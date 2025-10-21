Furor por el nuevo navegador de OpenAI: ChatGPT Atlas desafía a Google Chrome

Modo agente: la IA que hace tareas por vos

La función más ambiciosa de Atlas es su modo agente, que permite a ChatGPT realizar acciones en tu nombre: reservar vuelos, hacer reservas en restaurantes o editar documentos. Esta capacidad se basa en desarrollos previos como Operator y ChatGPT Agent, aunque las versiones iniciales de estas tecnologías mostraron limitaciones en tareas complejas.

El navegador también incluye funciones como resumir páginas web y "cursor chat", que te permite seleccionar texto de un email y pedirle a ChatGPT que lo mejore directamente en línea. Los usuarios pueden gestionar las "memorias" del navegador en la configuración y abrir ventanas de incógnito cuando lo deseen.

image OpenAI no está sola en esta carrera. Perplexity lanzó en el verano su navegador Comet, mientras que Google anunció en septiembre que integrará más profundamente su asistente Gemini en Chrome para realizar "tareas tediosas" como comprar en supermercados o agendar citas.

Ben Goodger, miembro del equipo de Atlas que previamente ayudó a desarrollar Google Chrome y Mozilla Firefox, enfatizó que ChatGPT es "el corazón pulsante" del nuevo navegador. Con más de 3 mil millones de usuarios, Chrome sigue siendo el líder absoluto, pero la apuesta de OpenAI es clara: la inteligencia artificial va a redefinir cómo navegamos la web.

Queda por verse si los navegadores con IA logran impactar más allá de Silicon Valley, donde actualmente generan gran expectativa pero aún tienen alcance limitado en el público masivo.

--------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

Instagram da terror: Desmienten que te espían, pero ahora usarán tu IA para venderte todo

La desconocida miniserie de Netflix que te atrapa desde el primer capítulo