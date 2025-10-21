La fuerte definición de Diego Martínez sobre Equi Fernández que ilusiona en Alemania

No es nuevo, tampoco, que haya dejado elogios para Equi. Lo que sí es novedoso es la proyección que vio en su paso por Alemania. Actual mediocampista del Bayer Leverkusen, Fernández llegó a Europa más tarde de lo que muchos hubieran esperado. Pero llegó. Y, poco a poco, se va afianzando como pieza importante.

"Me parece un futbolista fantástico, y creo que esta experiencia lo va a hacer más moderno a lo que ya es como volante", aseguró Diego Martínez, en un claro voto de confianza a la proyección del futbolista en el exigente plano europeo.

"Es un jugador de élite, más allá de lo que es como ser humano. El carácter que tiene, es un chico increíble y lo quiero muchísimo", añadió el entrenador, que supo construir con Fernández un mediocampo tan sólido como breve. Junto a Cristian Medina y a Kevin Zenón, el Xeneize de Diego Martínez supo lograr destacadas actuaciones y muy buenos rendimientos. Tanto, que los tres fueron convocados por Javier Mascherano a la Selección Argentina que compitió en los JJ.OO de París 2024. Supieron ser, también en la Albiceleste, mediocampo titular.

Martínez y su paso por Boca: "Viví cosas muy fuertes"

Ese buen tridente fue la sala de máquinas de un Boca que jugaba bien. Un Boca que hubiera merecido otro devenir aquel primer semestre de 2024, cuando se estableció como claro candidato a ganar la Copa de la Liga pero que cayó en semis ante Estudiantes (el Pincha sería luego campeón).

Diego Martínez lo tiene claro. "Me quedan sensaciones encontradas por lo que significaba para mí y para el cuerpo técnico", dijo. "Haber disfrutado muchas cosas y que no pudimos hacerlo perdurar en el tiempo, terminó antes de lo que todos imaginábamos", añadió el entrenador, que llegó a la Ribera en enero de 2024 y se fue en septiembre de ese mismo año.

Más allá de eso, considera ese paso como "un gran aprendizaje". "Viví cosas muy fuertes con futbolistas de altísima jerarquía, lograr darle al equipo una manera e identidad de juego, y obviamente lo malo fue no haber podido obtener un título y haber terminado el trabajo como todos queríamos".

Martínez aseguró que no se arrepiente de nada de lo vivido en el Xeneize: "Porque con aciertos y equivocaciones traté de actuar de manera genuina. Me sirvió para el próximo paso, que fue lo de Cerro Porteño. Cerro también fue un proceso muy fuerte, con situaciones similares a Boca, pero experiencias distintas. Ojalá el próximo paso sea mejor y todas estas experiencias me ayuden a ser mejor conductor o cabeza de cuerpo técnico".

"Los verdaderos actores son los futbolistas"

Sobre el fútbol actual, Diego Martínez dijo: "Los verdaderos actores son los futbolistas. Me reconozco como un entrenador jugadorista porque para mí es lo más importante. Creo que el fútbol moderno evolucionó".

Y agregó: "La evolución táctica del juego ha crecido y hoy el jugador necesita tener la información, pero la diferencia entre un mejor entrenador con uno no tan bueno, es esa cantidad de información que lográs bajarle. O cómo vos como cuerpo técnico la procesás y se la das. Porque a su vez (el jugador) necesita que sea lo mas simple posible y que todo lo que pueda pasar fluya de manera natural, o tenga que ver con la característica natural del jugador".

Sobre Facundo Colidio, a quien dirigió en Tigre (junto con Equi Fernández), sostuvo: "Me parece un jugador increíble". Y dijo: "En ese Tigre él era un punta que participaba del juego. Le dábamos libertad para recibir a espaldas de los volantes. Facundo me gusta muchísimo, te da esta versatilidad del jugador moderno".

Sobre su futuro, cerró: "Este tiempo me costaba proyectarme dónde era el próximo paso. Va pasando el tiempo y uno va... es un momento de bastante reflexión, repasar de manera interna, y te empieza a agarrar ese deseo y ganas. Pero también hablamos que el próximo paso es uno que tendrá que tener algunas características para poder sentir que es el paso que quiero dar".

