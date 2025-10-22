“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país, pero esto se acabó: hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú" aseguró el sucesor de Dina Boluarte, quien fuera desplazada por el Congreso Nacional de la presidencia de la Nación.
¿NACE UN NUEVO BUKELE?
José Jerí, presidente interino de Perú, declaró estado de emergencia en Lima y Callao
Se dirigió a la Nación el presidente con un sorpresivo anuncio: desde las 0 horas del 22/10 y por 30 días buscará frenar la violencia en la capital de Perú.
La sorpresiva decisión se tomó tras un encuentro de varias horas con su propio gabinete y luego con alcaldes quienes le exigieron la aplicación de estrategias organizadas para frenar el crimen organizado.
Se cree que Jeri, quien no adelantó el contenido de sus nuevas medidas, aplicará:
-refuerzo del patrullaje policial,
-intervenciones focalizadas en puntos críticos
-restringir la circulación nocturna en zonas vulnerables con un posible toque de queda.
-prohibición de circular con acompañante en motocicleta como medida preventiva.
-compra inmediata de 44 buses especiales y 56 tanquetas para la Policía Nacional.
¿Quién es el nuevo presidente de Perú?
José Enrique Jerí Oré, próximo a cumplir 40 años, es un abogado y político que asumió la presidencia del país el 10 de octubre de 2025.
Se desempeña como titular interino del Poder Ejecutivo Nacional tras la vacancia producida por el desplazamiento por inhabilidad moral de la ex presidenta Dina Boluarte quien también había reemplazado al ex primer mandatario Pedro Castillo.
En el país se suceden a diario todo tipo de protestas sociales que suelen dejar decenas de heridos en las calles.