El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, inauguró una obra que impedirá inundaciones próximas al Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, acompañado por la vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel; el vicegobernador Gustavo Menna y el intendente comunal. Allí aseguró
VICE Y GOBERNADOR LÍDER
Victoria Villarruel y Nacho Torres contra los K: "Devuelvan la plata"
En Comodoro Rivadavia, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres cuestionó al intendente comunal por obras que nunca se hicieron. Apoyo de Victoria Villarruel.
Torres agregó que “se trata de una obra que representa la importancia de hacer las cosas bien” y remarcó que
En el mismo orden remarcó
También advirtió que “hay muchas otras obras inconclusas porque fueron iniciadas por otros gobiernos, y los que siguieron no quisieron continuarlas por mezquindades políticas”.
Luego criticó administraciones pasadas y pidió hechos en la actual, a manera de devolución de los fondos girados para obras que no se hicieron.
De allí la expresión del mandatario cuando al cruzar al intendente del kirchnerismo enfatizó
"Devuelvan la plata que se robaron y terminen las obras"
