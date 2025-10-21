Burlas a Macrón por robo al Louvre; Santilli se quiere parecer a Espert; Sarkozy preso 5 años

¿Querrá parecerse al político acusado de recibir dinero del narcotráfico o al villano Lex Luthor? ¿Querrá parecerse al político acusado de recibir dinero del narcotráfico o al villano Lex Luthor?

3-El debate sobre la educación te lo debo

El candidato libertario Diego Santilli se vio en aprietos al hablar sobre la cuestión educativa.

Las recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre el financiamiento de las universidades públicas lo distanciaron de una gran parte de la sociedad.

En Argentina, la educación gratuita y de calidad (tanto en escuelas como en universidades) es un valor profundamente arraigado en la cultura nacional.

4-Nicolás Sarkozy, preso por 5 años

El ex presidente francés ingresó a la cárcel parisina de La Santé.

Cumplirá una condena de 5 años de prisión tras ser declarado culpable por la Justicia.

Fue hallado responsable de asociación ilícita y financiamiento ilegal de la política, en uno de los mayores escándalos de corrupción de Francia.