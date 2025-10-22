José Jerí, presidente interino de Perú, declaró estado de emergencia en Lima y Callao

-intervenciones focalizadas en puntos críticos

-restringir la circulación nocturna en zonas vulnerables con un posible toque de queda.

-prohibición de circular con acompañante en motocicleta como medida preventiva.

-compra inmediata de 44 buses especiales y 56 tanquetas para la Policía Nacional.

image José Jeri, presidente interino de Perú

¿Quién es el nuevo presidente de Perú?

José Enrique Jerí Oré, próximo a cumplir 40 años, es un abogado y político que asumió la presidencia del país el 10 de octubre de 2025.

Se desempeña como titular interino del Poder Ejecutivo Nacional tras la vacancia producida por el desplazamiento por inhabilidad moral de la ex presidenta Dina Boluarte quien también había reemplazado al ex primer mandatario Pedro Castillo.

En el país se suceden a diario todo tipo de protestas sociales que suelen dejar decenas de heridos en las calles.