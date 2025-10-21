Financial Times sobre Javier Milei: Populista "al borde del fracaso"

Luego, menciona los motivos por los que la política económica de Milei no dará buenos resultados:

"Comparto la opinión de Maurice Obstfeld, ex economista jefe del FMI, en un artículo reciente de que es improbable que el plan de desinflación basado en el tipo de cambio de Milei funcione. Tales esquemas rara vez lo hacen. Matt Klein presenta argumentos similares . Argentina carece del compromiso nacional, los recursos o la credibilidad para llevarlo a cabo. Podría tener éxito si Trump se comprometiera indefinidamente a hacer "lo que sea necesario", como lo hizo el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, en 2012. Pero seguramente no lo hará".

Estados Unidos no salvará a Argentina

Esta administración estadounidense ha iniciado una guerra comercial con Brasil . ¿Por qué debería ver a Argentina como un interés estratégico vital? El dinero en oferta puede salvar a algunos fondos de cobertura . Pero no salvará a Argentina.

Wold además plantea la necesidad de generar crecimiento económico:

Lo que se necesita restaurar es la estabilidad económica y el crecimiento del país. Estos deben perdurar lo suficiente como para generar confianza en empresarios e inversores nacionales y extranjeros. Tras tantos impagos e intentos fallidos de estabilización y reforma, esto no se puede lograr de la noche a la mañana. Hasta ahora, nadie ha mantenido un mandato en Argentina el tiempo suficiente para lograrlo. ¿Será diferente el destino de Milei? Lo que se necesita restaurar es la estabilidad económica y el crecimiento del país. Estos deben perdurar lo suficiente como para generar confianza en empresarios e inversores nacionales y extranjeros. Tras tantos impagos e intentos fallidos de estabilización y reforma, esto no se puede lograr de la noche a la mañana. Hasta ahora, nadie ha mantenido un mandato en Argentina el tiempo suficiente para lograrlo. ¿Será diferente el destino de Milei?

“Y no se trata solo de un legado de despilfarro fiscal y monetario. Basta con observar la dificultad que tiene el polaco Donald Tusk para reparar el daño al Estado de derecho que heredó. De igual manera, el legado de Trump no desaparecerá ni siquiera si Maga es derrotado en las elecciones. Lo que los populistas han destruido no se puede restaurar fácilmente. Basta con preguntarles a los argentinos”, sentencia.

Populismo internacional

En referencia al articulo de Suss, Wolf explica:

Siguiendo el consenso actual, el artículo afirma que “los populistas sitúan la narrativa de 'pueblo contra élites' en el centro de su agenda política y luego afirman ser los únicos representantes del 'pueblo'”. Por definición, afirman, quienes se oponen a ellos son “enemigos del pueblo”. Puede que los populistas no sean dictadores. Pero, dado que Hitler figura con razón en la lista de este artículo, sin duda pueden serlo. Siguiendo el consenso actual, el artículo afirma que “los populistas sitúan la narrativa de 'pueblo contra élites' en el centro de su agenda política y luego afirman ser los únicos representantes del 'pueblo'”. Por definición, afirman, quienes se oponen a ellos son “enemigos del pueblo”. Puede que los populistas no sean dictadores. Pero, dado que Hitler figura con razón en la lista de este artículo, sin duda pueden serlo.

Y agrega:

Nuevamente, si un país ha tenido un líder populista una vez, es más probable que tenga otro. Las crisis económicas hacen que el gobierno populista sea más probable. Los populistas también tienden a sobrevivir en el cargo durante un promedio de ocho años, el doble que los no populistas. Crucialmente, pocos populistas salen perdiendo elecciones. Pero los populistas de izquierda y derecha muestran patrones similares de entrada, supervivencia y salida. Finalmente, América Latina y Europa han sido históricamente los dos hogares de la política populista. Nuevamente, si un país ha tenido un líder populista una vez, es más probable que tenga otro. Las crisis económicas hacen que el gobierno populista sea más probable. Los populistas también tienden a sobrevivir en el cargo durante un promedio de ocho años, el doble que los no populistas. Crucialmente, pocos populistas salen perdiendo elecciones. Pero los populistas de izquierda y derecha muestran patrones similares de entrada, supervivencia y salida. Finalmente, América Latina y Europa han sido históricamente los dos hogares de la política populista.

image Países independientes con gobiernos populistas. En celeste claro (populismo de derecha) y en celeste oscuro (populismo de izquierda). Fuente: Financial Times.

Populismo de derecha y de izquierda

El populismo suele ser provocado por economías en crisis, pero luego empeora aún más lo que ya es malo. Esto aplica tanto a la izquierda como a la derecha. La primera ataca a las élites económicas; la segunda, a los extranjeros, las minorías y las élites políticas que los protegen. Ambas son perjudiciales para las economías, aunque la variante de izquierda es más perjudicial económicamente que la de derecha. Quince años después, el PIB real per cápita en los países que sucumbieron al populismo de izquierda es aproximadamente un 15% menor de lo que habría sido de otro modo; bajo el populismo de derecha, la pérdida equivalente es de alrededor del 10%. El populismo suele ser provocado por economías en crisis, pero luego empeora aún más lo que ya es malo. Esto aplica tanto a la izquierda como a la derecha. La primera ataca a las élites económicas; la segunda, a los extranjeros, las minorías y las élites políticas que los protegen. Ambas son perjudiciales para las economías, aunque la variante de izquierda es más perjudicial económicamente que la de derecha. Quince años después, el PIB real per cápita en los países que sucumbieron al populismo de izquierda es aproximadamente un 15% menor de lo que habría sido de otro modo; bajo el populismo de derecha, la pérdida equivalente es de alrededor del 10%.

Si bien las variantes de izquierdas y derechas difieren, son similares en un aspecto esencial: su hostilidad hacia las instituciones independientes, como los tribunales, las universidades o los bancos centrales. En esto, la izquierda y la derecha convergen. Si bien las variantes de izquierdas y derechas difieren, son similares en un aspecto esencial: su hostilidad hacia las instituciones independientes, como los tribunales, las universidades o los bancos centrales. En esto, la izquierda y la derecha convergen.

Finalmente, concluye:

La demagogia populista, en resumen, es, como advirtió Platón hace dos mil quinientos años, una peligrosa enfermedad de la democracia. Es económicamente perjudicial, debido a su tendencia a generar políticas atractivas a corto plazo y perjudiciales a largo plazo. Además, suele ser duradera, lo que aumenta el daño. Fundamentalmente, daña las instituciones fundamentales de una sociedad, un sistema político y una economía liberales, en particular el Estado de derecho, que es el baluarte tanto de la libertad como de la democracia. De esta manera, el populismo también socava la confianza y la credibilidad. La demagogia populista, en resumen, es, como advirtió Platón hace dos mil quinientos años, una peligrosa enfermedad de la democracia. Es económicamente perjudicial, debido a su tendencia a generar políticas atractivas a corto plazo y perjudiciales a largo plazo. Además, suele ser duradera, lo que aumenta el daño. Fundamentalmente, daña las instituciones fundamentales de una sociedad, un sistema político y una economía liberales, en particular el Estado de derecho, que es el baluarte tanto de la libertad como de la democracia. De esta manera, el populismo también socava la confianza y la credibilidad.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 10 capítulos que vas a querer empezar ya

Milei contradicho por Trump (y Bessent se borra) pero 'alea iacta est'

Agonía de Luis Caputo: Javier Milei debe definir cómo será su 2.0

Plazos fijos con tasas por las nubes: Ganan los ahorristas, pero se hunde el crédito

El Nueve le hace la cruz a una de sus conductoras: "Está todo bastante picante"