Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual y la víctima "resignificó lo ocurrido"

Cabe recordar que Villa ya había sido condenado en 2023 a dos años de prisión en suspenso por violencia de género contra otra expareja, Daniela Cortés, en un hecho ocurrido en abril de 2020. Esta segunda causa, iniciada en 2021, mantenía en vilo su futuro profesional, especialmente tras su regreso al fútbol argentino con la camiseta de Independiente Rivadavia.

Villa, delantero de IRM

En lo deportivo, el presente del futbolista colombiano lo encuentra afianzado como una de las figuras del equipo de Mendoza y es la pieza clave del conjunto leproso. El próximo compromiso de la Lepra es ante River por Copa Argentina, el viernes 24/10.

