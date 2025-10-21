Burlas a Macrón por robo al Louvre; Santilli se quiere parecer a Espert; Sarkozy preso 5 años

1-Emmanuel Macrón centro de burlas internacionales
El presidente francés quedó en el centro de la polémica tras el robo al museo más visitado del mundo.
Burlas al presidente Emmanuel Macrón por robo al museo Louvre; Diego Santilli se quiere parecer a José Luis Espert; Nicolás Sarkozy estará preso 5 años
Su situación política ya era delicada por la debilidad electoral, y ahora se agrava con la ineficiencia de las fuerzas de seguridad nacionales.
Historiadores recuerdan que Francia posee una de las colecciones de joyas más valiosas del mundo, lo que vuelve el episodio aún más impactante.
Difícil de entender el desafío que aceptó el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en el programa “La misa del Gordo Dan”.
Prometió que, si gana las elecciones parlamentarias del domingo, se rapará en cámara.
El candidato libertario Diego Santilli se vio en aprietos al hablar sobre la cuestión educativa.
Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre el financiamiento de las universidades públicas lo distanciaron de una gran parte de la sociedad.
En Argentina, la educación gratuita y de calidad (tanto en escuelas como en universidades) es un valor profundamente arraigado en la cultura nacional.
El ex presidente francés ingresó a la cárcel parisina de La Santé.
Cumplirá una condena de 5 años de prisión tras ser declarado culpable por la Justicia.