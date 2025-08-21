"1-2" del Congreso a Milei: caen vetos y triunfó el Garrahan, cuando crece escándalo por corrupción

Live Blog Post

Una madrugada de emociones por el Hospital Garrahan

Miembro informante del dictamen de mayoría, la senadora del interbloque Unión por la Patria, Lucía Corpacci (Catamarca) mencionó “el maltrato de las autoridades, que los llaman ‘ñoquis’, ‘patoteros’”.

Y rescató la necesidad de que el Ejecutivo asegure al Garrahan del presupuesto suficiente para la atención pediátrica: salarios, compra de insumos, compra de equipamiento, medicamentos, en tiempo y forma.

Respecto de dónde sale el dinero, Corpacci aclaró que “es muy difícil decir de dónde sale el dinero cuando no tenemos Presupuesto. Pero siempre se nos dice que no hay Presupuesto para los que menos tienen; pero Bienes Personales ahora no pagan nada… No hay recursos para la emergencia pediátrica, para los jubilados, pero resulta que se liberan recursos para los más poderosos. Valiente con los débiles y cobarde con los poderosos…”.

Muy emocionado, Luis Juez confesó que no estaba anotado para hablar, pero decidió hacerlo. “En este tema no me puedo callar la boca; después ¿cómo vuelvo con el auto a mi casa? No sé cuánta plata es, pero lo que necesita el Garrahan, se lo merece. Necesitamos darle a esa gente los instrumentos que se merecen para que nos sigan generando a nosotros la esperanza que desesperadamente salimos a buscar cuando sentimos que el cielo se nos cae encima. Así que voy a acompañar con el alma”.

Embed Se proclama ley la Emergencia Pediatrica y financimiento a hospitales como el GarrahanComo va a estar en contra de atender nenes??pic.twitter.com/MQAQgecnCF — Antiponzista (@PonzistaAnti) August 22, 2025

La chubutense Edith Terenzi expresó: “Yo y tanta gente no podemos estar en contra del Garrahan, casi todos conocemos sus pasillos. Nuestro trabajo termina en un muro con un veto presidencial. Cada vez que hablamos de números, de impacto fiscal, todo lo que está debajo de ese paraguas termina en un veto. Los médicos no hacen guardias porque se los come el Impuesto a las Ganancias por eso impulsé un nomenclador único pediátrico. Este proyecto corre el gran riesgo de ser vetado. El Garrahan es importante para cada provincia del país. Por eso voy a acompañar la emergencia porque es necesaria y urgente”.

El proyecto contempla la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos y personal esencial. También establece la recomposición salarial del personal de salud, incluyendo residentes, con un piso equivalente al nivel real de noviembre de 2023. Además, se propone eximir del Impuesto a las Ganancias a quienes realicen tareas críticas en el sistema.

Además, se crea una comisión de seguimiento con representantes legislativos, del Ministerio de Salud, COFESA y la Sociedad Argentina de Pediatría que deberá emitir informes públicos trimestrales sobre el cumplimiento de la norma. Durante la emergencia, los programas de salud infantil tendrán prioridad presupuestaria, especialmente en áreas críticas como neonatología, urgencias y oncología pediátrica.