No sé cuál es la épica de ajustar y dejar sin financiamiento a los pibes que necesitan una beca".
“La mayoría de los senadores saben que la educación universitaria es la llave para el desarrollo de la Argentina. Cuando se discutió en comisión, la mayoría defendió el rol de cada una de las universidades que tienen en sus provincias. Lo hicieron porque sus universidades nacionales tienen mucho que ver con el modelo productivo y el desarrollo que se dan en sus regiones”, argumentó De Pedro.
Luego lo justificó con su aspecto productivo: “Sólo en Vaca Muerta, una región dentro de un sistema de energía mucho más amplio, vamos a necesitar más de 25 mil ingenieros. Por supuesto que también químicos y geólogos”.
“El norte grande con la industria forestal, agropecuaria, de cítricos, olivos, algodón, un montón de industrias que generan trabajo y tienen institutos y universidades que forman técnicos. Educación formando, sector privado invirtiendo y Estado articulando”.
“El 90% de los chicos y chicas que están en las escuelas secundarias quieren ir a la universidad. Miren si no tendremos ganas de crecer y trabajar”.
Este proyecto cuenta con media sanción de la Cámara baja y son resistidas por el oficialismo, bajo la premisa de que "atentan contra el equilibrio fiscal". En caso de sancionarse, correría el mismo destino que todas las normas que se vienen aprobando en el Congreso: el veto de Javier Milei.
Esta iniciativa, al igual que la emergencia pediátrica, tuvo dictamen en plenario de comisiones este martes, pero la oposición reunió el número suficiente como para no tener que esperar una semana entre el despacho y el debate en el recinto, por eso pujó por una sesión. Es decir, cuentan con la mayoría de los dos tercios para habilitar su tratamiento sobre tablas y posterior sanción con un, se prevé, contundente número.
