El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora absolvió al futbolista colombiano Sebastián Villa en la causa por abuso sexual con acceso carnal que se había iniciado en junio de 2021. El ex Boca Juniors quedó libre de culpa y cargo.
DICTAMEN DE LA JUSTICIA
Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual y la víctima "resignificó lo ocurrido"
La Justicia falló a favor de Sebastián Villa en la causa por abuso sexual. La resolución se basó en la falta de pruebas concluyentes.
Sebastián Villa, actual capitán de Independiente Rivadavia de Mendoza, fue absuelto por la Justicia, luego de que tanto el fiscal como la denunciante, Rocío Tamara Doldán, desistieran de continuar con la acusación.
Ausencia de "elementos corroborantes" contra Sebastián Villa
La resolución judicial a favor se basó en la falta de pruebas concluyentes que permitieran sostener la imputación más allá de toda duda razonable. La Justicia no encontró "otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación", según sostiene el fallo a favor de Sebastián Villa.
"Sinceramente no quiero que se ventilen estas cuestiones, menos en un juicio oral", argumentó Doldán. Además, afirmó haber "resignificado lo ocurrido".
Con esta resolución, Sebastián Villa queda judicialmente desvinculado de la causa por abuso sexual y podrá continuar su carrera deportiva sin restricciones legales.
Cabe recordar que Villa ya había sido condenado en 2023 a dos años de prisión en suspenso por violencia de género contra otra expareja, Daniela Cortés, en un hecho ocurrido en abril de 2020. Esta segunda causa, iniciada en 2021, mantenía en vilo su futuro profesional, especialmente tras su regreso al fútbol argentino con la camiseta de Independiente Rivadavia.
En lo deportivo, el presente del futbolista colombiano lo encuentra afianzado como una de las figuras del equipo de Mendoza y es la pieza clave del conjunto leproso. El próximo compromiso de la Lepra es ante River por Copa Argentina, el viernes 24/10.