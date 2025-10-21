urgente24
¿VALDRÁ LA PENA?

Furor por el nuevo navegador de OpenAI: ChatGPT Atlas desafía a Google Chrome

OpenAI presentó su navegador potenciado con inteligencia artificial que promete revolucionar la forma de buscar información en internet

21 de octubre de 2025 - 21:12
ChatGPT tiene su buscador potenciado.

La batalla por el dominio de internet acaba de subir de nivel. OpenAI lanzó este 21/10/2025 ChatGPT Atlas, su navegador web con inteligencia artificial integrada que busca destronar a Google Chrome como la forma principal en que la gente busca información online.

El navegador que te entiende y trabaja por vos desde OpenAI

El anuncio llegó tras un misterioso video teaser publicado más temprano en el día, y se confirmó en un evento en vivo donde el CEO Sam Altman y varios ingenieros de la compañía mostraron las capacidades del nuevo producto. "Esta es la forma en que esperamos que la gente use internet en el futuro", declaró Altman durante la transmisión.

Seguir leyendo

Atlas estará disponible de manera global para macOS desde hoy, mientras que las versiones para Windows, iOS y Android llegarán "pronto". Todos los usuarios gratuitos podrán acceder al navegador, aunque su " modo agente" estará reservado para suscriptores de ChatGPT Plus y Pro.

image
Lo que distingue a Atlas de navegadores tradicionales es su integración total con ChatGPT. Cada vez que hacés clic en un resultado de búsqueda, el navegador muestra una pantalla dividida: el sitio web por un lado y la conversación con ChatGPT por el otro, funcionando como un "acompañante" permanente.

Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search, destacó la memoria del navegador como una de sus mejores características. "Hace que el navegador sea más personalizado y útil para vos", explicó. El sistema registra los sitios que visitás y lo que hacés en ellos para ofrecer respuestas cada vez más ajustadas a tus necesidades.

Modo agente: la IA que hace tareas por vos

La función más ambiciosa de Atlas es su modo agente, que permite a ChatGPT realizar acciones en tu nombre: reservar vuelos, hacer reservas en restaurantes o editar documentos. Esta capacidad se basa en desarrollos previos como Operator y ChatGPT Agent, aunque las versiones iniciales de estas tecnologías mostraron limitaciones en tareas complejas.

El navegador también incluye funciones como resumir páginas web y "cursor chat", que te permite seleccionar texto de un email y pedirle a ChatGPT que lo mejore directamente en línea. Los usuarios pueden gestionar las "memorias" del navegador en la configuración y abrir ventanas de incógnito cuando lo deseen.

image
OpenAI no está sola en esta carrera. Perplexity lanzó en el verano su navegador Comet, mientras que Google anunció en septiembre que integrará más profundamente su asistente Gemini en Chrome para realizar "tareas tediosas" como comprar en supermercados o agendar citas.

Ben Goodger, miembro del equipo de Atlas que previamente ayudó a desarrollar Google Chrome y Mozilla Firefox, enfatizó que ChatGPT es "el corazón pulsante" del nuevo navegador. Con más de 3 mil millones de usuarios, Chrome sigue siendo el líder absoluto, pero la apuesta de OpenAI es clara: la inteligencia artificial va a redefinir cómo navegamos la web.

Queda por verse si los navegadores con IA logran impactar más allá de Silicon Valley, donde actualmente generan gran expectativa pero aún tienen alcance limitado en el público masivo.

