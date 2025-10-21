Furor por el nuevo navegador de OpenAI: ChatGPT Atlas desafía a Google Chrome

Quizás te interese leer: Se acaba Wikipedia: Caída histórica del 8% por culpa de la inteligencia artificial
El navegador que te entiende y trabaja por vos desde OpenAI
El anuncio llegó tras un misterioso video teaser publicado más temprano en el día, y se confirmó en un evento en vivo donde el CEO Sam Altman y varios ingenieros de la compañía mostraron las capacidades del nuevo producto. "Esta es la forma en que esperamos que la gente use internet en el futuro", declaró Altman durante la transmisión.
Atlas estará disponible de manera global para macOS desde hoy, mientras que las versiones para Windows, iOS y Android llegarán "pronto". Todos los usuarios gratuitos podrán acceder al navegador, aunque su " modo agente" estará reservado para suscriptores de ChatGPT Plus y Pro.
Adam Fry, líder de producto de ChatGPT Search, destacó la memoria del navegador como una de sus mejores características. "Hace que el navegador sea más personalizado y útil para vos", explicó. El sistema registra los sitios que visitás y lo que hacés en ellos para ofrecer respuestas cada vez más ajustadas a tus necesidades.
Modo agente: la IA que hace tareas por vos
La función más ambiciosa de Atlas es su modo agente, que permite a ChatGPT realizar acciones en tu nombre: reservar vuelos, hacer reservas en restaurantes o editar documentos. Esta capacidad se basa en desarrollos previos como Operator y ChatGPT Agent, aunque las versiones iniciales de estas tecnologías mostraron limitaciones en tareas complejas.
El navegador también incluye funciones como resumir páginas web y "cursor chat", que te permite seleccionar texto de un email y pedirle a ChatGPT que lo mejore directamente en línea. Los usuarios pueden gestionar las "memorias" del navegador en la configuración y abrir ventanas de incógnito cuando lo deseen.
Ben Goodger, miembro del equipo de Atlas que previamente ayudó a desarrollar Google Chrome y Mozilla Firefox, enfatizó que ChatGPT es "el corazón pulsante" del nuevo navegador. Con más de 3 mil millones de usuarios, Chrome sigue siendo el líder absoluto, pero la apuesta de OpenAI es clara: la inteligencia artificial va a redefinir cómo navegamos la web.
Queda por verse si los navegadores con IA logran impactar más allá de Silicon Valley, donde actualmente generan gran expectativa pero aún tienen alcance limitado en el público masivo.
--------------------------------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo
La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo