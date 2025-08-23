Victoria Villarruel y Nacho Torres contra los K: "Devuelvan la plata"

Hay momentos en los que las cosas hay que decirlas, porque no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra, esta obra, que estuvo más de 10 años paralizada, se terminó como corresponde en un momento difícil Hay momentos en los que las cosas hay que decirlas, porque no se puede esconder la mugre debajo de la alfombra, esta obra, que estuvo más de 10 años paralizada, se terminó como corresponde en un momento difícil

También advirtió que “hay muchas otras obras inconclusas porque fueron iniciadas por otros gobiernos, y los que siguieron no quisieron continuarlas por mezquindades políticas”.

Luego criticó administraciones pasadas y pidió hechos en la actual, a manera de devolución de los fondos girados para obras que no se hicieron.

Ver que se malgastó dinero por demagogia electoral resulta inadmisible. Más allá de que en Comodoro gobierne el mismo signo político desde hace 20 años, le pido al intendente que, de manera conjunta, garanticemos a los contribuyentes que esa plata que se pagó como adelanto financiero para un pluvial que nunca se realizó —y cuyo dinero nunca fue devuelto— vuelva a donde corresponde, que es a los contribuyentes

De allí la expresión del mandatario cuando al cruzar al intendente del kirchnerismo enfatizó

"Devuelvan la plata que se robaron y terminen las obras"

