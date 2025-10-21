urgente24
SOCIEDAD Emmanuel Macron > Diego Santilli > Espert

RESUMEN AUDIOVISUAL, 21/10

Burlas a Macrón por robo al Louvre; Santilli se quiere parecer a Espert; Sarkozy preso 5 años

Burlas al presidente Emmanuel Macrón por robo al museo Louvre; Diego Santilli se quiere parecer a José Luis Espert; Nicolás Sarkozy estará preso 5 años

21 de octubre de 2025 - 17:44
Nicolás Sarkozy y Emmanuel Macron

Nicolás Sarkozy y Emmanuel Macron

1-Emmanuel Macrón centro de burlas internacionales

El presidente francés quedó en el centro de la polémica tras el robo al museo más visitado del mundo.

Su situación política ya era delicada por la debilidad electoral, y ahora se agrava con la ineficiencia de las fuerzas de seguridad nacionales.

Historiadores recuerdan que Francia posee una de las colecciones de joyas más valiosas del mundo, lo que vuelve el episodio aún más impactante.

Seguir leyendo

Embed - El mundo se burla de Macron por el robo al Louvre

2-Santilli se quiere parecer a Espert

Difícil de entender el desafío que aceptó el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el programa “La misa del Gordo Dan”.

Prometió que, si gana las elecciones parlamentarias del domingo, se rapará en cámara.

¿Querrá parecerse al político acusado de recibir dinero del narcotráfico o al villano Lex Luthor? ¿Querrá parecerse al político acusado de recibir dinero del narcotráfico o al villano Lex Luthor?

Embed - ¿Santilli está en contra de la educación pública?

3-El debate sobre la educación te lo debo

El candidato libertario Diego Santilli se vio en aprietos al hablar sobre la cuestión educativa.

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre el financiamiento de las universidades públicas lo distanciaron de una gran parte de la sociedad.

En Argentina, la educación gratuita y de calidad (tanto en escuelas como en universidades) es un valor profundamente arraigado en la cultura nacional.

Embed - ¿Si gana Santilli se convierte en Espert?

4-Nicolás Sarkozy, preso por 5 años

El ex presidente francés ingresó a la cárcel parisina de La Santé.

Cumplirá una condena de 5 años de prisión tras ser declarado culpable por la Justicia.

Fue hallado responsable de asociación ilícita y financiamiento ilegal de la política, en uno de los mayores escándalos de corrupción de Francia. Fue hallado responsable de asociación ilícita y financiamiento ilegal de la política, en uno de los mayores escándalos de corrupción de Francia.

Embed - Sarkozy. De la Marsellesa y Carla Bruni a una prisión francesa

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES